Pět nápadů, které mění Česko. Od recyklace pneumatik po stromy sledované z vesmíru

Z odpadu vyrábějí suroviny, učí děti zadržovat vodu, proměňují obce v soběstačnější místa a sledují zdraví stromů pomocí satelitů. Soutěž E.ON Energy Globe vybrala pět finalistů letošního ročníku. O tom, kdo získá půl milionu korun, rozhodne veřejnost.

Udržitelnost nemusí začínat velkými strategiemi, evropskými regulacemi ani korporátními závazky. Často začíná mnohem obyčejněji: u školní zahrady, obecního rozpočtu, biofarmy, stromu ve městě nebo technologie, která dokáže proměnit odpad zpět na surovinu. Právě takové projekty letos postoupily do finále soutěže E.ON Energy Globe, která už osmnáct let vyhledává a oceňuje české nápady s pozitivním dopadem na životní prostředí.

Do letošního ročníku se přihlásilo 289 projektů. Porota složená ze zástupců Akademie věd z nich vybrala pět finalistů. O celkovém vítězi nyní rozhodne veřejnost, která může hlasovat na webu soutěže až do konce srpna. Vítězný projekt získá od společnosti E.ON půl milionu korun.

18 fotografií v galerii

Odpad jako surovina

Jedním z finalistů je projekt Enress, který řeší obtížně recyklovatelné plasty a pneumatiky. Ty dnes často končí na skládkách nebo ve spalovnách, přestože se z nich dají znovu získat užitečné suroviny. Technologie Enress je za vysokých teplot a bez přístupu kyslíku rozkládá na tři části: kapalinu využitelnou v petrochemii, plyn pro výrobu energie a uhlíkový zbytek. Díky vlastnímu plynu si zařízení umí z velké části pokrýt spotřebu energie samo.

Jedna linka dokáže zpracovat až osm tisíc tun odpadu ročně. Projekt tak ukazuje, že i problémové plasty a pneumatiky nemusejí být jen odpadem, ale mohou se vracet zpět do výroby.

Děti, které mění školní zahrady

Úplně jiný přístup reprezentuje projekt Školní klimatické zahrady, za nímž stojí brněnská Lipka. Jeho síla je v jednoduché myšlence: klimatická změna se dá dětem vysvětlovat nejen ve třídě, ale hlavně venku.

Žáci základních a středních škol zkoumají školní pozemky, sledují půdu, vodu, teplotu i biodiverzitu a navrhují konkrétní úpravy. Vznikají vyvýšené záhony, komposty, květnaté louky, výsadby stromů, prvky pro zadržování srážkové vody nebo další adaptační opatření, která mají ochlazovat prostředí a zlepšovat schopnost půdy držet vodu.

Projekt během dvou let zapojil 701 žáků ze 30 škol v osmi krajích. Jeho přínos tak neleží jen v samotných zahradách. Děti se učí, že klimatická změna není abstraktní hrozba z budoucnosti, ale něco, na co mohou reagovat vlastním rozhodnutím a konkrétní prací.

Obec, která bere udržitelnost jako systém

Finalistou je také valašská Ratiboř. Malá obec ukazuje, že udržitelnost na komunální úrovni nemusí znamenat jen třídění odpadu a několik nových stromů. Ratiboř pracuje současně s energií, vodou, odpady, krajinou i komunitním životem.

Na obecních budovách jsou fotovoltaické panely, které ročně vyrobí zhruba 130 MWh elektřiny. Obec zachytává dešťovou vodu ze střech veřejných budov, využívá ji na závlahu hřiště, zeleně nebo hřbitova a buduje také zasakovací povrchy. V lesích vznikají tůně, obnovují se smíšené porosty a v krajině se vysazují původní ovocné odrůdy.

Zajímavý je i přístup k veřejným budovám a odpadům. Komunitní centrum funguje v pasivním standardu s rekuperací a využívá zbytkové teplo z kuchyně místní restaurace. Obec si sama zajišťuje svoz komunálního, tříděného i biologického odpadu a domácnosti motivuje systémem, který jim za lepší třídění umožňuje snížit platby.

Škola pro novou generaci farmářů

Farmářská škola, první vyšší odborná škola v Česku zaměřená výhradně na ekologické zemědělství, míří k dalšímu klíčovému tématu: k budoucnosti české krajiny. Její autoři vycházejí z toho, že zemědělství čeká generační i klimatická změna a že budoucí farmáři se musí učit přímo v terénu.

Výuka proto stojí na duálním modelu. Přibližně 70 procent vzdělávání tvoří praxe na více než 60 partnerských biofarmách. Studenti se učí ekologické i regenerativní postupy, práci s půdou, zadržování vody v krajině, podporu biodiverzity nebo principy komunitou podporovaného zemědělství.

Škola se zároveň snaží řešit jednu z hlavních bariér mladých farmářů: přístup k půdě a možnost začít podnikat. K tomu slouží inkubační farmy, například ve Valči nebo na Broumovsku, kde si absolventi mohou ověřit své plány v reálném provozu. Projekt tak není jen vzdělávací institucí, ale pokusem změnit způsob, jakým se v Česku předává zemědělské řemeslo.

Stromy pod dohledem satelitů

Pátým finalistou je UpGreen od společnosti Asitis. Projekt využívá satelitní data k hodnocení stavu městských stromů. Obcím poskytuje informace o vitalitě, stresu, produktivitě a dlouhodobé perspektivě jednotlivých dřevin.

