Léto na kolejích přinese desítky výluk a oprav, modernizace České Třebové ovlivní spoje na hlavním koridoru
V letních měsících budou komplikovat cestování vlakem po republice vedle výstavby tratí také jejich opravy. Pokračovat bude modernizace železničního uzlu v České Třebové na hlavním koridoru směrem na Moravu. Na omezení se cestující musejí připravit i například v úsecích Běšiny - Klatovy, Mimoň - Jablonné v Podještědí nebo Kaštice - Žatec-západ. Uvedl zo mluvčí Správy železnic (SŽ) David Kabele.
Léto se pro opravy využívá nejen kvůli příznivějšímu počasí, ale také podle požadavků objednavatelů dopravy a dopravců, uvedl Kabele. "O prázdninách totiž děti a studenti nedojíždějí do škol a díky dovoleným je méně i lidí, kteří jezdí do práce," doplnil.
V létě bude pokračovat modernizace železničního uzlu Česká Třebová, která začala loni a potrvá do roku 2032. V době letních prázdnin postupně začnou práce v jednotlivých kolejích směrem na Dlouhou Třebovou, Třebovice v Čechách i Opatov. Výluky mohou ovlivnit plynulost provozu a způsobovat zpoždění vlaků. V části úseku mezi Kolínem a Pardubicemi se bude jezdit po jedné koleji kvůli pravidelné obnově koridoru.
Modernizace a zastavený provoz
Jednokolejný provoz je také na trati mezi Brnem a Havlíčkovým Brodem. V úsecích Přibyslav - Pohled a Sázava u Žďáru - Žďár nad Sázavou se v polovině července na několik dní provoz zcela zastaví. Modernizace s dopadem na železniční dopravu pokračuje rovněž v úseku Chomutov - Most.
V Praze se omezení týkají cestujících na tratích od Kladna a Kralup nad Vltavou. V souvislosti s modernizací Masarykova nádraží vlaky od začátku června končí ve stanici Praha-Bubny. Výluka by měla trvat do prosince.
Dopad na cestující bude mít také pokračující rekonstrukce tratě mezi Valašskou Polankou a Horní Lidčí, kde je od prosince zastavený provoz kvůli opravám po sesuvu svahu. Od začátku července do poloviny srpna vlaky nepojedou mezi Bylnicí a Horní Lidčí, následně od prosince mezi Valašskými Klobouky a Horní Lidčí.
Řada stanic bude plně zmodernizována
Výluky se během léta dotknou také úseků Střelice - Moravské Bránice, Chotěboř - Ždírec nad Doubravou, Praha-Smíchov - Praha-Žvahov, Měcholupy - Žatec, Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí, Moravský Beroun - Valšov, Sokolnice-Telnice - Holubice nebo Lázně Bělohrad - Stará Paka. "Z větších staveb dokončíme ještě v červnu modernizaci stanice Jihlava město (s navazujícím terminálem budovaným městem), na konci léta pak bude hotová modernizace havířovské stanice včetně trati Havířov - Havířov střed," dodal Kabele.
Správa železnic je státní organizace, která se mimo jiné stará o koleje, nádražní budovy, sestavuje jízdní řád a zajišťuje rovný přístup dopravců na železnici. Působí také jako investor při výstavbě tratí. SŽ letos hospodaří s částkou 72,2 miliardy korun, což je proti loňskému rozpočtu o 9,5 miliardy korun víc.
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