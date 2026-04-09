Levnější paliva za každou cenu? Ekonom varuje před opačným efektem

Levnější paliva za každou cenu? Ekonom varuje před opačným efektem
Ivana Pečinková

Nafta i benzín na české poměry drahé nejsou, říká hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil. Plošná opatření, k nimž přistoupila vláda, mohou situaci zhoršit, protože podporují spotřebu. Navíc pomáhají bohatším domácnostem.

„Je zajímavé, že z historického pohledu dnes nejsou ani nafta, ani benzín na české poměry, v poměru ke mzdám, nikterak drahé. Nafta byla touto logikou stejně drahá jako dnes v roce 2018, benzín v roce 2019. Ale po drtivou většinu naší moderní historie jsme měli ve vztahu k příjmům domácností naftu i benzín dražší než dnes a nikdy nás nenapadlo, že by to stálo za nějakou intervenci ze strany vlády,“ hodnotí rozhodnutí vlády snížit spotřební daň u nafty hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Špatně na tom nejsme ani ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. „V datech, která před Velikonocemi vydala Evropská komise, jsme nevypadali nikterak varovně. S cenou benzínu a nafty, ať už s daní či bez daně, jsme byli bezpečně pod průměrem zemí EU. I pod Německem, Rakouskem a Polskem. Neměli jsme proto důvod vidět v našich cenách něco varovného,“ podotýká Hradil.

Snížení spotřební daně u nafty by podle vládního prohlášení mělo zabrzdit prosakování inflace do cen zboží a služeb. Je ale ovšem také pravda, připomíná Hradil, že rychlý růst cen postihl více naftu než benzín. „Do Velikonoc se cena benzínu zdvihla asi o pět korun, zatímco cena nafty o 15 korun. Takže vládu, která se snížení spotřební daně dlouho bránila, asi zasáhl šok z růstu ceny nafty, kdy ceny vzrostly náhle, nikoliv evolučně,“ dodává.

Komu pomůže snížení spotřební daně?

Snížení spotřební daně považuje hlavní ekonom Investiky za krok nesprávným směrem. Ba dokonce za krok, který může situaci ještě zhoršit. „Jedinou správnou reakcí je v tuto chvíli nechat ty ceny fungovat. Nechat je vytřídit spotřebitele na ty, co ropu, benzín či naftu nutně potřebují a jsou tak ochotni zaplatit víc. A ty, kteří je nutně nepotřebují a jsou ochotni si je odpustit,“ říká Hradil.

Zároveň by to ekonomiku v dlouhém období motivovalo k tomu, aby se stávala méně závislou na těchto energetických zdrojích, protože jsou prostě čím dál vzácnější. „Stát by měl řešit jen to, co od něj očekáváme, tedy bránit tomu, aby někdo propadl do chudoby. Takže nějakým způsobem zohlednit, že mohou být zasaženy nízkopříjmové skupiny, jimž může jít až o živobytí, a tyto skupiny konkrétně identifikovat a konkrétně jim pomoci,“ nastiňuje Hradil.

A pokud už se vláda rozhodne pro plošnou pomoc, protože není takové identifikace schopna, tak by měla každému pomáhat stejnou částkou. Jako třeba zvýšením základní slevy na poplatníka. Což je forma, kdy by stejnou částku podpory dostal každý, nezávisle na tom, zda by byl bohatý či chudý. „Ani tohle samozřejmě není ideální, ale horší variantou je udělat věc jako snížení spotřební daně, kdy vlastně aktivně dáváte víc peněz tomu, kdo spotřebovává hodně. Kdy odměňujete vyšší spotřebu, nejvíce dáváte bohatým a zároveň snižujete cenový signál, který říká, šetřete s tím, je toho málo. Místo toho motivujete lidi, aby tolik nešetřili, a tím tu situaci jen zhoršujete,“ podtrhuje Vít Hradil.