Metoda vznikla ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou a byla ověřena například v Kodani a Lisabonu na analýze více než 587 tisíc stromů. V Česku byla použita mimo jiné v Kuřimi, kde systém identifikoval 16 916 stromů. Analýza ukázala, že 46 procent z nich má podprůměrnou produktivitu a 43 procent je vystaveno zvýšenému stresu.

Hlavní přínos je praktický. Města mohou lépe plánovat údržbu, výsadbu i investice do zeleně. Data zároveň pomáhají odhalovat místa, která se přehřívají a kde má nová výsadba největší smysl. Projekt upozorňuje i na ekonomickou stránku: zatímco běžná pasportizace může stát stovky korun za strom, satelitní analýza vyšla v Kuřimi zhruba na deset korun za strom.

O vítězi rozhodnou lidé

Veřejné hlasování běží od poloviny května do konce srpna na webu energyglobe.cz. Každý z pěti finalistů má také svého ambasadora z řad známých osobností. Vítěz bude vyhlášen 5. září v Českých Budějovicích v rámci E.ON Ekofestivalu.

Honda škrtá elektroplány. Poprvé za téměř 70 let je v červených číslech

Honda škrtá elektroplány. Poprvé za téměř 70 let je v červených číslech
Japonská automobilka Honda poprvé po téměř 70 letech spadla do celoroční ztráty. Automobilku stáhla hlavně americká dovozní cla a nevydařená sázka na elektromobily. Zachránit ji nyní mají motocykly.

Japonská automobilka Honda Motor vykázala za uplynulý finanční rok první roční provozní ztrátu od vstupu na burzu v roce 1957. Za 12 měsíců do konce března činila ztráta 414,3 miliardy jenů, tedy zhruba 54,5 miliardy korun. O rok dříve firma ještě vykázala provozní zisk 1,2 bilionu jenů.

Za propadem stojí hlavně americká dovozní cla a náklady přesahující devět miliard dolarů, které automobilka spojila s restrukturalizací svého byznysu v oblasti elektromobilů. Honda o tom dnes informovala ve výsledkové zprávě.

Analytici oslovení společností LSEG čekali mírnější ztrátu. Jejich mediánový odhad počítal se ztrátou 315,6 miliardy jenů.

Elektromobily se ukázaly jako drahý problém

Celkové ztráty související s elektromobily se u druhého největšího japonského výrobce aut vyšplhaly na 1,45 bilionu jenů. Vzhledem ke zpomalující poptávce po elektromobilech ve Spojených státech Honda zastavila vývoj tří modelů určených pro výrobu v Severní Americe.

Společnost zároveň ustupuje od části svých dřívějších plánů v elektromobilitě. Zrušila dlouhodobý cíl, podle kterého měly elektromobily do roku 2030 tvořit pětinu jejího prodeje. Ruší také záměr prodávat do roku 2040 pouze elektromobily a vozy na palivové články.

Honda sází na návrat do zisku

Podnik očekává, že v aktuálním finančním roce bude čelit dodatečným nákladům kolem 500 miliard jenů. Přesto počítá s návratem do zisku. Pro letošní rok prognózuje provozní zisk 500 miliard jenů a spoléhá především na úsporná opatření a ziskové podnikání s motocykly.

„Motocyklový byznys rozšíří výrobní kapacitu v Indii a bude usilovat o rekordně vysoký prodej 22,8 milionu kusů,“ uvedla Honda.

Smartwings škrtají v letním letovém řádu. Které linky firma pozastaví?

Smartwings od června do konce srpna dočasně přeruší provoz na třech letních linkách a u části destinací sníží počet letů. Firma změny vysvětluje optimalizací letových řádů a kapacit. Cestujícím nabídne vrácení peněz nebo změnu letenky.

Společnost Smartwings chystá změny v letním provozu. Od 1. června do 31. srpna plánuje dočasně přerušit lety do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Zároveň upraví frekvence u vybraných spojů.

Podle aerolinek jde o reakci na aktuální vývoj poptávky a snahu efektivněji nastavit provoz v celé síti destinací, informaci sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Na změny v letovém řádu upozornil také web Airways.

„Průběžně upravujeme letový řád tak, abychom flexibilně reagovali na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovali provoz. V rámci této optimalizace jsme se rozhodli upravit frekvence letů u vybraných destinací a dočasně přerušit letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu,“ uvedla Dufková.

Změny se dotknou také dalších linek. Do Valencie, Madridu, na Madeiru a Mallorku bude Smartwings létat šestkrát týdně místo dosavadních sedmi letů. Do Paříže dopravce v létě zachová jedno denní spojení, zatímco dosud nabízel tři lety denně.

Návrat do Izraele

Úprava čeká i linku do Tel Avivu, kam se aerolinky chystají po odmlce způsobené konfliktem na Blízkém východě vrátit od 20. května. Místo dvou letů denně zde budou provozovat jeden let denně. Stejné omezení se týká také Malagy, kam Smartwings sníží provoz ze dvou denních spojů na jeden.

Cestujícím, kterých se změny dotknou, nabídne společnost vrácení peněz nebo změnu letenky.

Leteckou dopravu v posledních měsících ovlivnila také válka USA a Izraele proti Íránu, která podle uvedených informací začala 28. února. Dočasná uzavření vzdušného prostoru na Blízkém východě vedla ke zrušení tisíců letů. Zablokování Hormuzského průlivu zároveň výrazně zvýšilo cenu leteckého paliva, která se proti období před konfliktem zdvojnásobila.

Na situaci reagovala i německá Lufthansa. V dubnu oznámila ukončení činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine a odstavení části letadel, mimo jiné kvůli růstu cen leteckého paliva. Od tohoto kroku si slibuje úsporu přibližně 40 tisíc tun paliva.

