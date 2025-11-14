Úspěšná modernizace. Vodní elektrárna ve Štěchovicích je opět v plné síle
Vodní elektrárna ve Štěchovicích u Prahy je po několikaměsíční modernizaci opět v plné síle. Technici na obou soustrojích od konce června prováděli největší modernizační opravy posledních let. Zaměřili se mimo jiné na rekonstrukci bezpečnostního rychlouzávěru, diagnostiku generátoru či výměnu řídicího systému elektrárny.
V pátek skončily komplexní zkoušky a elektrárna přešla do trvalého provozu, informoval mluvčí ČEZ Martin Schreier.V provozu je opět soustrojí TG2 odstavené od srpna kvůli rozšířeným opravám. V součtu s předcházejícími opravami sesterského soustrojí TG1 fungovala štěchovická elektrárna na půl plynu od konce června. Každé ze soustrojí je vysoké jako panelový dům, od nejnižšího bodu u oběžného kola turbíny až po kopule generátorového bloku měří zhruba 20 metrů. V této sestavě spolehlivě vedle sebe fungují jak komponenty pamatující zahájení provozu v létě roku 1944, tak i nové části z letošního roku.
Hydrologická situace letos umožnila jen omezené využití plné kapacity strojů na vodních elektrárnách. Ve Štěchovicích toho proto využili k rozsáhlejším opravám, než bývá v létě zvykem.
Polostátní energetická společnost ČEZ vydělala za tři čtvrtletí letošního roku 21,5 miliardy korun, čistý zisk tak snížila o 6,5 procenta. Do hospodaření firmy se promítly odpisy a klesající ceny elektřiny, které snižují provozní zisk podniku. Ceny elektřiny navíc budou klesat i v příštím roce, řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Oznámil, že firma chce do roku 2030 investovat přes 426 miliard korun. Peníze půjdou na rozvoj nových i současných zdrojů, především pak na rozvoj distribučních sítí. Podle analytiků už letos výraznější výkyvy v hospodaření ČEZ nelze očekávat. Pro další vývoj akcií společnosti podle nich budou klíčové hlavně kroky nové vlády a případné zestátnění firmy.
"Začali jsme už v červnu na soustrojí TG1 a v průběhu prázdnin přešli na TG2. Celá akce v hodnotě několika desítek milionů korun má nejen umožnit spolehlivý provoz elektrárny v dalších sezonách, ale brali jsme ji i jako jednu z příprav před komplexní modernizací celé elektrárny chystanou na následující roky," uvedl ředitel Vodních elektráren ČEZ Róbert Heczko.
Podobně jako na Lipně, Slapech nebo Kamýku má tato modernizace zajistit i ve Štěchovicích prodloužení životnosti elektrárny o další desítky let. ČEZ v posledních 15 letech investoval zhruba pět miliard korun do modernizace soustrojí na více než 20 velkých, malých a přečerpávacích vodních elektrárnách.
