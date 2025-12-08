Nový magazín právě vychází!

Smartwings čeká nová éra. Turecká společnost Pegasus Airlines zahajuje převzetí ČSA

Smartwings
Smartwings
ČTK
ČTK

Firmu ČSA, která vlastní leteckou společnost Smartwings, pravděpodobně koupí turecké nízkonákladové aerolinky Pegasus Airlines. Začal prodejní proces, informovala mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Aerolinky Smartwings chtěl podle médií koupit i polský letecký dopravce LOT. Turecký web Türkiye Today uvedl, že aerolinky Pegasus Airlines za Smartwings zaplatí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun).

„Společnost Prague City Air oznamuje, že se s leteckou společností Pegasus dohodla na započetí prodejního procesu spočívajícího v prodeji společnosti ČSA, jenž má být završen převodem akcií ČSA po získání potřebných souhlasů regulátorů a dalších třetích stran a splnění dalších odkládacích podmínek v období následujících 12 měsíců. Společnost ČSA vlastní 100 procent akcií Smartwings,“ uvedla Dufková. Prague City Air vlastní podnikatelé Jiří Šimáně a Roman Vik.

Turecký web Türkiye Today uvedl, že aerolinky Pegasus Airlines za Smartwing zaplatí 154 milionů eur (3,8 miliardy korun)Podle webu smlouvu podepsala společnost Prague City Air s.r.o., která je prodávajícím, a společností Unimex Group, a.s., která postupuje své pohledávky. Smlouva se vztahuje na celý základní kapitál, včetně vlastního kapitálu skupiny Smartwings Group i převzatých dluhů akcionářů.

V prohlášení se uvádí, že cena se ještě může změnit na základě podmínek definovaných ve smlouvě.

Polská média dříve s odvoláním na své zdroje psala o tom, že o převzetí aerolinek Smartwings jedná polský dopravce LOT. Server Zdopravy.cz dnes s odkazem na deníky Rzeczpolita a Money.pl uvedl, že z prodeje Smartwings do rukou polského státního dopravce sešlo krátce před podpisem kontraktu, protože Pegasus majitelům Smartwings podle nepotvrzených informací nabídl 40 milionů eur (zhruba 969 milionů korun), tedy o deset milionů eur víc než LOT.

Smartwings působí na trhu 28 let, dříve pod názvem Travel Service. Se 49 letadly je největší českou leteckou společností patřící do skupiny Smartwings Group. Společnost provozuje pravidelné linky do 80 destinací, charterové lety a privátní lety.

Pegasus Airlines se sídlem v Istanbulu byla založena v roce 1990. Firma nyní provozuje 124 letadel a v letošním roce si objednala 100 letadel Boeing 737 MAX-10 s opcí na dalších 100 letadel stejného typu a 36 Airbusů typu A321neo. Síť Pegasus zahrnuje 155 destinací v 54 zemích, včetně 38 vnitrostátních v Turecku a 117 mezinárodních linek. Létá do Evropy, na Blízký východ, do severní Afriky a Asie. Pegasus i Smartwings jsou členy Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA).

Babišův Hartenberg se zbavuje evropských opraváren letadel. Jednu bere easyJet

EasyJet kupuje firmu z Babišovy investičky. Hartenberg Holding zároveň jedná o odprodeji i další letecké opravárny. A je tak pravděpodobně, že směřuje k uzavření jedné ze svých divizí.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Šéf JPMorgan: Klesající ekonomická síla Evropy ohrožuje USA i globální stabilitu

Šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon
ČTK
ČTK
ČTK

Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Dimon zdůraznil, že klesající ekonomická síla Evropy oslabuje americké obchodní partnery, a tím i stabilitu světových trhů. Varoval, že pokud se Evropa bude dál drobit a slábnout, dopadne to nakonec nejhůř na USA, které na silném a jednotném spojenci dlouhodobě staví.

Podle Dimona si někteří evropští lídři situaci uvědomují, ale politická realita je podle něj velmi složitá. Šéf největší americké banky dlouhodobě upozorňuje, že roztříštěnost Evropy patří mezi hlavní globální výzvy. Ve svém letošním dopise akcionářům zároveň napsal, že Evropa má vážné problémy, které musí vyřešit.

Dimon ocenil zavedení eura a úsilí Evropy o mír a připustil, že evropské sociální systémy patří mezi nejlepší na světě. Varoval ale, že snížení vojenských výdajů a potíže s dosažením shody v rámci Evropské unie jsou hrozbou pro kontinent.

Pomoc pro Evropu

Dimon zároveň varoval, že případná další roztříštěnost Evropy by měla dopad i na Spojené státy. Pokud by se Evropa rozpadla, pak už by nebylo možné mluvit o politice America first, tedy Amerika na prvním místě, což je politika současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Uškodí nám to víc než komukoli jinému, protože je naším hlavním spojencem ve všech směrech, včetně společných hodnot, které jsou opravdu důležité,“ uvedl.

Podle něj by proto USA měly Evropě aktivně pomáhat. „Potřebujeme dlouhodobou strategii, která jí pomůže znovu zesílit. Slabá Evropa je pro nás špatná,“ dodal.

Dimon upozornil, že ekonomická síla Evropy vůči USA za posledních deset až 15 let výrazně klesla ze zhruba 90 procent amerického hrubého domácího produktu (HDP) na 65 procent. To znamená nejen statistický pokles, ale i oslabení ekonomického vlivu kontinentu. Varoval, že bez rychlé akce by Evropa mohla dál klesat až k 50 procentům amerického HDP, což odráží hlubší strukturální problémy, které ohrožují nejen Evropu, ale i stabilitu a spolupráci v globální ekonomice.

