Pišiová přechází z Ascopy ke konkurenci
Dlouholetá výkonná ředitelka oborové platformy zaměřené na komunikaci ASCOPA Michaela Pišiová přechází do konkurenční asociace.
Na pozici Project Directorky Asociace komunikačních agentur (AKA) nastoupila Michaela Pišiová, manažerka s bohatými zkušenostmi v oblasti řízení projektů, komunikace i komunit. Oznámila to asociace.
Pišiová působila více než šest let jako výkonná ředitelka Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA), dříve známé jako PR Klub. Ve své roli byla mimo jiné zodpovědná za organizaci a řízení prestižních oborových soutěží Zlatý středník a Mluvčí roku a za rozvoj profesní komunity v oblasti komunikace. Na místo výkonné ředitelky ASCOPA před časem nastoupila zkušená komunikační manažerka Lucie Dosedělová.
Pišiová minulosti vedla PR a marketing Linky bezpečí a zkušenosti získala také v komunikačních agenturách Havas PR a Bílý medvěd. „Do nové role vstupuji s ambicí dále rozvíjet komunitu profesionálů v oblasti komunikace. Chci podporovat otevřený dialog mezi agenturami a klienty, budovat vztahy založené na důvěře a přispívat k prostředí, které vyzdvihuje efektivitu i vysokou úroveň práce v celém oboru,“ říká Michaela Pišiová.
Vedení Asociace komunikačních agentur (AKA) je podle sdělení v tuto chvíli kompletní. V čele asociace stojí ve funkci prezidentky Petra Jankovičová, novou výkonnou ředitelkou je Radana Čechová a ředitelkou projektů se stává Michaela Pišiová.
V roli Project Directorky se bude Michaela Pišiová podílet na přípravě a řízení klíčových projektů AKA, rozvoji členských aktivit a posilování spolupráce napříč oborem.
Mluvčí soutěží ve třech kategoriích – komunikace ve veřejném sektoru, v soukromém sektoru a ocenění PR týmů. Prestižní klání pořádá oborová asociace ASCOPA.
Prohlédněte si, kdo jsou nejlepší čeští mluvčí
