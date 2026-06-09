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newstream.cz Zprávy z firem Nová éra Posázavského pacifiku. Od roku 2030 mají jezdit moderní bateriové vlaky

Nová éra Posázavského pacifiku. Od roku 2030 mají jezdit moderní bateriové vlaky

Posázavský pacifik
ČTK
ČTK
ČTK

Posázavský pacifik čeká modernizace provozu. Praha a Středočeský kraj hledají dopravce, který od roku 2030 nasadí na trať nové bateriové vlaky za téměř 16 miliard korun.

Praha ve spolupráci se Středočeským krajem vypsala tendr na zajištění provozu vlaků na takzvaném Posázavském pacifiku od roku 2030, kdy skončí současná smlouva s Českými drahami. Zakázka s předpokládanou hodnotou 15,8 miliardy korun bez DPH na 15 let provozu zahrnuje nákup 13 vlaků vybavených bateriemi, sdělil Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která má na starosti organizaci pražské integrované dopravy. Středočeský kraj s hlavním městem nyní hledá v tendru také provozovatele dalších příměstských linek.

Vlak dorazil na nádraží v Doksech přesně Nádražní restaurace Ceny jsou v restauraci příznivé 17 fotografií v galerii

Nové vlaky s kapacitou minimálně 140 míst budou jezdit především na neelektrizované trati Posázavského pacifiku, tedy z Prahy do Čerčan s odbočkou do Dobříše. Ta se nemá plně elektrizovat, takže poptávané vlaky mají mít možnost provozu pouze z baterií. O víkendech se zároveň počítá s jejich nasazením na plánovanou linku Praha – Kutná Hora město.

„Posázavský Pacifik je jednou z nejvytíženějších neelektrizovaných tratí v okolí Prahy, která je využívaná nejen pro každodenní dojížďku, ale hojně také pro rekreační účely obyvatel hlavního města. Cílem soutěže je nabídnout cestujícím moderní, komfortní a zároveň ekologický způsob dopravy,“ uvedl náměstek pražského primátora Jaromír Beránek (Piráti).

Tendr vyhlásily Praha a Středočeský kraj společně, hlavním zadavatelem je metropole. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do pondělí 10. srpna. „O podaných nabídkách budou následně probíhat jednání s dopravci. Po ukončení jednání budou dopravci vyzváni k podání konečných nabídek,“ uvedl Drápal.

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Léto na kolejích přinese desítky výluk a oprav, modernizace České Třebové ovlivní spoje na hlavním koridoru

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V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po republice vedle výstavby tratí také jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musejí připravit i například v úsecích Běšiny - Klatovy, Mimoň - Jablonné v Podještědí nebo Kaštice - Žatec-západ. Uvedl zo mluvčí Správy železnic (SŽ) David Kabele.

ČTK

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Maximální otevřenost vůči trhu

Středočeský kraj kladl při přípravě soutěže důraz na srozumitelnost zadávacích podmínek a maximální otevřenost vůči trhu. „Předběžné tržní konzultace s výrobci vozidel nám umožnily nastavit realistické technické i kvalitativní požadavky," řekl krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Středočeský kraj loni ve spolupráci s Prahou vypsal velký tendr za 142 miliard korun na nákup a provoz dalších příměstských vlaků po konci smlouvy s Českými drahami. Vítězný dopravce bude na páteřních tratích na území Prahy a středních Čech provozovat po dobu 30 let flotilu velkokapacitních elektrických jednotek s kapacitou nejméně 380 míst k sezení. Lhůta pro podání konečných nabídek v tomto tendru je 15. června.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

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Expert ManpowerGroup Halbrštát: juniorní programátoři mají problém. Firmy hledají jiné lidi než dřív

Expert ManpowerGroup Halbrštát: juniorní programátoři mají problém. Firmy hledají jiné lidi než dřív
Ivana Pečinková/Newstream
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Doby, kdy se firmy praly o programátory, jsou ty tam. Žádaní jsou experti na kyberbezpečnost či nastavování spolupráce s AI, říká šéf náboru ManpowerGroup Jiří Halbrštát.

Většina firem plánuje v příštích třech měsících nabírat nové zaměstnance. V rámci pravidelného průzkumu, který provádí personální agentura ManpowerGroup, a jehož výsledkem je ManpowerGroup Index trhu práce, uvedlo 37 procent českých zaměstnavatelů, že chce počet zaměstnanců navyšovat. Pouze 14 procent plánuje naopak snižování a 48 procent neočekává žádnou změnu. Čistý Manpowerindex pro třetí čtvrtletí letošního roku tak dosáhl 23 procentních bodů, což oproti předchozímu kvartálu znamená zlepšení o devět bodů.