Cenový diktát

Vláda ale v úterý ke snížení spotřební daně přidala další opatření – čerpacím stanicím každodenně určuje maximální koncovou cenu benzínu a nafty pro spotřebitele. To podle Víta Hradila způsobí deformaci trhu. Už jen z toho titulu, že jde o plošné opatření, napříč celou republikou. „Každý si asi dokáže představit, že se marže liší v závislosti na konkrétním podniku. Že s úplně jinou marží bude operovat benzínka na D1 těsně u Prahy a s jinou zapadlá čerpačka někde na samotě u lesa. Obchodní marže ještě není zisk, ale pokrývá mzdy, nájem, režijní náklady případně investice. Takže i kdybychom se chtěli bavit o „férové“ marži, tak u každé benzínky bude jiná. Někde těch nastolených 2,50 koruny na litr bude tak akorát, někde to bude zbytečně vysoko, takže to žádný výchovný efekt mít nebude,“ upozorňuje hlavní ekonom Investiky. Teoreticky by se naopak mohlo stát, že stanovení marží bude fungovat jako koordinační mechanismus a táhnout ceny nahoru. Ale to se asi většinou dít nebude.

A je tu jeden nepřehlédnutelný aspekt. „Politika zastropování marží by teoreticky dávala smysl, pokud bychom byli přesvědčeni, že máme co do činění s kartelem. To se ale neprokázalo,“ podtrhuje Hradil s odkazem na opakované kontroly ministerstva financí před čtyřmi lety v době energetické krize, které kartel neprokázaly. „Nyní kontrola proběhla znovu a opět se nic nezjistilo. Antimonopolní úřad nemá žádné indicie, že by u nás docházelo ke kartelovému chování. Máme nejhustší či jednu z nejhustších sítí benzínových stanic v celé Evropě, hromadu různých majitelů a provozovatelů. Nemáme důvod se domnívat, že by u nás docházelo ke kartelovému chování, tedy k nadsazování marží nad nějakou normální tržní úroveň. Takže umělé stlačování marží se zdá jako neúčinné, zato s potenciálně nežádoucími účinky,“ soudí Hradil.

Bude benzínu a nafty dost?

A může nám hrozit nedostatek pohonných hmot? Maďarský příklad je varovný. „Nedostatek pohonných hmot coby důsledek zastropování cen teoreticky vyloučit nelze, ale pokud by k tomu došlo, tak ojediněle,“ hodnotí Hradil. Spíš by podle něj mohlo nastat to, že pokud benzínka pro své normální fungování objektivně potřebuje marži čtyři koruny na litr a dostane přikázáno jen 2,50, tak se to někde musí projevit. Extrémním případem by bylo, kdyby přestala prodávat. Mohla by ale v případě nedostatečných příjmů kvůli nižší marži omezit některé jiné služby.

Schillerová odmítá kritiku cenových stropů. „Čím bude opozice strašit teď? Párkem k plné nádrži?“ rýpla si

Politika

Opatření, která vláda zavedla v boji proti rostoucím cenám paliv, fungují, tvrdí ministryně financí Alena Schillerová. Obavy opozice se nenaplnily, dodala. Maximální ceny pohonných hmot ve čtvrtek opět mírně klesnou. Litr nafty bude stát nejvýše 49,40 Kč a benzin 43,05 Kč. Stanovené ceny ale zůstávají nad průměrem z počátku týdne.

ČTK

Přečíst článek

Schillerová odmítá kritiku cenových stropů. „Čím bude opozice strašit teď? Párkem k plné nádrži?“ rýpla si

Maximální ceny paliv, které denně stanovuje ministerstvo financí, ve čtvrtek oproti středě mírně klesnou. Litr nafty bude nejvýše za 49,40 koruny, což je o 19 haléřů méně než dnes. Litr benzinu pak budou čerpací stanice moci prodávat maximálně za 43,05 koruny, tedy o deset haléřů méně než ve středu. Stanovené ceny jsou však stále nad cenovým průměrem z počátku tohoto týdne. Vyplývá to z cenového věstníku, který ministerstvo zveřejnilo ve středu odpoledne. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (ANO) opatření zafungovala podle plánu, opozice je naopak kritizuje. Nejvyšší ceny by měl úřad zveřejňovat minimálně do konce dubna.

Reakce čerpacích stanic

Mnohé čerpací stanice v krajích ve středu ceny pohonných hmot nezměnily, protože už v úterý nabízely ceny pod maximem stanoveným vládou. V Praze pak velká část stanic přizpůsobila své ceny cenovým stropům. Některé pumpy tak oproti úterku musely mírně zlevnit naftu, často to však kompenzovaly zdražením benzinu.

