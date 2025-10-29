Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Tragická data z OpenAI. ChatGPT zachytil milion sebevražedných konverzací

Tragická data z OpenAI. ChatGPT zachytil milion sebevražedných konverzací

Tragická data z OpenAI. ChatGPT zachytil milion sebevražedných konverzací
iStock
ČTK
ČTK

OpenAI přiznává, že milion lidí svěřil chatbotu úmysl spáchat sebevraždu. Firma posiluje ochranu, přidává linky pomoci a spolupracuje s odborníky. Psychologové mluví o nové výzvě digitální éry.

Přibližně milion uživatelů chatbotu ChatGPT se v konverzacích s umělou inteligencí svěřilo se sebevražednými myšlenkami. S odkazem na data společnosti OpenAI to napsal francouzský deník Le Figaro.

Podle OpenAI se jedná o více než jedno procento z celkového počtu uživatelů ChatGPT. Aplikaci podle firmy každý týden používá kolem 800 milionů lidí, přičemž přibližně 0,07 procenta z nich vykazuje známky duševních onemocnění, například psychotické či manické epizody typické pro bipolární poruchu.

Tragický případ z Kalifornie znovu otevřel debatu

Otázka, jak bezpečně využívat umělou inteligenci, a kdo by měl nést odpovědnost za její chyby, se znovu dostala do centra veřejné debaty letos na jaře. V dubnu se v Kalifornii zabil šestnáctiletý chlapec poté, co mu ChatGPT údajně poradil, jak spáchat sebevraždu.

Jak lidé skutečně používají ChatGPT?

OpenAI odhalila, jak lidé skutečně používají ChatGPT

Zprávy z firem

Společnost OpenAI zveřejnila první rozsáhlou studii, která detailně ukazuje, jak lidé po celém světě využívají jazykový model ChatGPT. Výzkum analyzoval více než 1,5 milionu konverzací uživatelů mezi květnem 2024 a červnem 2025 a nabízí dosud nejucelenější obrázek o reálném využívání nástroje.

nst

Přečíst článek

Tento případ vyvolal celosvětovou diskuzi o etice a regulaci AI, zejména o tom, jak mají podobné systémy reagovat na zranitelné uživatele.

OpenAI zpřísňuje pravidla a spolupracuje s odborníky

Po incidentu OpenAI zpřísnila zásady používání svých služeb a zavedla nové bezpečnostní prvky. ChatGPT nyní nabízí rodičovskou kontrolu, odkazy na linky důvěry a krizové služby pro uživatele, kteří vyhledávají informace o sebevraždě.

Společnost také uvedla, že spolupracuje s více než 170 odborníky na duševní zdraví, kteří pomáhají rozpoznávat rizikové konverzace a omezovat výskyt problematických odpovědí.

Podle expertů představují podobné případy varování před přílišnou důvěrou v digitální asistenty. Zároveň ale ukazují, že umělá inteligence může být při správném nastavení užitečným nástrojem podpory, například pro včasné rozpoznání duševních problémů a nasměrování uživatelů k odborné pomoci.

ChatGPT

OpenAI nabízí chudším zemím předplatné ChatuGPT téměř zdarma. Češi mají smůlu

Zprávy z firem

Nejhodnotnější startup světa OpenAI se pokouší získat uživatele v méně vyvinutých zemích. Již v 90 státech nabízí předplatné ChatGPT Go, které někde vyjde na méně než pět dolarů za rok. Česko na tomto seznamu chybí. Naopak třeba Indové dostanou roční předplatné zcela zdarma.

sta

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Spojují řemeslo s vědou, na jejich chleba z francouzské mouky se stojí fronty

Pekárna Tisse
Tisse Bakery, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Francouzské receptury, severská preciznost a česká ambice růst. Tisse Bakery během tří let vyrostla z malé řemeslné pekárny na síť podniků. Teď otevírá třetí pobočku na Smíchově a připravuje expanzi do Karlína.

Pražská pekařská scéna se v posledních letech výrazně proměňuje. Místo tradičních pekáren, kde se nakupovalo hlavně z nutnosti, přibývá podniků, které staví na kvalitě, transparentnosti a vztahu k surovinám. Jedním z nich je Tisse Bakery – značka, která během tří let vyrostla z malé provozovny na Vinohradech v síť.

14 fotografií v galerii

Po Vinohradech a Nuslích přibyla třetí pobočka na Smíchově (Toyen 1). A už se chystá čtvrtá v Karlíně, kam by se Tisse mělo rozšířit začátkem roku 2026. Smíchovská pobočka má být víc než jen prodejní místo: zákazníci tu mohou vidět celý proces pečení od těsta až po první croissanty vytažené z pece.

Základ nabídky tvoří kváskový chléb, máslové croissanty, briošky a sezónní pečivo. 

Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Pekárny jako nový druh luxusu

Za Tisse stojí Elizaveta Timkina a Ivan Basin. „Chceme růst, ale ne za cenu kvality,“ říká spoluzakladatelka, která vystudovala potravinářskou technologii a pekařskému řemeslu se učila mimo jiné ve Francii u mistra Cyrila Brunnera. „Je pro mě důležité chápat, proč se těsto chová tak, jak se chová, nejen slepě následovat recept,“ dodává Timkina.

Mouka pochází z francouzského mlýna Viron, kvásky se pěstují s přesností laboratorního experimentu a každý krok výroby se průběžně ladí.

Malé řemeslné pekárny se v Praze stávají novým fenoménem, podobně jako kdysi kavárny. Jsou to místa, kam se chodí nejen pro chléb, ale i pro klid a kontakt s poctivostí.

