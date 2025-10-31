Novým rektorem Univerzity Karlovy bude Jiří Zima. Ve volbě porazil Milenu Králíčkovou
Novým rektorem Univerzity Karlovy (UK) se stane analytický chemik Jiří Zima. Rozhodl o tom dnes akademický senát univerzity, který jej ve druhém kole volby zvolil poměrem 40 ku 27 hlasům. Zima porazil současnou rektorku Milenu Králíčkovou.
Jeho čtyřleté funkční období začne v únoru 2026, po jmenování prezidentem Petrem Pavlem. Ve druhém kole hlasovalo všech 70 členů akademického senátu, tři hlasy byly neplatné. Pro zvolení bylo potřeba získat alespoň 36 hlasů. Zima získal 40 hlasů.
Po svém zvolení řekl, že chce být „rektorem všech“. „Pevně věřím, že po následující čtyři roky budu vaším dobrým rektorem,“ uvedl Zima po oznámení výsledků. Králíčková mu pogratulovala a popřála hodně sil a energie.
Kdo je Jiří Zima
Jiří Zima (69) je analytický chemik a dlouholetý děkan Přírodovědecké fakulty UK (2016–2024). Působí v řadě vědeckých rad, komisí a mezinárodních odborných společností. Věnuje se také popularizaci vědy.
Ve svých volebních tezích uvedl, že chce klást důraz na transparentní řízení univerzity, férové podmínky pro fakulty, digitalizaci, ale i investice do infrastruktury a kolejí. „Univerzita Karlova nevzkvétá tak, jak by mohla,“ řekl minulý týden během kandidátské debaty.
Jeho cílem je modernější univerzita
Nový rektor chce prosadit reformu doktorského studia, revizi podpory studentů a větší mezioborovou spolupráci. Chce také pokračovat v modernizaci školy a zajistit, aby UK poskytovala „špičkové vzdělání odpovídající 21. století“.
Odcházející rektorka a první žena v čele UK
Milena Králíčková, profesorka histologie a embryologie, stojí v čele univerzity od roku 2022. Je první ženou v historii, která univerzitu vedla, a zároveň působí jako předsedkyně České konference rektorů. V posledních měsících čelila kritice kvůli zpoždění stavby kampusu na Albertově a vysokým odměnám vedení univerzity.
Univerzita Karlova je nejstarší a největší česká vysoká škola, založená roku 1348. Má 17 fakult a podle údajů ministerstva školství na ní loni studovalo přibližně 53 tisíc studentů.
