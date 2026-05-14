Jak energetice pomohou baterie a zaměstnancům transparentní odměňování
Češi svou spotřebou komodit každý rok přispějí k destrukci přírody o výměře poloviny Národního parku Podyjí. Jde o ukázku toho, jak je současný svět provázaný a proč ho nelze ozdravovat po částech. Jak moc se ekologická nečinnost může nevyplatit? Proč se v energetice staly šlágrem velké baterie a čím děsí novela zákoníku práce zaměstnavatele? Přinášíme výběr z dubnových dílů podcastu Trendy v udržitelnosti.
Lékařská zpráva o stavu planety. Tak bývá označován nový dokument Programu OSN pro životní prostředí s názvem Global Environment Outlook 7 (GEO-7). Pracovalo na něm více než 300 vědců a jeho hlavním sdělením je, že Zemi nelze opravit po částech. „Izolovaná řešení nefungují. Když budeme řešit klima odděleně od ekonomiky nebo potravin, situaci zlepšíme, ale nevyřešíme,“ říká Miroslav Havránek z Centra pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy.
Zpráva přináší informace a čísla, která není dobré ignorovat. Pokud se svět nepokusí o systémovou změnu, může globální ekonomika přijít až o pětinu svého výkonu. Na druhé straně, zatímco transformace vyžaduje roční investice kolem osmi bilionů dolarů, přínosy včasné akce mohou do roku 2070 vystoupat až na 20 bilionů dolarů ročně.
Dokument mimo jiné zdůrazňuje, že většina dopadů naší spotřeby zůstává skrytá v globálních řetězcích. Když si například kupujeme zboží z Číny, v jeho obalech k nám fakticky proudí tuny tropického dřeva z Indonésie, aniž by si to spotřebitel uvědomoval. „Jen český dovoz komodit zabere každý rok plochu velkou jako polovina Národního parku Podyjí,“ vysvětluje Havránkův kolega Vojtěch Kotecký. Právě proto je třeba spravovat planetu jako jeden nedělitelný systém.
Odolnost začíná v detailech
To samé platí v malém, v mikrosvětech, jakými jsou města a obce. Když se v létě rozpálí náměstí nebo déšť během pár minut promění ulice v řeky, klimatická změna přestává být abstraktní pojem a je třeba s ní pracovat. V tu chvíli přichází na řadu data, strategie, a hlavně schopnost přenést plány z papíru do praxe. S tím pomáhá organizace CI2, která se dlouhodobě zaměřuje na měření uhlíkové stopy a budování klimatické odolnosti.
Zkušenosti z praxe bohužel podle ředitel CI2 Petra Pavelčíka ukazují, že i kvalitní adaptační strategie často končí v šuplíku. „Je potřeba, aby existoval člověk nebo skupina lidí, kteří si téma vezmou za své a budou se mu dlouhodobě věnovat. Záleží na prioritách radnice i na zajištění financí,“ upozorňuje Pavelčík.
Rozdíly mezi malými obcemi a velkými městy jsou zásadní. Zatímco menší sídla mohou reagovat rychle a flexibilně, velká města narážejí na složitou infrastrukturu, množství aktérů i konflikty zájmů. Co ale může udělat starosta, který chce začít hned zítra? Ředitel CI2 starostům doporučuje vyjít do obce a podívat se na ni jinýma očima. Všímat si míst, kde chybí stín, kde se drží voda nebo kde se lidem v horku špatně funguje. Právě v těchto detailech podle něj začíná skutečná odolnost.
Léčba bateriemi
Jestli je nějaký obor pod vlivem zelené transformace v nebývalém pohybu, je to energetika. Nejnovější trend v ní odstartovala novela energetického zákona zvaná Lex OZE III, která vstoupila v platnost loni. Umožňuje stavět a připojovat do sítě velká bateriová úložiště fungující samostatně, bez propojení s obnovitelným zdrojem. „Aktuálně je v zásadě situace taková, že kdo má ruce, nohy, dobré advokáty a peníze, staví velké bateriové systémy, což za nás je dobře,“ říká Tomáš Sequens z advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík.
V současnosti se připravují a budují zařízení, která mohou mít výkon až stovky megawatt. „To je v zásadě na úrovni velkých uhelných nebo plynových zdrojů,“ podotýká advokát. Podobná kapacita už umožňuje zásobovat trh elektřinou v době, kdy je jí nedostatek třeba proto, že nesvítí slunce ani nefouká nebo nastane odstávka významné elektrárny. „Baterie mohou nastoupit za jakékoliv podobné situace a začít okamžitě dodávat elektřinu, což je velmi výhodné. Tyto projekty tak oslovují mnohé investory, kteří jsou schopni vynaložit spoustu financí, času a umů svých týmů, aby takové zdroje vytvořily,“ říká Sequens.
Konec mzdového tajemství
Cílem udržitelné transformace není jen snižovat dopady na životní prostředí, ale i zlepšovat životní podmínky lidí. Na trhu práce k tomu má přispět evropská směrnice o transparentnosti odměňování, kterou Česko aktuálně převádí do své legislativy. Právo na rovné zacházení, včetně odměňování, tu platí dlouhodobě a upravuje ho zákoník práce. Problémem je ale podle Kateřiny Suchanové z advokátní kanceláře EY Law jeho vymahatelnost. Zaměstnanci totiž nemají možnost dostat se k údajům o odměně kolegů, a tím pádem jim chybí argumenty pro odstranění případných nerovností. To by měla nová úprava změnit.
Hlavní novinka spočívá v tom, že všichni zaměstnavatelé budou muset nastavit systém odměňování, který zpřístupní vnitřním předpisem nebo v kolektivní smlouvě. Navazující je takzvaná informační povinnost. Zaměstnanci budou moci zaměstnavatele písemně požádat o informaci, jaká je průměrná odměna kolegů, kteří vykonávají práci stejné nebo srovnatelné hodnoty, přibližuje expertka EY. Pro firmy je to jeden z největších strašáků a jedna z nejvýraznějších změn oproti minulosti.
Polovina pracujících v Česku nemá ve firmě téměř žádné informace o mzdách a jen menšina zná pravidla, podle nichž se výdělky určují nebo zvyšují. Nedostatek transparentnosti přitom podle průzkumu Platy.cz výrazně podkopává důvěru zaměstnanců ve férové odměňování.
Nová úprava by měla mimo jiné pomoci snížit mzdovou nerovnost mezi pohlavími. Ta je ovšem podle Tomáše Trtka, manažera oddělení People Consulting v EY, systémovým problémem s historickými kořeny. Transparentnější odměňování podle EU je tak pouze jedním z prvních kroků vedoucích k odstranění systémové nerovnosti, soudí Trtek.
