Evropští výrobci alkoholu slaví. Lihoviny zřejmě uniknou americkým clům

Výrobci vína a lihovin z Evropské unie by mohli patřit k několika málo vítězům obchodní dohody mezi EU a Spojenými státy, která byla oznámena o víkendu. Podle některých evropských představitelů je dohoda nevyvážená, ale tento sektor by mohl z nové úpravy obchodních vztahů výrazně profitovat. S odvoláním na informace od zástupců z odvětví to uvedla agentura Reuters.

Dohoda stanovuje základní clo 15 procent na většinu zboží dováženého z EU do Spojených států. Má však několik výjimek u zemědělských produktů, které ale teprve budou upřesněny. Podle úředníků by mezi těmito výjimkami měly být rovněž alkoholické nápoje.

„Jsme optimisté a věříme, že toto pozitivní setkání a dohoda v nadcházejících dnech povedou k obnovení režimu nulových cel na lihoviny mezi USA a EU,“ uvedl v prohlášení v reakci na dohodu prezident a generální ředitel americké obchodní a lobbistické organizace Distilled Spirits Council Chris Swonger. Organizace zastupuje producenty a dovozce lihovin.

Alkohol už mladé tolik neláká. Vinaři proto hledají cestu k záchraně. Na co sázejí? Zprávy z firem Spotřeba vína v posledních letech neustále klesá napříč celým světem, což donutilo vinařský průmysl hledat nové cesty k zákazníkům. Více se věnují výrobě bio a oranžových vín, vymýšlejí nealkoholické varianty a propagují své prvotřídní ročníky. V těchto segmentech je totiž patrný růst poptávky. nos Přečíst článek

Bouchejte šampaňské. Je čas oslavovat

Také francouzský ministr obchodu Laurent Saint Martin očekává, že sektor lihovin bude od amerických cel osvobozen.

Pokud se osvobození od cel potvrdí, znamenalo by to záchranu pro výrobce alkoholu, včetně největších světových výrobců lihovin, jako je Diageo, Pernod Ricard, Rémy Cointreau a Campari, kteří jsou velmi závislí na obrovském americkém trhu. Jejich zisky už výrazně klesly, protože spotřebitelé utrácejí méně za nápoje.

Alkohol patří mezi nejvýznamnější vývozní komodity z EU do USA. Podle údajů statistického úřadu Eurostat se v roce 2024 vyvezl do Spojených států alkohol zhruba za devět miliard eur (221,3 miliardy korun).

REPORTÁŽ: V Maison Ferrand se rodí skvělý koňak, gin i rum Enjoy Setkat se s lidmi, jakými jsou Alexandre Gabriel a jeho manželka Debbie, se člověku jen tak nepoštěstí. Úspěšní, inspirativní, milí, přesto zacílení, důslední, naplno oddaní svému byznysu. Jen tak může jejich společnost zahrnující celou řadu alkoholických nápojů uspět. „Svou firmu vnímám jako misi a svoje produkty jako sdílené dobrodružství,“ říká šéf impéria, do nějž patří světoznámé značky rumů Planteray, giny Citadelle a koňaky Ferrand. „To není práce, to je lifestyle,“ dodává. Stanislav Šulc Přečíst článek

Přibližně třetina veškerého vývozu irské whisky, jako například Jameson od firmy Pernod Ricard, směřuje do Spojených států. U některých produktů, jako je koňak Rémy Martin a šampaňské, je problém v tom, že se musejí vyrábět v konkrétních evropských regionech. Nelze tak jejich produkci přesunout do zahraničí. Na vývozu šampaňského se Spojené státy podílejí 18 procenty a na vývozu koňaku až 43 procenty. Pro výrobce koňaku navíc představují americká cla obtíže vzhledem k tomu, že se jim tento měsíc podařilo odvrátit hrozbu až 35procentního cla od Číny.

Cla by zasáhla také italské a španělské vinaře. Na vývozu vín ze Španělska mají Spojené státy podíl zhruba 14 procent a na vývozu italských vín 24 procent.

Americký prezident Donald Trump začátkem července pohrozil zavedením 30procentního cla na evropské zboží. Podle některých odborníků by taková cla mohla zastavit tok některých výrobků z EU do Spojených států. Nová dohoda tuto hrozbu zažehnala.

Luxusu se v Česku daří. Módní značka Louis Vuitton tu loni vydělala 320 milionů Zprávy z firem Lepší výsledky firma v účetní závěrce vysvětlila růstem počtu turistů. ČTK Přečíst článek

Čínská cla na brandy z EU otřásla regionem Cognac Money Francouzští producenti koňaku zaplakali loni nad výdělkem. Kvůli odvetným clům Číny na evropskou brandy se jejich export skokově propadl. ČTK Přečíst článek