Největší zájem mají zaměstnavatelé (43 procent z nich) o posily pro stavebnictví a činnost v oblasti realit, na druhém místě jsou technologie a IT služby (40 procent zaměstnavatelů). V tomto oboru přitom podle informací z firem naopak pracovní místa zanikají. Jak v rozhovoru pro newstream.cz uvedl ředitel náboru a marketingu ManpowerGroup Jiří Halbrštát, tento paradox má jednoznačné vysvětlení.

Éter je zaplavován informacemi, že kvůli umělé inteligenci přicházejí lidé o místa, odborníci v IT na prvním místě. Z vašich dat přitom vidíme, že jsou IT lidé druzí nejvyhledávanější…

V našem průzkumu jsme se ptali na nejhůře obsaditelné pozice a u IT pozic vidíme opravdu velkou proměnu toho, jaké profily lidí se hledají. Postupně ustupují juniorské či programátorské pozice anebo jsou více kombinovány s umělou inteligencí. A firmy mnohem více hledají lidi do strategických rolí, kteří dokáží pochopit potřeby byznysu, dokáží řídit transformaci, umějí nastavit procesy. Mezi nejpoptávanějšími profily v IT jsou odborníci na kybernetickou bezpečnost, datovou analýzu případně implementaci umělé inteligence. Jde mnohem více o kombinaci byznysové, manažerské schopnosti s IT znalostmi. Čili profily poptávaných zaměstnanců jsou mnohem komplexnější a tím pádem hůře obsaditelné.

Jaké finanční ohodnocení je nabízeno absolventům se znalostmi kybernetické bezpečnosti, zpracování dat a podobně?

Já jsem se už nějakou dobu nedíval na statistiky, takže nyní nejsem schopen říci, na jaké úrovni jsou odměny absolventů v oblasti kybernetické bezpečnosti. Ale myslím, že to určitě bude nad 60 tisíc korun. Ale samozřejmě také záleží na míře odpovědnosti, může tam být opravdu velké rozpětí. Řada absolventů IT už má za sebou třeba desetiletou praxi. Je to specifický sektor, kdy řada lidí pracuje v IT už od střední školy, během studia, takže řada absolventů může být hodně zkušených. Je to rozhodně oblast, kde jsou nástupní platy absolventů nejvyšší. Pozice absolventů je u nás jednou z nejlepších v Evropě. Ve Francii či v Itálii vidíme velkou nezaměstnanost absolventů, třeba přes 20 procent. Naproti tomu u nás je hlad po absolventech veliký a nezaměstnanost především vysokoškolských absolventů je prakticky nulová.

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Slepá víra v AI může být nový ekonomický problém. Lidé jí věří i tehdy, když se mýlí

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Umělá inteligence slibuje rychlejší práci, vyšší produktivitu a jednodušší rozhodování. Jenže nová studie upozorňuje na odvrácenou stranu jejího masového používání. Lidé mají tendenci řídit se doporučeními AI i ve chvíli, kdy jsou chybná. Pro firmy, školy i jednotlivce to může znamenat jediné. Kritické myšlení se stává jednou z nejcennějších dovedností příštích let.

nst

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Jak často mění absolventi zaměstnavatele?

Konzervativní manažeři si stěžují na to, že mladá generace je nespolehlivá a hodně fluktuuje. Ale myslím si, že velkou část viny na tom nese společnost, která má nastavené příliš strnulé, konzervativní procesy. Jejíž systém řízení je příliš direktivní či příliš vertikální. Mladí lidé chtějí více pracovat v autonomních týmech, vyžadují více demokratický způsob řízení, chtějí více vést debaty o smyslu zadaných úkolů a jednotlivých projektů a zároveň vyžadují častou změnu. Takže je nutné myslet na to, že chtějí sbírat zkušenosti, zvyšovat svou hodnotu na trhu práce a chtějí být často zapojováni do různých projektů. Pokud firma nenabízí flexibilitu a ještě se nechová k lidem úplně dobře, tak ty lidi samozřejmě ztrácí. Proto bych z fluktuace neobviňoval jenom Generaci Z, ale zároveň bych v případě vysoké fluktuace přemýšlel o tom, zda jako firma nemohu něco změnit na stylu svého fungování a řízení.

Je u absolventů velkým handicapem to, když nemají praxi?

Ve výrazně lepší situaci jsou studenti technických oborů. Ti si velmi často mohou vybírat a diktovat si podmínky. Absolventi humanitních oborů to mají těžší v tom, že třeba na startu kariéry musejí vzít juniorskou pozici, která třeba není tak dobře placená, a musejí nejprve ukázat, jaký je v nich potenciál. Takže první rok mohou mít menší mzdu, než má třeba dělník ve výrobě. Ale je to start kariéry a často z nějaké jednodušší administrativní pozice se absolvent může velmi rychle vyhoupnout na zajímavější místo.

