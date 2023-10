ČEZ příští rok zlevní téměř dvěma milionům klientů elektřinu a plyn. Cenu ale navýší stát

Energetická společnost ČEZ zlevní od začátku příštího roku téměř dvěma milionům zákazníků elektřinu a plyn, koncovou cenu elektřiny ovšem zřejmě navýší stát. Domácnosti se smlouvou na dobu neurčitou zaplatí dodavateli za elektřinu částku o více než pětinu nižší než v současnosti, cena za plyn klesne skoro o 30 procent. Elektřina v příštím roce i přesto zřejmě odběratelům zdraží kvůli očekávanému navýšení regulované části ceny určované státem.

Reklama

ČEZ, který je s 2,73 milionu zákazníků největším dodavatelem elektřiny v Česku, letos poskytoval svým klientům, kteří mají se společností smlouvu na dobu neurčitou, energie za ceny na úrovni vládního stropu. Ten byl pro letošní rok vládou stanoven na 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočítat distribuční poplatky. Na konci letošního roku vládní stropy zřejmě skončí.

Společnost během roku několikrát upravovala ceny fixovaných tarifů, od příštího roku zlevní pro odběratele i nefixované produkty. „U elektřiny ušetří oproti stropu přes 1000 korun na MWh bez DPH, u plynu přes 700 korun bez DPH,” uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Podle něho se do ceníků promítne nákupní strategie společnosti. Zlevnění bude podle Kadlece automatické, společnost o něm bude zákazníky informovat.

Propad akcií ČEZ. Investoři se bojí plánů Fialovy vlády Trhy Svět si opět všímá neobratných vyjádření premiéra Petra Fialy k ČEZ, jehož akcie padají nejvíce od června. „Lepší by bylo, pokud by se vládní představitelé k problematice přeměny ČEZ veřejně nevyjadřovali, dokud není na stole finální návrh,“ míní hlavní ekonom Lukáš Kovanda. nst Přečíst článek

Ostatní zatím vyčkávají

Elektřinu tak bude v příštím roce ČEZ zákazníkům prodávat za 3960 korun za MWh bez DPH, plyn za 1790 korun za MWh bez DPH. Nová cena obchodní složky bude stejná pro všechny distribuční sazby. Podle ČEZ tak domácnost v bytě, která elektřinou pouze svítí a vaří, příští rok při průměrné spotřebě tři MWh ročně ušetří oproti letošním zastropovaným cenám na obchodní složce téměř 3800 korun včetně DPH. Domácnost, která elektřinou topí, při průměrné spotřebě 20 MWh ušetří za rok kolem 25 000 korun včetně DPH. Domácnost se stejnou průměrnou spotřebou vytápějící rodinný dům plynem pak na obchodní složce ušetří přes 17 000 korun včetně DPH ročně.

Elektřinu a plyn během letošního roku postupně zlevňovali i ostatní dodavatelé. Ceny pro fixované i nefixované tarify postupně oproti vládnímu cenovému stropu zlevňovaly například E.ON, innogy, Pražská energetika, Pražská plynárenská, MND nebo Centropol. Změny ceníků na příští rok většina z nich zatím neohlásila.

Zdraží energie? O ceně rozhodne situace na Blízkém východě a Ukrajině Money Ceny elektřiny a zemního plynu by měly ve zbytku tohoto a během příštího roku zůstat na stabilní úrovni, výraznější zdražování ani zlevňování by nastat nemělo. Naopak ceny ropy a pohonných hmot mohou dál růst. Uvádí to oslovení analytici. Podle nich bude pro vývoj cen komodit klíčový zejména další vývoj geopolitické situace ve světě, hlavně pak na Blízkém východě. ČTK Přečíst článek

ERÚ rozhodne v listopadu

Části odběratelů v posledních měsících končí víceleté fixace, které jim zaručovaly energie ještě za ceny před vypuknutím loňské energetické krize. Ceny energií na trhu loni vzrostly o desítky až stovky procent a i přes letošní zlevňování jsou stále výrazně nad předkrizovou úrovní. Zákazníci s končící fixací si tak oproti minulosti výrazně připlatí.

I přes zlevňování dodavatelů bude elektřina v příštím roce zřejmě dražší. V koncových cenách elektřiny se v příštím roce totiž projeví plánované úpravy distribučních poplatků a také návrat plateb za obnovitelné zdroje energie. Ty určuje Energetický regulační úřad (ERÚ), letos by o nich měl rozhodnout v listopadu. Podle analytiků lze očekávat zvýšení těchto plateb, protože v letošním roce na ně přispíval stát a v příštím roce už nebude.

Podle expertů tak odběratelé za elektřinu i přes zlevňování ze strany dodavatelů nejspíš zaplatí více než v současnosti. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) dříve připustil, že zdražení může být zhruba do deseti procent.

Kompenzací za drahé teplo se domácnosti nedočkají. Vláda škrtla dotace teplárnám Politika Vláda rozhodla o zrušení loni schválené podpory tepláren ve výši 17 miliard korun. Peníze měly teplárenské společnosti následně promítnout do snížení cen tepelné energie pro zákazníky. Zrušení dotací je součástí úsporných opatření vlády. Teplárenskému sdružení ČR se rozhodnutí nelíbí, podle něj tím utrpí zákazníci. ČTK Přečíst článek

Zaostáváme. Rychlejší výstavba obnovitelných zdrojů energie by Česku přinesla stovky miliard korun Money Zrychlení výstavby obnovitelných zdrojů energie (OZE) může podle studie poradenské společnosti Deloitte do roku 2030 zvýšit příjmy domácností a veřejných rozpočtů o stovky miliard korun. Studie také počítá s navýšením výroby v průmyslu, růstem HDP a vytvořením více než 34 tisíc pracovních míst. ČTK Přečíst článek