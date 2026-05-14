Jak energetice pomohou baterie a zaměstnancům transparentní odměňování

Profimedia
Jaroslav Kramer
Češi svou spotřebou komodit každý rok přispějí k destrukci přírody o výměře poloviny Národního parku Podyjí. Jde o ukázku toho, jak je současný svět provázaný a proč ho nelze ozdravovat po částech. Jak moc se ekologická nečinnost může nevyplatit? Proč se v energetice staly šlágrem velké baterie a čím děsí novela zákoníku práce zaměstnavatele? Přinášíme výběr z dubnových dílů podcastu Trendy v udržitelnosti.

Lékařská zpráva o stavu planety. Tak bývá označován nový dokument Programu OSN pro životní prostředí s názvem Global Environment Outlook 7 (GEO-7). Pracovalo na něm více než 300 vědců a jeho hlavním sdělením je, že Zemi nelze opravit po částech. „Izolovaná řešení nefungují. Když budeme řešit klima odděleně od ekonomiky nebo potravin, situaci zlepšíme, ale nevyřešíme,“ říká Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.

Zpráva přináší informace a čísla, která není dobré ignorovat. Pokud se svět nepokusí o systémovou změnu, může globální ekonomika přijít až o pětinu svého výkonu. Na druhé straně, zatímco transformace vyžaduje roční investice kolem osmi bilionů dolarů, přínosy včasné akce mohou do roku 2070 vystoupat až na 20 bilionů dolarů ročně.

Dokument mimo jiné zdůrazňuje, že většina dopadů naší spotřeby zůstává skrytá v globálních řetězcích. Když si například kupujeme zboží z Číny, v jeho obalech k nám fakticky proudí tuny tropického dřeva z Indonésie, aniž by si to spotřebitel uvědomoval. „Jen český dovoz komodit zabere každý rok plochu velkou jako polovina Národního parku Podyjí,“ vysvětluje Havránkův kolega Vojtěch Kotecký. Právě proto je třeba spravovat planetu jako jeden nedělitelný systém.

Odolnost začíná v detailech

To samé platí v malém, v mikrosvětech, jakými jsou města a obce. Když se v létě rozpálí náměstí nebo déšť během pár minut promění ulice v řeky, klimatická změna přestává být abstraktní pojem a je třeba s ní pracovat. V tu chvíli přichází na řadu data, strategie, a hlavně schopnost přenést plány z papíru do praxe. S tím pomáhá organizace CI2, která se dlouhodobě zaměřuje na měření uhlíkové stopy a budování klimatické odolnosti.

Zkušenosti z praxe bohužel podle ředitel CI2 Petra Pavelčíka ukazují, že i kvalitní adaptační strategie často končí v šuplíku. „Je potřeba, aby existoval člověk nebo skupina lidí, kteří si téma vezmou za své a budou se mu dlouhodobě věnovat. Záleží na prioritách radnice i na zajištění financí,“ upozorňuje Pavelčík.

Rozdíly mezi malými obcemi a velkými městy jsou zásadní. Zatímco menší sídla mohou reagovat rychle a flexibilně, velká města narážejí na složitou infrastrukturu, množství aktérů i konflikty zájmů. Co ale může udělat starosta, který chce začít hned zítra? Ředitel CI2 starostům doporučuje vyjít do obce a podívat se na ni jinýma očima. Všímat si míst, kde chybí stín, kde se drží voda nebo kde se lidem v horku špatně funguje. Právě v těchto detailech podle něj začíná skutečná odolnost.

Léčba bateriemi

Jestli je nějaký obor pod vlivem zelené transformace v nebývalém pohybu, je to energetika. Nejnovější trend v ní odstartovala novela energetického zákona zvaná Lex OZE III, která vstoupila v platnost loni. Umožňuje stavět a připojovat do sítě velká bateriová úložiště fungující samostatně, bez propojení s obnovitelným zdrojem. „Aktuálně je v zásadě situace taková, že kdo má ruce, nohy, dobré advokáty a peníze, staví velké bateriové systémy, což za nás je dobře,“ říká Tomáš Sequens z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.

V současnosti se připravují a budují zařízení, která mohou mít výkon až stovky megawatt. „To je v zásadě na úrovni velkých uhelných nebo plynových zdrojů,“ podotýká advokát. Podobná kapacita už umožňuje zásobovat trh elektřinou v době, kdy je jí nedostatek třeba proto, že nesvítí slunce ani nefouká nebo nastane odstávka významné elektrárny. „Baterie mohou nastoupit za jakékoliv podobné situace a začít okamžitě dodávat elektřinu, což je velmi výhodné. Tyto projekty tak oslovují mnohé investory, kteří jsou schopni vynaložit spoustu financí, času a umů svých týmů, aby takové zdroje vytvořily,“ říká Sequens.

