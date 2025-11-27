Prohlédněte si, kdo jsou nejlepší čeští mluvčí
Mluvčí soutěží ve třech kategoriích – komunikace ve veřejném sektoru, v soukromém sektoru a ocenění PR týmů. Prestižní klání pořádá oborová asociace ASCOPA.
Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) oznámila finalisty oborového ocenění Mluvčí roku 2025. Porota z téměř dvou set padesáti nominací vybrala nejlepší komunikátory z České republiky, kteří postoupili do závěrečného kola hodnocení. Vítězové získají titul v kategoriích Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru, Mluvčí roku soukromého sektoru a PR tým roku. Slavnostní vyhlášení se koná 3. února 2026 již tradičně v pražském Stages Hotel Prague.
Prestižní ocenění je každoročně udělováno profesionálům a PR týmům, kteří díky své efektivní komunikaci přispívají k pozitivnímu vnímání organizací a značek. Zároveň jsou zdatní ve strategickém rozvoji komunikace společnosti či organizace, které zastupují, i své vlastní a věnují se budování vztahů s médii. Mezi nominované patřili profesionálové z řad ředitelů komunikace a vnějších vztahů, PR manažerů, tiskových mluvčí a současně interní PR týmy organizací a firem.
Finalisty ve všech kategoriích po dvou kolech hodnocení letos jsou (v abecedním pořadí):
Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru
- Petra Batók, Hygienická stanice hl. m. Prahy
- Marek Fryš, Horská služba
- Vít Kolář, Kancelář prezidenta republiky
- Kamila Langerová, HZS Moravskoslezského kraje
- Radek Šalša, Česká bankovní asociace
Mluvčí roku soukromého sektoru
- Klára Divíšková, Čedok
- Barbora Dlabáčková, TV Nova
- Filip Hrubý, Česká spořitelna
- Zdeněk Kovář, Plzeňský Prazdroj
- Martin Schreier, ČEZ
PR tým roku
- Česká filharmonie
- Český hydrometeorologický ústav
- Dobrý anděl
- MFF Karlovy Vary
- Nadace rodiny Vlčkových
Do letošního hodnocení se zapojila porota složená z 23 zkušených novinářů a odborníků na public relations a komunikaci. Mezi členy poroty se letos zařadili například Jaroslav Kábele (ČTK), Ladislav Šticha (BIS), Karel Hanzelka (PRE), Dana Dvořáková (KKCG), Tereza Zavadilová (newstream.cz), Stanislav Šulc (MAM), Jan Klička (Deník), Irena Cápová (Forbes), Marek Stránský (AMI Communications), Ondřej Suchan (Radiožurnál) nebo Petr Honzejk (Hospodářské noviny).
ASCOPA každoročně oceňuje profesionály, kteří dokážou reagovat na měnící se požadavky veřejné diskuze, umějí vést konstruktivní dialog se stakeholdery a současně si udržet vysoký etický standard. „Komunikátoři dnes musí zvládat nejen rychlé reakce, ale i schopnost vysvětlovat složitá témata, posilovat důvěru a udržovat konzistentní dialog s veřejností,“ uvádí Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru ASCOPA. Zdůrazňuje, že právě kombinace odbornosti, strategického přemýšlení a důvěryhodnosti je tím, co odlišuje nejlepší experty v oboru. „Silná komunikace není jen podpora značky – je to jeden z předpokladů její dlouhodobé stability a přímo ovlivňuje reputační odolnost organizací,“ dodává.
V loňském ročníku se nejlepším mluvčím soukromého sektoru stala Šárka Nevoralová, tisková mluvčí skupiny Komerční banky. Ocenění Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru získal Jakub Ghanem, tiskový mluvčí Městské policie Brno. Titul PR tým roku za rok 2025 převzal ČEZ.
