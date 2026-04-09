Levnější paliva za každou cenu? Ekonom varuje před opačným efektem
Nafta i benzín na české poměry drahé nejsou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. Plošná opatření, k nimž přistoupila vláda, mohou situaci zhoršit, protože podporují spotřebu. Navíc pomáhají bohatším domácnostem.
„Je zajímavé, že z historického pohledu dnes nejsou ani nafta, ani benzín na české poměry, v poměru ke mzdám, nikterak drahé. Nafta byla touto logikou stejně drahá jako dnes v roce 2018, benzín v roce 2019. Ale po drtivou většinu naší moderní historie jsme měli ve vztahu k příjmům domácností naftu i benzín dražší než dnes a nikdy nás nenapadlo, že by to stálo za nějakou intervenci ze strany vlády,“ hodnotí rozhodnutí vlády snížit spotřební daň u nafty hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.
Špatně na tom nejsme ani ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. „V datech, která před Velikonocemi vydala Evropská komise, jsme nevypadali nikterak varovně. S cenou benzínu a nafty, ať už s daní či bez daně, jsme byli bezpečně pod průměrem zemí EU. I pod Německem, Rakouskem a Polskem. Neměli jsme proto důvod vidět v našich cenách něco varovného,“ podotýká Hradil.
Snížení spotřební daně u nafty by podle vládního prohlášení mělo zabrzdit prosakování inflace do cen zboží a služeb. Je ale ovšem také pravda, připomíná Hradil, že rychlý růst cen postihl více naftu než benzín. „Do Velikonoc se cena benzínu zdvihla asi o pět korun, zatímco cena nafty o 15 korun. Takže vládu, která se snížení spotřební daně dlouho bránila, asi zasáhl šok z růstu ceny nafty, kdy ceny vzrostly náhle, nikoliv evolučně,“ dodává.
Komu pomůže snížení spotřební daně?
Snížení spotřební daně považuje hlavní ekonom Investiky za krok nesprávným směrem. Ba dokonce za krok, který může situaci ještě zhoršit. „Jedinou správnou reakcí je v tuto chvíli nechat ty ceny fungovat. Nechat je vytřídit spotřebitele na ty, co ropu, benzín či naftu nutně potřebují a jsou tak ochotni zaplatit víc. A ty, kteří je nutně nepotřebují a jsou ochotni si je odpustit,“ říká Hradil.
Zároveň by to ekonomiku v dlouhém období motivovalo k tomu, aby se stávala méně závislou na těchto energetických zdrojích, protože jsou prostě čím dál vzácnější. „Stát by měl řešit jen to, co od něj očekáváme, tedy bránit tomu, aby někdo propadl do chudoby. Takže nějakým způsobem zohlednit, že mohou být zasaženy nízkopříjmové skupiny, jimž může jít až o živobytí, a tyto skupiny konkrétně identifikovat a konkrétně jim pomoci,“ nastiňuje Hradil.
A pokud už se vláda rozhodne pro plošnou pomoc, protože není takové identifikace schopna, tak by měla každému pomáhat stejnou částkou. Jako třeba zvýšením základní slevy na poplatníka. Což je forma, kdy by stejnou částku podpory dostal každý, nezávisle na tom, zda by byl bohatý či chudý. „Ani tohle samozřejmě není ideální, ale horší variantou je udělat věc jako snížení spotřební daně, kdy vlastně aktivně dáváte víc peněz tomu, kdo spotřebovává hodně. Kdy odměňujete vyšší spotřebu, nejvíce dáváte bohatým a zároveň snižujete cenový signál, který říká, šetřete s tím, je toho málo. Místo toho motivujete lidi, aby tolik nešetřili, a tím tu situaci jen zhoršujete,“ podtrhuje Vít Hradil.
Cenový diktát
Vláda ale v úterý ke snížení spotřební daně přidala další opatření – čerpacím stanicím každodenně určuje maximální koncovou cenu benzínu a nafty pro spotřebitele. To podle Víta Hradila způsobí deformaci trhu. Už jen z toho titulu, že jde o plošné opatření, napříč celou republikou. „Každý si asi dokáže představit, že se marže liší v závislosti na konkrétním podniku. Že s úplně jinou marží bude operovat benzínka na D1 těsně u Prahy a s jinou zapadlá čerpačka někde na samotě u lesa. Obchodní marže ještě není zisk, ale pokrývá mzdy, nájem, režijní náklady případně investice. Takže i kdybychom se chtěli bavit o „férové“ marži, tak u každé benzínky bude jiná. Někde těch nastolených 2,50 koruny na litr bude tak akorát, někde to bude zbytečně vysoko, takže to žádný výchovný efekt mít nebude,“ upozorňuje hlavní ekonom Investiky. Teoreticky by se naopak mohlo stát, že stanovení marží bude fungovat jako koordinační mechanismus a táhnout ceny nahoru. Ale to se asi většinou dít nebude.
A je tu jeden nepřehlédnutelný aspekt. „Politika zastropování marží by teoreticky dávala smysl, pokud bychom byli přesvědčeni, že máme co do činění s kartelem. To se ale neprokázalo,“ podtrhuje Hradil s odkazem na opakované kontroly ministerstva financí před čtyřmi lety v době energetické krize, které kartel neprokázaly. „Nyní kontrola proběhla znovu a opět se nic nezjistilo. Antimonopolní úřad nemá žádné indicie, že by u nás docházelo ke kartelovému chování. Máme nejhustší či jednu z nejhustších sítí benzínových stanic v celé Evropě, hromadu různých majitelů a provozovatelů. Nemáme důvod se domnívat, že by u nás docházelo ke kartelovému chování, tedy k nadsazování marží nad nějakou normální tržní úroveň. Takže umělé stlačování marží se zdá jako neúčinné, zato s potenciálně nežádoucími účinky,“ soudí Hradil.
Bude benzínu a nafty dost?
A může nám hrozit nedostatek pohonných hmot? Maďarský příklad je varovný. „Nedostatek pohonných hmot coby důsledek zastropování cen teoreticky vyloučit nelze, ale pokud by k tomu došlo, tak ojediněle,“ hodnotí Hradil. Spíš by podle něj mohlo nastat to, že pokud benzínka pro své normální fungování objektivně potřebuje marži čtyři koruny na litr a dostane přikázáno jen 2,50, tak se to někde musí projevit. Extrémním případem by bylo, kdyby přestala prodávat. Mohla by ale v případě nedostatečných příjmů kvůli nižší marži omezit některé jiné služby.
