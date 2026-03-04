ECB: Umělá inteligence pracovní místa spíše vytváří, než ničí
Debata o tom, zda umělá inteligence připraví lidi o práci, pokračuje. Podle ekonomů ECB však firmy s AI zatím zaměstnance spíše hledají než propouštějí. Ukazuje to průzkum mezi podniky v eurozóně. Dlouhodobý dopad technologické revoluce na pracovní trh ale zůstává otevřený.
Umělá inteligence (AI) může pracovní místa v eurozóně spíše vytvářet než ničit, jak se mnozí obávají. Na blogu Evropské centrální banky (ECB) to dnes napsali dva její ekonomové.
Obavy z propouštění
Analytici dlouhodobě diskutují o tom, zda by AI mohla připravit o práci především kancelářské pracovníky a úředníky. Podle nedávné studie německého hospodářského institutu Ifo více než čtvrtina německých firem očekává, že nasazování AI povede v příštích pěti letech k propouštění.
Firmy s AI chtějí více zaměstnanců
Vlastní průzkum ECB, který se zabýval přístupem podniků k financování, však dospěl k opačnému závěru. Podle něj firmy, které AI hojně využívají, budou v blízké budoucnosti s větší pravděpodobností další zaměstnance nabírat.
„To platí bez ohledu na úroveň plánovaných investic do umělé inteligence a naznačuje to, že pozastavení náboru kvůli investicím do technologií AI je v příštím roce také nepravděpodobné,“ píší dva ekonomové ECB.
„Jinými slovy – firmy, které intenzivně využívají umělou inteligenci, mají v průměru tendenci spíše najímat než propouštět,“ uvádějí.
Dlouhodobý dopad zůstává nejistý
Ekonomové zároveň upozorňují, že výhled se může v dlouhodobém horizontu změnit. Umělá inteligence by totiž mohla postupně výrazně proměnit výrobní procesy i strukturu pracovního trhu.
Podle autorů analýzy tak zatím není jisté, jaký dopad bude mít masivnější rozšíření AI na zaměstnanost v delším časovém horizontu.