Konec mzdového tajemství

Cílem udržitelné transformace není jen snižovat dopady na životní prostředí, ale i zlepšovat životní podmínky lidí. Na trhu práce k tomu má přispět evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou Česko aktuálně převádí do své legislativy. Právo na rovné zacházení, včetně odměňování, tu platí dlouhodobě a upravuje ho zákoník práce. Problémem je ale podle Kateřiny Suchanové z advokátní kanceláře EY Law jeho vymahatelnost. Zaměstnanci totiž nemají možnost dostat se k údajům o odměně kolegů, a tím pádem jim chybí argumenty pro odstranění případných nerovností. To by měla nová úprava změnit.

Hlavní novinka spočívá v tom, že všichni zaměstnavatelé budou muset nastavit systém odměňování, který zpřístupní vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě. Navazující je takzvaná informační povinnost. Zaměstnanci budou moci zaměstnavatele písemně požádat o informaci, jaká je průměrná odměna kolegů, kteří vykonávají práci stejné nebo srovnatelné hodnoty, přibližuje expertka EY. Pro firmy je to jeden z největších strašáků a jedna z nejvýraznějších změn oproti minulosti.

Nová úprava by měla mimo jiné pomoci snížit mzdovou nerovnost mezi pohlavími. Ta je ovšem podle Tomáše Trtka, manažera oddělení People Consulting v EY, systémovým problémem s historickými kořeny. Transparentnější odměňování podle EU je tak pouze jedním z prvních kroků vedoucích k odstranění systémové nerovnosti, soudí Trtek.

Přírodní katastrofy jako povodně, tornáda či požáry, ale i vysoká inflace a nástup nových technologií zásadně mění oblast neživotního pojištění. Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v pořadu Newstream Byznys Talks upozornil na nejčastější chyby, které Češi při sjednávání pojistek dělají. Zásadním problémem zůstává podpojištěnost majetku a opomíjené pojištění odpovědnosti, uvedl v rozhovoru s Terezou Zavadilovou.

Změny klimatu se přímo propisují do cen pojištění po celém světě. Pojišťovny i zajišťovny musí reagovat na častější a větší škody způsobené extrémním počasím zdražováním. Velkým problémem je pro majitele nemovitostí umístění jejich domů v rizikových oblastech, například kvůli povodním, jejichž výskyt se v posledních dekádách zvýšil, popsal  Zbyněk Kuběj, vedoucí produktového analytického oddělení OVB Allfinanz, v novém díle pořadu Newstream Byznys Talks.  

„V Česku existují čtyři povodňové zóny a nemovitosti ve čtvrté povodňové zóně jsou v podstatě nepojistitelné. Pojišťovny je nechtějí,“ varuje Kuběj s tím, že zájemci o koupi nemovitosti by si měli informaci o zóně zjistit ještě před tím, než si vezmou úvěr.

Nejde jen o povodně. Mezi riziky, která expert mezi klienty často vídá, jmenuje podpojištěnost a správné nastavení cen pojistek. 

„Pokud máte pojistnou částku nastavenou na nižší hodnotu, než jakou má váš majetek, vystavujete se riziku takzvané podpojištěnosti. V případě škody pak pojišťovna krátí plnění a vyplacené peníze nepokryjí reálné náklady na opravu nebo pořízení nového bydlení. Týká se to často starších smluv a nemovitostí bez sjednané automatické indexace, což se projevilo například po ničivém tornádu na jižní Moravě,“ vysvětluje pojistný analytik. 

Dům nebo byt? Rozdíl!

Expert také upozorňuje na klíčový rozdíl mezi pojištěním rodinného domu a bytu. „U rodinných domů se pojistná částka stanovuje ve výši nové ceny, to znamená nákladů na znovupostavení. U bytů by to většinou měla být tržní cena, protože bytů je u nás nedostatek, aby klient dostal tolik peněz, aby mohl jít do vedlejší ulice a koupit si podobný byt,“ vysvětluje Kuběj.

Lidé podle něj často chybují také v tom, že si sice pojistí stavbu, ale zapomenou na její vybavení. Pojištění nemovitosti a domácnosti jsou totiž dva rozdílné produkty.

„Představme si, že si dáte dům na dlaň, a když tu dlaň otočíte, tak to, co vypadne, je pojištění domácnosti a to, co tam zůstane, tak je pojištění nemovitosti,“ nabízí Kuběj srozumitelný příměr.