Schillerová: opatření fungují

Podle Schillerové ovšem vládní opatření zafungovala podle plánu. „Hrozby opozice, že čerpací stanice přizpůsobí ceny maximu, se naopak nenaplnily. S jakým nesmyslem přijdou dnes? Že si budou lidé k plné nádrži povinně kupovat párek v rohlíku?,“ uvedla ministryně financí ve středu na sociální síti X.

Podle opoziční ODS se hned v první den opatření ukázalo, že omezování marží poškozuje trh. „V případě benzinu ceny stouply tam, kde stanice měly velmi nízké marže,“ řekl novinářům předseda ODS Martin Kupka. Stalo se podle něj to, před čím ODS varovala. Za vhodné naopak ODS považuje druhé z opatření – snížení spotřební daně.

Ministerstvo financí začalo maximální povolené ceny pohonných hmot zveřejňovat v úterý, činit by tak mělo denně nejméně do konce dubna. Úřad ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

I přes aktuální snížení povolených cen na čtvrtek je cenový strop nadále nad průměrnými cenami paliv ze začátku týdne. Nafta se podle údajů společnosti CCS prodávala v ČR za průměrných 48,51 koruny za litr a nejprodávanější benzin Natural 95 za 41,61 koruny za litr. Ministerstvo to nekomentovalo.

Kontroly a pokuty

Provozovatelé čerpacích stanic se ovšem ve středu omezením přizpůsobili. Dodržování stanovených maximálních cen má zároveň podle Schillerové kontrolovat Specializovaný finanční úřad. V případě překročení cen může provozovateli čerpací stanice uložit pokutu až pět milionů korun. Schillerová podotkla, že kvůli situaci Finanční správa posílila kontrolní kapacity Specializovaného finančního úřadu.

Vláda v minulém týdnu rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marže obchodníků s palivy je od středy nanejvýš 2,50 koruny za litr nafty i benzinu, spotřební daň v budoucnu u nafty klesne o 2,35 koruny za litr, nyní činí 9,95 koruny. U benzinu zůstane daň na 12,84 koruny za litr.

Dalibor Martínek: Chaot Babiš a jeho naftová avantýra

Vládní regulace ceny paliv pokračuje druhým dnem. Ve středu vláda snížila v úterý vyhlášené maximální ceny. U benzínu to bude nově o deset haléřů méně, 43,05 koruny za litr. U nafty je pokles z 49,59 na 49,40. Hra na honěnou může pokračovat.

Cenám se věnovala řada médií. Zjistila, že pumpaři, kde bylo dráž, skutečně zlevnili, a naopak tam, kde bylo levněji, zdražili. Nakonec se patrně všude ustálí ceny na vládních maximech.

Typické pro Babišův přístup je chaotické řešení v době, kdy by se lépe hodil uvážlivý přístup. Vláda přišla se stropem pár hodin před tím, než Spojené státy vyhlásily příměří v Íránu. A ceny ropy skokově spadly. Není sice jasné, jak se konflikt bude dál vyvíjet, možné jsou stále všechny scénáře. Nicméně došlo k prvnímu uvolnění po šesti týdnech.

Karel Pučelík: Vítězi války jsou ultrabohatí. Jako vždycky

Názory

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Chaos nad chaos

Přesně v tu dobu ovšem přispěchá s bouchnutím do stolu Babiš. Teď se tedy svého stropu bude nějakou dobu držet. Ceny patrně půjdou dolů, ovšem stát prakticky ovládl cenotvorbu jedné komodity. Vytvořil anomálii v tržním prostředí.

Podobně chaoticky jednal, když byl premiérem v době covidu. Když zavíral a zase otevíral hospody, zasekával obří sekeru do státního rozpočtu, zakazoval lidem cestovat. Ještě na konci roku 2020, když znovu zavíral hospody, už se začínal omlouvat. V roce 2021 potom volby fakticky prohrál.

Letos v lednu na sněmu ANO se za svůj postup při covidu znovu omluvil a přiznal, že mu to prohrálo volby. O pár měsíců později opět vnáší do ekonomiky chaos. Jediné, co je jinak, je, že volby budou tentokrát bohužel až za tři a půl roku.

