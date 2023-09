Tradiční Oktoberfest čelí kulturní válce. Ne kvůli pivu, ale biokuřatům a udržitelnosti

Po 213 letech existence čelí chvalně a někdy i nechvalně proslulý pivní festival Oktoberfest v Mnichově kulturní válce. Důvodem není ale množství, kvalita či cena piva, ale snaha prosadit do jeho podoby prvky udržitelnosti, jako je například prodej biokuřat, což vyvolává protesty tradicionalistů, napsal deník The Wall Street Journal.

Mnichovský Oktoberfest je obvykle celý o pivu. Letos se však do centra pozornosti dostalo něco jiného – kuře. Pivovar Paulaner se letos rozhodl ve festivalovém stanu podávat výhradně bio kuřata, což rozvířilo debatu mezi zastánci udržitelného Oktoberfestu a tradicionalistů, kteří se bojí o letitou podobu festivalu s datem narození 1810, napsal deník The Wall Street Journal.

Jak vypadá letošní Oktoberfest? Podívejte se:

„Je to experiment," řekla deníku Arabella Schörghuberová, která šéfuje festivalovému stanu Paulaner. „Je to dražší, ale kvalita je vyšší. Chceme mít jistotu, že zvíře mělo dobrý život. Uvidíme, co to udělá," míní Schörghuberová, která je vegetariánkou. Dodala, že od provozovatelů ostatních stanů obdržela smíšenou reakci na její kuřecí iniciativu – někteří se dokonce obávali, že dostanou příkaz, aby ji následovali.

Inflace zdražila biokuřata i pivo

Někteří návštěvníci nejsou novotou nadšeni. Důvodem je zaprvé cena – porce biokuřete stojí 20,50 euro (asi 500 korun), což je o polovinu více než neekologicky chované slepice. Vyšší částka ale obecně souvisí s inflací trápící většinu Evropy, kvůli níž letos stoupla i cena „mázu“ piva ve většině stanů o šest procent na 14,50 euro (asi 369 korun).

Změna jídelníčku ve stanu Paulaneru následuje po nátlakové kampani tamního sdružení aktivistických skupin požadujících, aby se bavorský festival vydatného jídla a enormního množství piva proměnil v akci propagující ekologické zemědělství. Aktivisté mimo jiné uspořádali „výstavu“ na hlavním mnichovském náměstí, která měla podobu kolotoče vozícího napodobeniny zkrvavených kuřecích hlaviček, čímž odsuzovali průmyslovou porážku zvířat.

„Už se toho děje hodně. Ale z pohledu mého i místního ekologického zemědělství to nestačí,“ řekla z vedení městské organizace Munich Food Council Susanne Kiehlová. Ona a Anja Bergerová, která je členkou vedení Oktoberfestu a zároveň členka Strany zelených, míní, že změny na festivalu jsou důležité pro splnění cíle celého města stát se do roku 2035 klimaticky neutrálním.

Nechceme plánované hospodářství, míní hospodští

Aktivisté usilovali o zavedení povinné bio gastronabídky na festivalu, ale město jim nevyhovělo. Sdružení mnichovských hostinských to odmítlo s tím, že lidem by mělo být umožněno žít – a jíst – jak uznají za vhodné. „Nemyslím si, že by někdo skutečně chtěl zavést plánované hospodářství, ve kterém by malá skupina rozhodovala o tom, co je pro lidi dobré a co ne,“ řekl šéf Bavorského svazu hotelů a restaurací Thomas Geppert.

Druhým důvodem nesouhlasu s udržitelnými novotami typu biokuřete je pak snaha tradicionalistů udržet festival v tradiční podobě. „Oktoberfest musí zůstat tradičním volksfestem (lidovou veselicí), protože jinak by nebyl atraktivní," řekl zástupce radnice Clemens Baumgärtner, který na festival dohlíží a je členem konzervativní CSU.

Udržitelné pivní stany už do pěti let

Ale tento pohled možná nevydrží dlouho. Oktoberfest se i v minulosti měnil s tím, jak šel vývoj. A jak přiznal i Baumgärtner, festival již využívá elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů a jednorázové nádobí a náčiní jsou na něm zakázány.

A co více, sdružení 15 největších festivalových stanů – které mají místa pro asi 100 tisíc lidí – se zavázalo stát se do roku 2028 klimaticky neutrálními, většinou prostřednictvím projektů, které nahrazují jejich spotřebu energie. Již letos tento cíl splnily čtyři z nich – včetně Paulanera.