Vedle Tisse se o podobnou cestu snaží i další značky jako Artic Bakehouse, Oh Deer Bakery, Mamma Coffee Bakery nebo Kabinet Chleba. Každá má svůj styl, ale Tisse mezi nimi vyniká důrazem na proces, preciznost a snahu spojit vědu s řemeslem.

Na Letné je nová pekárna.

Už i na Letné si dáte chleba s máslem za dvě stovky. Otevřela se tu nová Eska

Enjoy

Eska v Karlíně je vyhlášená chutnými snídaněmi, při nichž nesmí chybět chléb a skvělá káva. A vůně českého chleba upečeného ve speciální peci na dřevo se už line i na Letné.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Restauraci v Holešovicích otevře například gastro síť Zátiší Group.

Z Holešovic se stává gastro centrum Prahy. Lákají na street food i fine dining

Enjoy

Nejenom Karlín. I Holešovice se brzy stanou centrem kvalitní gastronomie. Spoustu nových podniků tam vzniklo, další jsou v plánu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Na Letné je nová pekárna.

Už i na Letné si dáte chleba s máslem za dvě stovky. Otevřela se tu nová Eska

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Takto vaří v Kuchyni na Pražském hradě

Nejenom hot dogy, ale i pořádné řízky. Také na Pražském hradě se dá dobře a levně najíst

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Češi vyvinuli metodu, která zrychlí výrobu nanodiamantů z týdnů na minuty

Češi vyvinuli metodu, která zrychlí výrobu nanodiamantů z týdnů na minuty
iStock
ČTK
ČTK

Čeští vědci vyvinuli revoluční způsob, jak vyrábět nanodiamanty pro kvantové technologie i lékařskou diagnostiku. Nový proces je tisíckrát rychlejší, levnější a taky ekologičtější.

Mezinárodní tým vedený Petrem Cíglerem z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR (ÚOCHB) vyvinul metodu, která revolučně zrychluje a zlevňuje výrobu nanodiamantů s kvantovými centry. Tyto částice mají široké využití v lékařské diagnostice, vědeckém výzkumu i moderních technologiích.

Novým postupem lze během jediného týdne vyrobit tolik materiálu, kolik by se dosud vyrábělo více než 40 let. Na projektu se podílí také americká firma MegaDiamond, která plánuje nanosenzory vyrábět průmyslově. Výsledky zveřejnil prestižní časopis Advanced Functional Materials.

Nanodiamanty jsou částice menší než virus, které fungují jako citlivé senzory magnetického pole, elektrického náboje i teploty. Díky tzv. svítivým kvantovým centrům (NV centrům) dokážou reagovat na změny v okolí různě intenzivním světlem – zaznamenají tak i jednotlivé molekuly nebo teplotní změny uvnitř buněk.

Investor Michal Zahradníček

Investor Michal Zahradníček: Česká věda má skryté diamanty, které zatím leží ladem

Leaders

Investice do primárního výzkumu jsou složité, ale potenciálně mimořádně ziskové. I tak probíhají zejména na Západě a nikoli ve střední a východní Evropě, říká investor Michal Zahradníček, jehož fond Life BioCEEd se zaměřuje právě na tuto oblast. „Náš fond má nyní půl miliardy, ale když bude potřeba, můžeme si zavolat více finančních prostředků, myslím, že bychom mohli proinvestovat 1,5 až 2 miliardy,“ říká investor.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Výroba trvá čtyři minuty místo dvou týdnů

Nový postup nazvaný PTQ (Pressure–Temperature–Quantum) trvá pouhé čtyři minuty. „Diamantový prášek se vloží do lisu, který vyvine velmi vysoký tlak a teplotu, čímž napodobí podmínky hluboko v zemském plášti. V nanodiamantech tak vzniknou kvantová centra. Aby se částice nespekly dohromady, přidává se obyčejná kuchyňská sůl, která se po procesu jednoduše odplaví vodou,“ vysvětluje mluvčí ÚOCHB Veronika Sedláčková.

Nanodiamanty vyrobené touto metodou navíc mají lepší optické i kvantové vlastnosti než dosavadní materiály.

Zlom pro výzkum i průmysl

„Nový způsob přípravy kvantových center je víc než tisíckrát rychlejší než standardní postup,“ říká postdoktorand z Cíglerovy skupiny Michal Gulka. Dříve trvalo vytvořit gram použitelného materiálu dva týdny, nyní jej tým dokáže vyrábět v kilogramech.

Podle Cíglera tato metoda otevírá dveře k novým technologiím – od precizních senzorů pro lékařskou diagnostiku až po mikroskopické detektory molekul využívající principy magnetické rezonance.

Výzkum vznikl i díky projektu AMULET, zaměřenému na vývoj víceškálových nanomateriálů. Ten spojuje osm mezinárodních partnerů pod vedením Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Projekt získal dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský v kategorii špičkového výzkumu.

Mladí vědci nevědí, že to nejde. A tak to udělají, dokazuje důkladná studie

Enjoy

Věda, stejně jako svět, který popisuje, je složitá. A přesto v ní dosahují úspěchů, a někdy převratných, mladí lidé, kteří ještě neměli dost času na to, aby pochopili, že něco prostě není možné. A tak se do toho pustí. A někdy toho – navzdory předpokladům zkušenějších kolegů – dosáhnou. A neplatí to jenom ve vědě, i když právě v ní se to dá dobře doložit.

Josef Tuček

Přečíst článek

Související

Doporučujeme