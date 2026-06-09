Nová éra Posázavského pacifiku. Od roku 2030 mají jezdit moderní bateriové vlaky
Posázavský pacifik čeká modernizace provozu. Praha a Středočeský kraj hledají dopravce, který od roku 2030 nasadí na trať nové bateriové vlaky za téměř 16 miliard korun.
Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tendr na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském pacifiku od roku 2030, kdy skončí současná smlouva s Českými drahami. Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,8 miliardy korun bez DPH na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi, sdělil Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která má na starosti organizaci pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s hlavním městem nyní hledá v tendru také provozovatele dalších příměstských linek.
Nové vlaky s kapacitou minimálně 140 míst budou jezdit především na neelektrizované trati Posázavského pacifiku, tedy z Prahy do Čerčan s odbočkou do Dobříše. Ta se nemá plně elektrizovat, takže poptávané vlaky mají mít možnost provozu pouze z baterií. O víkendech se zároveň počítá s jejich nasazením na plánovanou linku Praha – Kutná Hora město.
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„Posázavský Pacifik je jednou z nejvytíženějších neelektrizovaných tratí v okolí Prahy, která je využívaná nejen pro každodenní dojížďku, ale hojně také pro rekreační účely obyvatel hlavního města. Cílem soutěže je nabídnout cestujícím moderní, komfortní a zároveň ekologický způsob dopravy,“ uvedl náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti).
Tendr vyhlásily Praha a Středočeský kraj společně, hlavním zadavatelem je metropole. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do pondělí 10. srpna. „O podaných nabídkách budou následně probíhat jednání s dopravci. Po ukončení jednání budou dopravci vyzváni k podání konečných nabídek,“ uvedl Drápal.
V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po republice vedle výstavby tratí také jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musejí připravit i například v úsecích Běšiny - Klatovy, Mimoň - Jablonné v Podještědí nebo Kaštice - Žatec-západ. Uvedl zo mluvčí Správy železnic (SŽ) David Kabele.
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V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po republice vedle výstavby tratí také jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musejí připravit i například v úsecích Běšiny - Klatovy, Mimoň - Jablonné v Podještědí nebo Kaštice - Žatec-západ. Uvedl zo mluvčí Správy železnic (SŽ) David Kabele.
Maximální otevřenost vůči trhu
Středočeský kraj kladl při přípravě soutěže důraz na srozumitelnost zadávacích podmínek a maximální otevřenost vůči trhu. „Předběžné tržní konzultace s výrobci vozidel nám umožnily nastavit realistické technické i kvalitativní požadavky," řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).
Středočeský kraj loni ve spolupráci s Prahou vypsal velký tendr za 142 miliard korun na nákup a provoz dalších příměstských vlaků po konci smlouvy s Českými drahami. Vítězný dopravce bude na páteřních tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických jednotek s kapacitou nejméně 380 míst k sezení. Lhůta pro podání konečných nabídek v tomto tendru je 15. června.
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