Smartwings čeká nová éra. Turecká společnost Pegasus Airlines zahajuje převzetí ČSA
Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Aerolinky Smartwings chtěl podle médií koupit i polský letecký dopravce LOT. Turecký web Türkiye Today uvedl, že aerolinky Pegasus Airlines za Smartwings zaplatí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun).
„Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících 12 měsíců. Společnost ČSA vlastní 100 procent akcií Smartwings,“ uvedla Dufková. Prague City Air vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik.
Turecký web Türkiye Today uvedl, že aerolinky Pegasus Airlines za Smartwing zaplatí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun). Podle webu smlouvu podepsala společnost Prague City Air s.r.o., která je prodávajícím, a společností Unimex Group, a.s., která postupuje své pohledávky. Smlouva se vztahuje na celý základní kapitál, včetně vlastního kapitálu skupiny Smartwings Group i převzatých dluhů akcionářů.
V prohlášení se uvádí, že cena se ještě může změnit na základě podmínek definovaných ve smlouvě.
A new chapter takes off!— Pegasus Airlines (@flymepegasus) December 8, 2025
Pegasus Airlines has signed an agreement to acquire Smartwings, and its shareholder Czech Airlines, of the Czech Republic - an exciting and momentous step forward in our continued global growth journey.
Together, we will offer our guests access to more… pic.twitter.com/OZ1DD9CqcR
Polská média dříve s odvoláním na své zdroje psala o tom, že o převzetí aerolinek Smartwings jedná polský dopravce LOT. Server Zdopravy.cz dnes s odkazem na deníky Rzeczpolita a Money.pl uvedl, že z prodeje Smartwings do rukou polského státního dopravce sešlo krátce před podpisem kontraktu, protože Pegasus majitelům Smartwings podle nepotvrzených informací nabídl 40 milionů eur (zhruba 969 milionů korun), tedy o deset milionů eur víc než LOT.
Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety.
Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní provozuje 124 letadel a v letošním roce si objednala 100 letadel Boeing 737 MAX-10 s opcí na dalších 100 letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo. Síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Pegasus i Smartwings jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).
