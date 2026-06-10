Orlík se promění v obří baterii. ČEZ z přehrady udělá čtvrtou velkou přečerpávací elektrárnu v Česku
Vodní elektrárna Orlík projde rozsáhlou modernizací za osm miliard korun. Dvě ze čtyř soustrojí budou nově fungovat i v přečerpávacím režimu, takže elektrárna dokáže ukládat energii pomocí vody čerpané z níže položené přehrady Kamýk. Hotovo má být v roce 2033.
Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Stane se tak čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Projekt dnes v Solenicích na Příbramsku představil generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.
Modernizace původní elektrárny vyjde na osm miliard korun. Díky ní bude možné čerpat vodu z níže položené přehrady Kamýk zpět do Orlíku a jednorázově uložit až 750 MWh energie. Podle ČEZ to odpovídá denní spotřebě zhruba 80 tisíc českých domácností.
Ostrá fáze modernizace má začít příští rok. Dokončení projektu je naplánováno na rok 2033.
Orlík dostane novou roli v energetice
V Česku dnes fungují tři velké přečerpávací elektrárny: Dlouhé stráně na Šumpersku, Dalešice na Třebíčsku a Štěchovice u Prahy. Všechny patří společnosti ČEZ. Orlík se po dokončení modernizace zařadí mezi ně, i když si zároveň zachová významnou roli klasické vodní elektrárny.
Dvě ze čtyř soustrojí budou po přestavbě fungovat obousměrně. Podle Beneše tak půjde z poloviny o běžnou vodní elektrárnu a z poloviny o přečerpávací zdroj.
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Orlík je stěžejním článkem Vltavské kaskády a dlouhodobě se podílí na řízení celostátní energetické soustavy. V příštích desetiletích by měl navíc fungovat jako velké úložiště energie. Rozdíl mezi hladinami Orlíku a Kamýku činí přibližně 70 metrů, což energetikům umožní efektivně využít výškový rozdíl mezi oběma nádržemi.
Výhoda: nové zařízení vznikne v existující elektrárně
Jednou z hlavních výhod projektu je, že nová přečerpávací funkce vznikne v rámci stávajícího vodního díla. Nebude tedy nutné zabírat nové plochy ani budovat zcela novou nádrž.
Přestavba má probíhat postupně. ČEZ počítá s tím, že během modernizace budou vždy minimálně dvě ze čtyř soustrojí v provozu. Generálním dodavatelem projektu bude společnost Litostroj Engineering ze skupiny Wikov Group.
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Projekt se podle Beneše připravoval téměř osm let a šlo o složitou veřejnou zakázku. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ocenil, že dodavatelem bude tuzemská firma. Připomněl také, že poslední velká přečerpávací elektrárna v Česku, Dlouhé stráně, vznikla před zhruba 30 lety.
Dvě turbíny budou umět vodu i čerpat
Energetici na Orlíku postupně zmodernizují všechna čtyři soustrojí. Celkový výkon elektrárny zůstane 364 MW. Výkon 2×95 MW připadne na klasické jednosměrné turbíny, zatímco 2×87 MW bude díky instalaci reverzních turbín sloužit také pro přečerpávací režim.
Dvě původní Kaplanovy turbíny z roku 1961 nahradí Francisovy turbíny. Součástí modernizace budou také nové generátory a navazující technologie. Právě ty umožní provoz ve dvou režimech: výrobu elektřiny a čerpání vody.
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Úložná kapacita přečerpávacích elektráren vzroste o více než 12 procent
Nový přečerpávací režim na Orlíku umožní uložit až 750 MWh energie. Tím se podle ČEZ zvýší energetická úložná kapacita českých přečerpávacích elektráren o více než 12 procent.
ČEZ v posledních letech modernizoval zhruba 40 soustrojí na více než 20 vodních elektrárnách. Podle firmy se díky tomu průměrná účinnost vodních zdrojů zvýšila o čtyři až deset procent podle konkrétní elektrárny a typu turbíny.
Dosavadní investice do vodních elektráren dosáhly přibližně pěti miliard korun. ČEZ uvádí, že modernizované zdroje mají být připravené na další desítky let bezemisní výroby elektřiny, bezpečné dodávky i efektivnější využívání vody.
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