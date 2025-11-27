Prohlédněte si, kdo jsou nejlepší čeští mluvčí

Nový magazín právě vychází!

Mluvčí soutěží ve třech kategoriích – komunikace ve veřejném sektoru, v soukromém sektoru a ocenění PR týmů. Prestižní klání pořádá oborová asociace ASCOPA.

Asociace strategické komunikace a vztahů s veřejností (ASCOPA) oznámila finalisty oborového ocenění Mluvčí roku 2025. Porota z téměř dvou set padesáti nominací vybrala nejlepší komunikátory z České republiky, kteří postoupili do závěrečného kola hodnocení. Vítězové získají titul v kategoriích Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru, Mluvčí roku soukromého sektoru a PR tým roku. Slavnostní vyhlášení se koná 3. února 2026 již tradičně v pražském Stages Hotel Prague. 

Prestižní ocenění je každoročně udělováno profesionálům a PR týmům, kteří díky své efektivní komunikaci přispívají k pozitivnímu vnímání organizací a značek. Zároveň jsou zdatní ve strategickém rozvoji komunikace společnosti či organizace, které zastupují, i své vlastní a věnují se budování vztahů s médii. Mezi nominované patřili profesionálové z řad ředitelů komunikace a vnějších vztahů, PR manažerů, tiskových mluvčí a současně interní PR týmy organizací a firem. 

Finalisty ve všech kategoriích po dvou kolech hodnocení letos jsou (v abecedním pořadí): 

Mluvčí roku veřejného a neziskového sektoru

  • Petra Batók, Hygienická stanice hl. m. Prahy 
  • Marek Fryš, Horská služba 
  • Vít Kolář, Kancelář prezidenta republiky  
  • Kamila Langerová, HZS Moravskoslezského kraje  
  • Radek Šalša, Česká bankovní asociace  

Mluvčí roku soukromého sektoru

  • Klára Divíšková, Čedok  
  • Barbora Dlabáčková, TV Nova  
  • Filip Hrubý, Česká spořitelna  
  • Zdeněk Kovář, Plzeňský Prazdroj  
  • Martin Schreier, ČEZ  

PR tým roku

  • Česká filharmonie 
  • Český hydrometeorologický ústav  
  • Dobrý anděl  
  • MFF Karlovy Vary  
  • Nadace rodiny Vlčkových 

Do letošního hodnocení se zapojila porota složená z 23 zkušených novinářů a odborníků na public relations a komunikaci. Mezi členy poroty se letos zařadili například Jaroslav Kábele (ČTK), Ladislav Šticha (BIS), Karel Hanzelka (PRE), Dana Dvořáková (KKCG), Tereza Zavadilová (newstream.cz), Stanislav Šulc (MAM), Jan Klička (Deník), Irena Cápová (Forbes), Marek Stránský (AMI Communications), Ondřej Suchan (Radiožurnál) nebo Petr Honzejk (Hospodářské noviny).

ASCOPA každoročně oceňuje profesionály, kteří dokážou reagovat na měnící se požadavky veřejné diskuze, umějí vést konstruktivní dialog se stakeholdery a současně si udržet vysoký etický standard. „Komunikátoři dnes musí zvládat nejen rychlé reakce, ale i schopnost vysvětlovat složitá témata, posilovat důvěru a udržovat konzistentní dialog s veřejností,“ uvádí Pavel Vlček, předseda Výkonného výboru ASCOPA. Zdůrazňuje, že právě kombinace odbornosti, strategického přemýšlení a důvěryhodnosti je tím, co odlišuje nejlepší experty v oboru. „Silná komunikace není jen podpora značky – je to jeden z předpokladů její dlouhodobé stability a přímo ovlivňuje reputační odolnost organizací,“ dodává.

V loňském ročníku se nejlepším mluvčím soukromého sektoru stala Šárka Nevoralová, tisková mluvčí skupiny Komerční banky. Ocenění Nejlepší mluvčí veřejného a neziskového sektoru získal Jakub Ghanem, tiskový mluvčí Městské policie Brno. Titul PR tým roku za rok 2025 převzal ČEZ.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Jan Palaščák: Slovensko vs. EU aneb spor o ruský plyn

Robert Fico
ČTK
Jan Palaščák
Jan Palaščák

Slovenská vláda se měla na svém včerejším zasedání zabývat žalobou na Evropskou unii za rozhodnutí ukončit import ruského plynu. Premiér Fico minulý týden pověřil hned tři resorty vypracováním analýzy tohoto kroku, není však zřejmé, zda bylo toto zadání vůbec myšleno vážně.

Opatření, které je součástí širší strategie s názvem REPowerEU, znemožňuje od prvního ledna uzavírat nové smlouvy s ruskými dodavateli, zatímco krátkodobé smlouvy budou muset být ukončeny do poloviny příštího roku a dlouhodobé kontrakty do začátku roku 2028. Co to znamená naše východní sousedy, po Maďarsku co do objemu dodávek nejvýznamnější odběratele ruského zemního plynu v EU? 