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Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa urychlí rozvoj a využívání umělé inteligence (AI) v oblasti národní bezpečnosti. Uvedl to podle agentury Reuters v pátek Bílý dům. Zároveň zdůraznil, že by se AI technologie neměly využívat k nezákonnému sledování. Vláda podle Trumpa rovněž zkoumá možnost získání podílů v AI firmách.

ČTK, duk

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FOTOGALERIE: Méně aut, víc života. Česká města mění náměstí a parky k nepoznání

Takto vypadá nové centrum Mostu
Česká cena za architekturu/Tomáš Souček
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Revitalizace náměstí v Třebíči a Mnichově Hradišti, Oživení Jarošky v Brně či Park Střed v Mostě ukazují nový směr českého veřejného prostoru. Projekty nominované na Českou cenu za architekturu dokazují, že města už neřeší jen dlažbu a lavičky, ale klima, lokální ekonomiku i to, zda lidé budou chtít v centrech skutečně trávit čas.

Veřejný prostor byl dlouho v českých městech zbytkovou kategorií. Tím, co zůstalo mezi silnicí, parkovištěm, chodníkem a několika stromy. Poslední roky ale ukazují, že se přístup mění. Náměstí, ulice a parky se z dopravních nebo reprezentativních ploch postupně stávají strategickou infrastrukturou města. 

Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti se po revitalizaci od Rehwaldt Landscape Architects proměnilo z prostoru autobusového nádraží a parkoviště v reprezentativní městské náměstí pro setkávání, odpočinek i společenské akce. Křížící se linie v dlažbě, inspirované symboly města, dávají náměstí jasný řád a pomáhají přirozeně organizovat pohyb chodců, cyklistů i dopravy. Nová výsadba, vodní prvek a široké chodníky s možností předzahrádek posilují obytnost náměstí. Stromy jsou zavlažovány dešťovou vodou ze zpevněných ploch pomocí systému Stockholm Solution. 12 fotografií v galerii

Právě to ukazuje několik projektů nominovaných na Českou cenu za architekturu. Každý z nich řeší jiné měřítko a jiný typ problému. Třebíč pracuje s historickým náměstím zatíženým dopravou. Brno testuje proměnu ulice pomocí taktického urbanismu. Most obnovuje park vzniklý v komplikovaném kontextu města znovu postaveného po těžbě uhlí. Mnichovo Hradiště vrací náměstí reprezentativní roli poté, co desítky let fungovalo hlavně jako autobusové nádraží a parkoviště.

Od parkoviště zpět k městu

Masarykovo náměstí v Mnichově Hradišti je typickým příkladem problému, který zná řada českých měst. Centrální plocha s historickým významem se postupně proměnila v dopravní a parkovací uzel. Revitalizace od Rehwaldt Landscape Architects jí vrací reprezentativní i pobytovou funkci.

Vzniká zde prostor pro společenské akce, setkávání i běžný každodenní pobyt. Důležité je, že nejde o náměstí jako kulisu, ale o funkční městský prostor. Návrh pracuje s bezpečným pohybem chodců, cyklistů i aut, s jasnou orientací v prostoru a s možností předzahrádek, které mohou posílit lokální gastronomii a obchod.

To je pro současné město zásadní. Náměstí nemá být jen volnou plochou, kterou lze jednou za čas zaplnit trhem nebo slavností. Má fungovat každý den.

Podobnou logiku má i obnova Karlova náměstí v Třebíči od Atelieru RAW. Jedno z největších náměstí v Česku má výrazný podélný tvar a dlouhodobě ho zatěžuje projíždějící doprava. Návrh proto staví na jasně organizovaném pohybu, čitelné kompozici a návratu historických prvků, včetně kašen a rehabilitace pomníku Cyrila a Metoděje. Třebíčský projekt ukazuje, že rekonstrukce náměstí není jen otázkou povrchů. Historické centrum potřebuje prostor, který zvládne dopravu, obchod, kulturu i shromažďování. 

Místo parkoviště stojí nový bytový dům.

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Petra Nehasilová

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Ulice jako laboratoř

Brněnské Oživení Jarošky, za kterým stojí Kancelář architekta města Brna, ukazuje jiný přístup. Nečekat roky na velkou rekonstrukci, ale testovat změnu hned. Třída Kapitána Jaroše je jedna z nejreprezentativnějších brněnských ulic. Má lipovou alej, délku půl kilometru a potenciál městské promenády. Zároveň ji dlouhodobě degradovalo parkování.

