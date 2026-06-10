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newstream.cz Zprávy z firem Orlík se promění v obří baterii. ČEZ z přehrady udělá čtvrtou velkou přečerpávací elektrárnu v Česku

Orlík se promění v obří baterii. ČEZ z přehrady udělá čtvrtou velkou přečerpávací elektrárnu v Česku

Orlická přehrada
Profimedia.cz
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Vodní elektrárna Orlík projde rozsáhlou modernizací za osm miliard korun. Dvě ze čtyř soustrojí budou nově fungovat i v přečerpávacím režimu, takže elektrárna dokáže ukládat energii pomocí vody čerpané z níže položené přehrady Kamýk. Hotovo má být v roce 2033.

Společnost ČEZ vybuduje na Orlické přehradě velkou přečerpávací elektrárnu. Stane se tak čtvrtým zařízením tohoto druhu v Česku. Projekt dnes v Solenicích na Příbramsku představil generální ředitel a předseda představenstva ČEZ Daniel Beneš.

Modernizace původní elektrárny vyjde na osm miliard korun. Díky ní bude možné čerpat vodu z níže položené přehrady Kamýk zpět do Orlíku a jednorázově uložit až 750 MWh energie. Podle ČEZ to odpovídá denní spotřebě zhruba 80 tisíc českých domácností.

Ostrá fáze modernizace má začít příští rok. Dokončení projektu je naplánováno na rok 2033.

Orlík dostane novou roli v energetice

V Česku dnes fungují tři velké přečerpávací elektrárny: Dlouhé stráně na Šumpersku, Dalešice na Třebíčsku a Štěchovice u Prahy. Všechny patří společnosti ČEZ. Orlík se po dokončení modernizace zařadí mezi ně, i když si zároveň zachová významnou roli klasické vodní elektrárny.

Dvě ze čtyř soustrojí budou po přestavbě fungovat obousměrně. Podle Beneše tak půjde z poloviny o běžnou vodní elektrárnu a z poloviny o přečerpávací zdroj.

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Orlík je stěžejním článkem Vltavské kaskády a dlouhodobě se podílí na řízení celostátní energetické soustavy. V příštích desetiletích by měl navíc fungovat jako velké úložiště energie. Rozdíl mezi hladinami Orlíku a Kamýku činí přibližně 70 metrů, což energetikům umožní efektivně využít výškový rozdíl mezi oběma nádržemi.

Výhoda: nové zařízení vznikne v existující elektrárně

Jednou z hlavních výhod projektu je, že nová přečerpávací funkce vznikne v rámci stávajícího vodního díla. Nebude tedy nutné zabírat nové plochy ani budovat zcela novou nádrž.

Přestavba má probíhat postupně. ČEZ počítá s tím, že během modernizace budou vždy minimálně dvě ze čtyř soustrojí v provozu. Generálním dodavatelem projektu bude společnost Litostroj Engineering ze skupiny Wikov Group.

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Projekt se podle Beneše připravoval téměř osm let a šlo o složitou veřejnou zakázku. Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček ocenil, že dodavatelem bude tuzemská firma. Připomněl také, že poslední velká přečerpávací elektrárna v Česku, Dlouhé stráně, vznikla před zhruba 30 lety.

Dvě turbíny budou umět vodu i čerpat

Energetici na Orlíku postupně zmodernizují všechna čtyři soustrojí. Celkový výkon elektrárny zůstane 364 MW. Výkon 2×95 MW připadne na klasické jednosměrné turbíny, zatímco 2×87 MW bude díky instalaci reverzních turbín sloužit také pro přečerpávací režim.

Dvě původní Kaplanovy turbíny z roku 1961 nahradí Francisovy turbíny. Součástí modernizace budou také nové generátory a navazující technologie. Právě ty umožní provoz ve dvou režimech: výrobu elektřiny a čerpání vody.

