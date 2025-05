Apple překonal očekávání. Navýšil čtvrtletní tržby i zisk

Americká technologická společnost Apple ve druhém čtvrtletí svého finančního roku zvýšila tržby meziročně o pět procent na 95,4 miliardy dolarů (2,1 bilionu korun). Čistý zisk vzrostl meziročně o 4,8 procenta na 24,78 miliardy dolarů (546,73 miliardy korun).

Zisk na akcii ve čtvrtletí, které skončilo 29. března, činil 1,65 dolaru. Tržby i zisk na akcii překonaly odhady analytiků. Ti podle dat sestavených společností LSEG počítali s tržbami 46,17 miliardy dolarů a ziskem na akcii 1,63 dolarů.

Tržby z prodeje chytrých telefonů iPhone dosáhly 46,84 miliardy dolarů, zatímco odhady podle údajů společnosti LSEG hovořily o 46,17 miliardy dolarů.

Obavy z cel

Ačkoliv byly výsledky lepší, než analytici očekávali, investoři se podle agentury Reuters soustředí na to, jak se v nadcházejícím čtvrtletí projeví obavy z cel. Nejistota v tomto směru způsobila, že akcie společnosti Apple, která vyrábí 90 procent svých produktů v Číně, letos odepsaly přibližně 15 procent a z její tržní hodnoty umazaly více než 600 miliard dolarů.

Bílý dům 12. dubna oznámil výjimku z dodatečných cel pro některé elektronické zboží včetně chytrých telefonů. Později však zástupci administrativy avizovali, že na toto zboží mají být uvalena samostatná cla.

Apple se kvůli obchodní válce odklání od Číny. Mobily pro Američany chce montovat v Indii Zprávy z firem Trumpovo oznámení cel na Čínu smazalo 700 milionů dolarů z tržní hodnoty Applu. Firma se tak snaží do USA dovážet iPhony z Indie, aby se vyhnula vysokým clům. ČTK Přečíst článek

EU má pro celní válku silné zbraně. Lepší bude, když je nepoužije, říká Lipavského náměstek Politika Evropská unie by v době obchodních válek mohla za určitých okolností využít i takzvaný protinátlakový nástroj, anglicky anti-coercion instrument. Byl připravován pro případ potřeby tvrdší reakce vůči Číně, nyní by mohl být ve hře i ve vztahu k USA. „Brusel má k dispozici silnou zbraň, kterou zatím reálně nepoužil a proto si ostatní aktéři nejsou jistí, co všechno by její nasazení znamenalo,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz náměstek ministra zahraničí Eduard Hulicius. Jan Žižka Přečíst článek