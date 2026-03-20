Škoda s Trnavou berou slovenský megatendr. Dodají až 15 moderních vlaků
Česká Škoda Transportation uspěla společně se ŽOS Trnava v jednom z největších železničních tendrů na Slovensku. Pro státního dopravce ZSSK mohou dodat až 15 dálkových elektrických jednotek za stovky milionů eur, projekt ale zatím závisí na zajištění evropského financování.
Plzeňská Škoda Transportation spolu se slovenskou ŽOS Trnava uspěla v soutěži státního dopravce Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) na dodávku nových vlaků. Konsorcium bylo podle výsledků tendru jediným uchazečem.
Zakázka počítá s dodáním osmi elektrických jednotek pro dálkovou dopravu a opcí až na dalších sedm souprav. ZSSK ji dříve odhadla na téměř 645 milionů eur (zhruba 15,8 miliardy korun), přesná cena vítězné nabídky ale zatím zveřejněna nebyla.
Soupravy od Škoda Group nahradí dieselové vlaky na neelektrizovaných tratích. Kontrakt má hodnotu až 332 milionů eur.
Realizace projektu však není jistá. „Podepsaná smlouva bude obsahovat odkládací podmínku, která váže její účinnost na dostupnost finančních zdrojů,“ uvedla ZSSK. Dopravce chce nákup financovat především z fondů Evropské unie.
Nové soupravy s kapacitou nejméně 550 míst mají zamířit hlavně na páteřní linku mezi Košicemi, Bratislavou a Vídní. Podle dopravce by měly odpovídat standardu moderních evropských vlaků.
Škoda Group, jejíž součástí je Škoda Transportation, už na Slovensko dodávala vlaky i v minulosti. Naposledy loni v prosinci ZSSK uzavřela s konsorciem Škody a ŽOS Trnava kontrakt na 16 vlaků s kombinovaným bateriovým a elektrickým pohonem s opcí na dalších 20 jednotek v hodnotě téměř 332 milionů eur.