V době přebytků elektřiny bude možné vodu čerpat zpět do horní nádrže. Energie se tak uloží pro dobu, kdy bude v síti potřeba. Jakmile poptávka po elektřině vzroste, proces se otočí a elektrárna rychle dodá výkon do soustavy.

Úložná kapacita přečerpávacích elektráren vzroste o více než 12 procent

Nový přečerpávací režim na Orlíku umožní uložit až 750 MWh energie. Tím se podle ČEZ zvýší energetická úložná kapacita českých přečerpávacích elektráren o více než 12 procent.

ČEZ v posledních letech modernizoval zhruba 40 soustrojí na více než 20 vodních elektrárnách. Podle firmy se díky tomu průměrná účinnost vodních zdrojů zvýšila o čtyři až deset procent podle konkrétní elektrárny a typu turbíny.

Dosavadní investice do vodních elektráren dosáhly přibližně pěti miliard korun. ČEZ uvádí, že modernizované zdroje mají být připravené na další desítky let bezemisní výroby elektřiny, bezpečné dodávky i efektivnější využívání vody.

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RegioJet, užito se svolením
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Na Vysočinu míří žlutý vlak, který chce konkurovat dálnici D1. RegioJet testuje novou jednotku Pesa s rychlostí až 200 km/h, třemi třídami, Wi-Fi, bezdrátovým nabíjením a kávou na palubě. Od prosince 2026 má změnit cestování mezi Prahou, Jihlavou a Brnem.

Na Vysočinu míří vlak, který chce změnit kulturu cestování v Česku. RegioJet testuje první jednotku Pesa pro linku z Prahy přes Havlíčkův Brod do Brna a Jihlavy. Nabídne rychlost až 200 kilometrů za hodinu, tři cestovní třídy, Wi-Fi, bezdrátové nabíjení i zrnkovou kávu na palubě. Jančura sází na to, že pohodlí může být nejlepší konkurencí dálnici D1.

První čtyřvozová elektrická jednotka řady 666 od polského výrobce Pesa Bydgoszcz dorazila na železniční zkušební okruh ve Velimi. Právě tam absolvuje sérii technických testů potřebných pro schválení provozu. RegioJet chce nové soupravy nasadit na linku R9 Praha – Havlíčkův Brod – Brno/Jihlava.

6 fotografií v galerii

Celkem má dopravce převzít osmnáct jednotek, z toho jedenáct čtyřvozových a sedm třívozových. Vlaky jsou konstruované pro rychlost až 200 kilometrů za hodinu a počítají s provozem v Česku, Polsku a na Slovensku.

Pohodlí místo dálnice

Nové soupravy mají nabídnout komfort, který má cestující přesvědčit, že vlak může být plnohodnotnou alternativou k autu. Budou nízkopodlažní, klimatizované a vybavené Wi-Fi, zásuvkami, USB konektory, bezdrátovým nabíjením, moderním informačním systémem i vakuovými toaletami.

Cestující si vyberou ze tří tříd: Business, Standard a Economy. Na palubě bude prostor pro vozíčkáře, kola, kočárky i rodiny s dětmi. Chybět nemá ani kuchyňka s lednicí, mikrovlnnou troubou a kávovarem.

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„Krajské město Vysočiny se po šesti letech dočká přímého spojení s hlavním městem v dvouhodinovém intervalu. Cestující se mohou těšit na výrazně vyšší komfort i kvalitní servis včetně zrnkové kávy a dalšího občerstvení,“ říká majitel RegioJetu Radim Jančura.

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Hormuz znovu hoří. USA a Írán si vyměnily vojenské údery

Hormuz znovu hoří. USA a Írán si vyměnily vojenské údery
Ilustrační foto vrtulníku Apache, Profimedia
ČTK
ČTK

V Perském zálivu se znovu rozhořela vojenská výměna mezi USA a Íránem. Po sestřeleném vrtulníku Apache nad Hormuzem přišla americká odpověď. Americké síly zasáhly íránskou protivzdušnou obranu a radarová zařízení, Írán následně vyslal balistické střely a drony na americké základny v regionu.