Při počítání hodnoty domácnosti by se lidé neměli spoléhat na kalkulačky, ale raději si projít byt s tužkou a papírem. Zákazníci si často vzpomenou na elektroniku, ale zapomínají na hodnotu ošacení nebo knihovny. „Metr knih v průměru stojí 12 tisíc korun,“ popisuje Kuběj. Pro případ pojistné události navíc doporučuje projít byt s telefonem a věci si alespoň jednou ročně natočit na video, aby klient měl v ruce důkazní materiál pro pojišťovnu.

Třetina Čechů nemá „pojistku na blbost“

Velmi opomíjeným tématem je podle Kuběje pojištění občanské odpovědnosti, které v Česku chybí asi třetině obyvatel. Zatímco u zničeného majetku přesně víte, o kolik jste přišli, u způsobené škody se částky mohou vyšplhat do astronomických výšin. Pojištění kryje škody v obchodech, úrazy na lyžích, ale i situace, kdy váš pes způsobí dopravní nehodu a pojišťovna po vás vymáhá náklady za léčbu zraněných či trvalé následky.

Pokud se chystáte do zahraničí, velký pozor byste si podle experta měli dát na limity u cestovního pojištění. Běžné pojistky ke kartám nemusí stačit. „Pokud letíte do Ameriky, do Kanady, tak tam bych začal třeba na 20-25 milionech,“ radí Kuběj, obzvláště pokud jedete do divočiny, kde může být potřeba drahý transport vrtulníkem.

A co čeká obor v budoucnosti? Do oboru pojišťovnictví již vstupuje umělá inteligence, která zrychluje likvidaci pojistných událostí na pouhé hodiny. Úplné nahrazení lidí automaty ale podle analytika nehrozí, protože klienti se potřebují při řešení sporů bavit se živým člověkem. Ceny prý klesat nebudou ani kvůli AI. „Zlevňovat se určitě nebude. Všechno kolem nás se zdražuje, takže samozřejmě ty vstupy pojišťoven a pojistná plnění se budou zvyšovat, a tím pádem se bude zvyšovat i pojistné,“ uzavírá Zbyněk Kuběj.

Americká komoditní burza CME má další nápad jak rozšířit své služby. Chystá se spustit trh s budoucím výpočetním výkonem zejména pro velké firmy, které si budou moci tímto způsobem zajistit výhodnou cenu pro budoucí potřebu, podobně jako tomu je například u elektřiny nebo ceny ropy. Velký zájem projevuje hedgeový fond BlackRock, který podobným způsobem spekuluje například s evropskými emisními povolenkami.

Tržní myšlení je v podstatě jednoduché: čeho je omezené množství, ale zároveň roste poptávka, cena roste. Může jít o zboží, služby, ale zejména to platí pro komodity. Chicagská komoditní burza CME Group patří k nejvýznamnějším institucím, kde se obchoduje s komoditami od sóji a kávy přes měď po elektřinu či ropu.

A nyní podle Bloombergu přichází s novinkou, která zajímá těžké investiční váhy v čele s hedgeovým fondem BlackRock, ale také velkými firmami působícími na poli AI. CME totiž plánuje uvedení nové komodity: futures na výpočetní výkon.

V principu jde o zcela logický tah. Potřeba výpočetního výkonu velkých datových center roste, jeho produkce ale zatím nestíhá pokrývat poptávku. V důsledku toho roste cena, což se stává hlavním limitem pro masivnější rozvoj a adaptaci AI. CME ale podobně jako u elektřiny nebo ropy chce nabídnout možnost koupit si výpočetní výkon s předstihem za předem danou cenu.

Komodifikace je nevyhnutelná

Šéf největšího hedgeového fondu světa BlackRock Larry Fink tak již před několika dny uvedl, že vzhledem k nedostatku a vysoké poptávce se pravděpodobně objeví nová třída aktiv v podobě nákupu futures na výpočetní výkon. A reakce Chicagské komoditní burzy na sebe nenechala dlouho čekat.

Výpočetní výkon, který tvoří páteř digitální ekonomiky, je ropou 21. století. Každý vycvičený model umělé inteligence, každá zúčtovaná transakce a každý zpracovaný bajt dat běží na výpočetním výkonu, který se sám o sobě rychle stává novou třídou aktiv,“ cituje agentura Bloomberg generálního ředitele CME Terryhy Duffyho.

Jako emisní povolenky

CME tak spojila síly se společností Silicon Data, jež dokáže vytvářet benchmark indexy pro výpočetní výkon na základě reálných dat poptávky a měnících se cen za pronájem GPU. Nyní společnosti dokončují finální podobu produktu, který následně budou posuzovat regulatorní orgány.

Podobnou komodifikací v posledních letech prošly například evropské emisní povolenky, jejichž ceny díky masivnímu přílivu spekulativního kapitálu vyrostly postupně až nad hranici 100 eur (v únoru 2023) a aktuálně se pak pohybuje na úrovni kolem 70 eur.