Projekt na čtyřicetimetrovém úseku nahrazuje třicet parkovacích míst pěší zónou, dřevěnými platformami, mobiliářem, zelení a autorským neonovým osvětlením šetrným k vegetaci i živočichům. Oživení Jarošky stojí na taktickém urbanismu, monitoringu a datech. Sleduje se počet návštěvníků, jejich sociální struktura, typy aktivit, obsazenost parkovacích míst i vliv na tržby okolních podniků. To je pro česká města důležitý posun. Veřejný prostor se už nenavrhuje jen podle intuice, ale na základě dat, testování a zpětné vazby.

Realizace doc. Matouše Jebavého představuje komplexní revitalizaci parku Riegrovy sady v Praze – Vinohradech s výhledem na Pražský hrad.

Architektura už není jen pro fajnšmekry. V Česku se z ní stává byznys

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Architektura v Česku přestává být debatou o hezkých fasádách. Stává se otázkou bydlení, veřejných peněz, hodnoty nemovitostí, kvality měst i schopnosti obcí dotáhnout dobré projekty do reality. Letošní čísla z České ceny za architekturu ukazují zemi, která umí stavět kvalitně, ale pořád příliš pomalu.

Petra Nehasilová

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Park jako paměť města

Park Střed v Mostě od Rehwaldt Landscape Architects a Atelieru Hoffman pracuje s úplně jinou vrstvou městského příběhu. Most je město poznamenané radikálním zásahem 20. století. Historické centrum bylo v sedmdesátých letech zbouráno kvůli povrchové těžbě hnědého uhlí a Park Střed vznikl jako součást urbanistického konceptu nového Mostu.

Revitalizace proto neřeší jen současné potřeby obyvatel, ale i paměť místa. Návrh navazuje na původní vodní prvky, zachovává kaskády a fontánu v ose na Hněvín a doplňuje park o kavárnu, pódium, hřiště a sportoviště. Betonové terasy nepravidelných tvarů odkazují na morfologii lomů a mostecké krajiny. 

Všechny tyto projekty spojuje také nový vztah k zeleni a vodě. Stromy, trvalkové záhony, dešťová voda nebo půdní podmínky nejsou doplňkem, ale součástí technické i ekonomické logiky návrhu.

Michal Navrátil, šéf Dřevodíla

Nábytek z konopí a starých skříní. Český výrobce z Rousínova sází na cirkulární budoucnost

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Český nábytkářský průmysl dnes nemůže soupeřit cenou. Výrobce z Rousínova proto sází na cirkulární ekonomiku, lokální materiály a digitální výrobu. Ve spolupráci s univerzitami vyvíjí nábytek z konopí, recyklovaných plastů i starých skříní. „Pokud se všechno posuzuje jen podle nejnižší ceny, není to dlouhodobě udržitelné,“ říká v rozhovoru Michal Navrátil, CEO společnosti Dřevodílo.

Petra Nehasilová

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V Mnichově Hradišti jsou nové stromy zavlažovány dešťovou vodou ze zpevněných ploch. V Brně se Oživení Jarošky soustředí na ochranu lipové aleje a zlepšení půdních podmínek. V Mostě návrh pracuje s historickou druhovou skladbou parku. V Třebíči se zeleň stává součástí celkové kompozice náměstí. 

Méně aut, více pobytu

Další společný jmenovatel je zřejmý: přehodnocení role aut. Neznamená to jejich úplné vytlačení z měst, ale proměnu priorit. Prostor, který byl dříve věnován parkování nebo průjezdu, se částečně vrací chodcům, stromům, lavičkám, zahrádkám, dětem a každodennímu životu.

V Brně jde o nahrazení třiceti parkovacích míst pobytovým prostorem. V Mnichově Hradišti o proměnu bývalého autobusového nádraží a parkoviště v reprezentativní náměstí. V Třebíči o organizaci dopravy tak, aby nezničila centrální městskou funkci náměstí.

kampus Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Univerzity jako developeři za miliardy. Proč české školy nestaví podle architektonických soutěží

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Stát a EU posílají do univerzitní výstavby desítky miliard. Nové kampusy formují města i vědu na generace dopředu. Přesto řada klíčových projektů vzniká bez architektonických soutěží.

Petra Nehasilová

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FOTOGALERIE: Takhle se může proměnit Špindl. Podívejte se na tři návrhy centra

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Špindlerův Mlýn se přiblížil jedné z největších proměn za poslední dekády. Tři finálové týmy architektonické soutěže odevzdaly návrhy nové podoby centra na levém břehu Labe. Vzniknout má náměstí, návštěvnické centrum, obchody i služby. Do debaty o vítězné podobě se zapojují také místní obyvatelé.

Petra Nehasilová

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Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

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