Spojené státy dokončily odvetné údery na Írán za sestřelení amerického vrtulníku Apache nad Hormuzským průlivem. Ve středu nad ránem SELČ to na síti X oznámilo regionální velitelství amerických sil na Blízkém východě (CENTCOM).

Íránská média mezitím podle agentury Reuters s odvoláním na vojenské velení a revoluční gardy uvedla, že íránské síly v reakci na nové americké údery podnikly útoky na základny USA v regionu Perského zálivu, mimo jiné na velitelství americké páté flotily v Bahrajnu.

Podle informací serveru Axios vypustil Írán nejméně čtyři balistické střely a několik dronů na základny USA v Bahrajnu, Kuvajtu a Jordánsku.

Washington a Teherán se přou o sestřelený vrtulník

Zatímco americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtulník Apache sestřelil Írán, íránská státní média s odvoláním na vojenské zdroje uvedla, že Teherán v úžině v té době neprováděl žádné útočné vzdušné operace.

Trump nicméně uvedl, že USA musí odpovědět. Írán naopak varoval, že na případné údery zareaguje.

CENTCOM mluví o sebeobraně

Velitelství CENTCOM oznámilo, že v úterý v 17:00 východoamerického času (23:00 SELČ) přikročilo k úderům, které označilo za sebeobranné. Po zhruba 3,5 hodině sdělilo, že údery dokončilo.

„Síly CENTCOM zasáhly přesně naváděnou municí ze stíhaček amerického letectva a námořnictva íránskou protivzdušnou obranu, stanice pozemní kontroly a průzkumná radarová zařízení v blízkosti Hormuzského průlivu,“ oznámilo velitelství. Dodalo, že operace byla odpovídající reakcí na íránské útoky na americké síly a mezinárodní obchodní lodě proplouvající regionálními vodami.

Reuters s odvoláním na nejmenovaného amerického činitele uvedl, že USA v Íránu mířily na téměř 20 cílů.

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Podle zdrojů agentury Reuters se americká vláda pokusí přesměrovat íránská aktiva do států Perského zálivu, kde mají sloužit k obnově a opravám škod způsobených Teheránem. Tento krok přichází v momentě, kdy Írán vlnu úderů proti Kuvajtu a Bahrajnu doplnil o další starty útočných dronů.

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Íránská média ohlásila exploze z různých míst jihoíránské provincie Hormozgán, která leží na břehu Hormuzského průlivu. Součástí provincie je i přístavní město Sirík a ostrov Kešm, které podle zpráv čelily útokům.

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Jordánské ozbrojené síly informovaly o pěti sestřelených íránských střelách a o tom, že pád jejich trosek nezpůsobil žádná zranění ani škody, píše Reuters a dodává, že podle amerického představitele byly téměř všechny íránské střely i drony zachyceny obranou, americký vojenský personál neutrpěl žádná zranění a zasaženo nebylo ani vybavení.

Íránské revoluční gardy podle Reuters uvedly, že na americké základně v Jordánsku mířily na hangáry stíhaček F-35 a na velitelská a kontrolní místa.

Neznámé tankery potichu odvážejí část ropy uvázlé v Perském zálivu

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Hormuzský průliv se po týdnech ochromení znovu pomalu probouzí, tankery ale často plují potmě a vypínají sledovací systémy. Podle Reuters se z Perského zálivu dostává ven víc ropy než dřív, pořád jde ale jen o zlomek předválečného objemu. Trh se navíc ani po případném znovuotevření úžiny nemusí vrátit k normálu.

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V oblasti platí křehké příměří, které už bylo opakovaně narušeno. Válku koncem února rozpoutaly Izrael a Spojené státy útoky na Írán, který odpověděl údery na americké základny a země v regionu a také uzavírkou Hormuzského průlivu, jímž za běžných okolností proudí 20 procent světových dodávek ropy.

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