Slovensko čerpá ruský plyn především přes slovensko-maďarský plynovod, kterým do země proudí kolem 6 milionů metrů krychlových plynu denně. S tím, že se obě vlády nedávno dohodly na navýšení jeho kapacity ve směru na Slovensko o více než pětinu. Poté, co Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu přes svoje území, proudí do země pod Tatrami právě touto cestou, tedy z plynovodu TurkStream.

Slovensko dále odebírá plyn převážně norské provenience z Německa přes českou soustavu, a to mezi 2,5 a 3 miliony kubíků denně. Z Itálie přes Rakousko berou Slováci dalších zhruba 1,8 milionů metrů krychlových plynu různého původu, například ze Severní Afriky, Kataru nebo Spojených Států. Čtvrtou tepnou ústící na Slovensko je spojka z polské Strachociny do Velkých Kapušan v Košickém kraji, kterou však tři roky po přestřižení pásky proudí plyn zatím jen na sever, alespoň podle veřejně dostupných informací.

Přitom před eskalací války na Ukrajině v roce 2022 pokrýval ruský plyn přibližně 85 procent spotřeby země, zatímco za letošek by to podle neoficiálních vyjádření mohlo být kolem 30 procent. Pokud je to pravda, tak Slováci dovoz z Ruska omezili o téměř dvě třetiny, tedy více než EU jako celek, pokud počítáme potrubní plyn i LNG (v období 2022-24 ze 40 na necelých 19 procent). Tato okolnost by případné žalobě Slovenska na EU mohla dodat jistou legitimitu, na druhou stranu nelze opomenout nepřehlédnutelnou vstřícnost až servilnost slovenské vlády vůči Rusku.

Podle vlastního vyjádření nemá společnost Slovenský plynárenský priemysel s ruskou stranou uzavřeny žádné krátkodobé kontrakty, ještě dva roky a měsíc tedy může ruský plyn do země proudit více méně beze změny. Otázkou je, zda a jak dobře se země připraví na 1. ledna 2028. Slovensko přitom nebude jediné, kdo bude čím dál naléhavěji řešit stejný problém. A nejde jen o Maďarsko, například Francie, Belgie a Španělsko jsou poměrně značně závislé na ruském LNG. Slovenská vláda se tedy bude muset snažit o co nejefektivnější koordinaci odpovídajících snah na unijní úrovni. 

Obecnou otázkou zůstává, nakolik jsou embarga a další opatření vůči importu ruských energií dodržována, a tedy do jaké míry jsou deklarované výsledky snižování závislosti na ruském plynu věrohodné. Řada nových „zázračných“ komoditních obchodníků, často také s prezencí v Česku, naznačuje, že i toto energetické embargo je stejně tak jako všechna předchozí v nemalé míře obcházeno. Nelze předpokládat, že ruská stínová flotila energetické komodity vozí pouze do „exotických“ destinací, odkud se nemohou nakonec dostat do Evropy.“

D3 i Masarykovo nádraží pod lupou kriminalistů. Dálnice se měla prodražit o dvě miliardy

Stavba příhraničního úseku dálnice D3, Dolní Dvořiště
ČTK
ČTK
ČTK

Kriminalisté se v souvislosti s úterním zásahem v sídlech Správy železnic a Ředitelství silnic a dálnic zabývají mimo jiné zakázkami na modernizaci Masarykova nádraží v Praze či dostavbu dálnice D3. Tendr na stavební práce na dálničním tahu na jihu Čech byl podle detektivů předražený, napsal server Odkryto.cz. Podle generálního ředitele ŘSD Radka Mátla však bylo navýšení ceny transparentní a v souladu se zákonem, řekl Mátl.

Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) zasahovali kvůli zakázkám ŘSD a SŽ v úterý na několika místech. Nikoho nezadrželi ani neobvinili. Z firem si odnesli dokumenty.

Předražený úsek dálnice D3?

Z listin podle serveru vyplynulo, že se případ týká Mátla, ředitele Správy železnic Jiřího Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska. Policisté prověřují podle Odkryto.cz několik miliardových zakázek. Například tendr na stavební práce v úseku dálnice D3 mezi Úsilným a Hodějovicemi na Českobudějovicku se měl prodražit o téměř třetinu, tedy o dvě miliardy korun.

„Všechny procesy na ŘSD včetně změn D3 proběhly plně transparentně v souladu se zákonem. Na D3 došlo zatím k navýšení ceny o asi 27 procent z důvodu nutných změn technologie tunelu a kompenzace za neočekávaný narůst cen, což je ale dlouhodobě známá záležitost a pod zákonnými limity, která se řešila na všech úrovních včetně ministerstva dopravy. Vše je řádně zveřejněno v registru smluv,“ řekl Mátl. Dodal, že firma detektivům poskytla veškeré podklady.

Server již dříve uvedl, že se policie zajímá také o zakázky na budování nádraží v Brně. Zásah se podle něj týkal i tendru na obnovu železničního uzlu v Pardubicích. Jeho rekonstrukce stála téměř sedm miliard korun bez DPH a trvala téměř čtyři roky. Skončila loni v květnu.