Kaja Kallasová

Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více

Politika

Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.

Dimon poukázal na byrokratické překážky jako hlavní příčinu odlivu podniků a investic z Evropy. Složitý regulační rámec v kombinaci s pomalými rozhodovacími procesy vytváří významné překážky jak pro nadnárodní korporace, tak pro start-upy. Země s efektivními regulačními procesy mají tendenci přitahovat více podnikatelských aktivit a přímých zahraničních investic, poznamenal.

Dimon zdůraznil, že Amerika má na hospodářském oživení a posílení Evropy vlastní zájem. Evropskou slabost nevnímá jako konkurenční výhodu, ale jako společný problém, který vyžaduje strategické partnerství. Ekonomická slabost Evropy otevírá prostor pro rozšíření vlivu jiných mocností a ohrožuje společný ekonomický řád, který prospívá oběma kontinentům.

Ústí nad Labem je město odsouzené k úspěchu, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

„Nespořte, nespekulujte, investujte," popisuje Jaroslav Ton, spoluzakladatel společnosti Salutem Real, svůj přístup k potenciálním investorům. Firma se dvacet let pohybuje na trhu s rezidenčním bydlením a vytvořila unikátní model. Spojila investiční firmu, development, správu nemovitostí a poskytování nájemního bydlení. Poskytuje vše v jednom.

Jaroslav Ton jako ideální investici vidí nájemní projekty v regionech jako je Ústí nad Labem nebo severní Morava. Jeho společnost Salutem Real si sama domy zrekonstruuje a pronajme. A následně prodá investorovi, kterému slibuje pravidelný výnos, který se nyní pohybuje kolem šesti procent.

Výnos je dám poměrem nízké ceny za nemovitosti v regionech a nájemným srovnatelným s velkými městy. Investor získá vlastnické právo k bytu. „Finance jsou na rozdíl od jiných finančních produktů kryté reálným aktivem,“ vysvětluje Ton. Byt může investor kdykoliv prodat. Veškerá rizika, například z výpadku nájemného, jdou za Salutem Real, investor se nemusí o nic starat.

„Jsme něco jako developer, který byty rozprodá, ale z projektu neodchází. Náš byznys je vlastně dvojí, efektivní rekonstrukce a nájemní,“ popisuje Ton. Jeho firma je v pozici prostředníka mezi investorem a nájemníkem.

Bydlení je nedostupné pro osm z deseti Čechů. Pomoci mohou rekonstrukce starých domů

Reality

Bydlení je pro většinu české populace stále hůře dostupné. Podle nového průzkumu agentury STEM/MARK pro Salutem Group představuje problém pro osm z deseti Čechů a více než tři čtvrtiny respondentů uvádějí, že je ve svém regionu prakticky nemožné najít cenově přijatelný byt či dům. Téměř polovina domácností navíc vydává na bydlení více než třicet procent svých příjmů, což zásadně omezuje jejich schopnost vytvářet úspory a plánovat budoucnost.

Při výběru regionu pro své působení si Salutem Real dělá analýzy, kdy porovnává, kolik ročních příjmů potřebuje investor na pořízení průměrné nemovitosti. V Praze je to okolo dvanácti let, v Ústí nad Labem čtyři roky. Které další regiony skýtají potenciál nižší investice a jejího rychlejšího zhodnocení? „Největší disproporce mezi cenou a návratností investice je mezi Prahou a severními Čechami či severní Moravou,“ odhaluje Ton výsledky analýz.

Regiony „odsouzené k úspěchu“

V obou regionech dohromady žije více lidí než v Praze. V tom vnímá zakladatel společnosti silný potenciál. „Dáváme si pozor, aby region měl perspektivu. O Ústí nad Labem si myslíme, že je to město odsouzené k úspěchu,“ domnívá se Jaroslav Ton. Region byl v druhé polovině minulého století zatížen těžkým průmyslem a poškozeným životním prostředím. Nyní se však rychle zvedá.

„S vysokorychlostní tratí, která se chystá, budete v Praze stejně rychle jako když jedete z jednoho konce hlavního města na druhý.“ Cokoliv je prý do hodiny od metropole, je vlastně jejím předměstím.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Věžáky v Ústí se promění na stovky bytů. Do rekonstrukce se Salutem Group se pustil investor Petr Šmída

Reality

Realitní a investiční skupina Salutem Group a společnost Growth Finance Petra Šmídy se poprvé sešly na realitním projektu. V Ústí nad Labem zrekonstruují dva panelové věžáky.

Jakým rizikem pro investici do obou zmíněných regionů je fakt, že se tam potýkají s nejvyšší nezaměstnaností a dalšími sociálními problémy? „I my přispíváme k tomu, že se tyto regiony zvedají. Náš typický produkt je ubytovna ve špatném stavu. Koupíme ji, zrekonstruujeme. Vytvoříme standardní prostředí pro střední třídu. Takových bytů je tam nedostatek,“ vysvětluje Ton. Jde podle něj o bezpečný a dlouhodobě předvídatelný byznys.

Jaroslav Ton byl hostem podcastu Realitní Club. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na oblíbených podcastových platformách. Jsme na Spotify a Apple Podcasts. 

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Nový byty pro Ústí nad Labem

Investice do bydlení se nejvíc vyplatí v regionech, říká Jaroslav Ton ze Salutem Real

Reality

