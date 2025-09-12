Nordbridge Investments dostal pokutu za přijímání vkladů bez licence
Česká národní banka uložila pokutu 15 milionů korun pražské společnosti Nordbridge Investments, která bez bankovní licence přijímala vklady od veřejnosti. Rozhodnutí o pokutě zveřejnila centrální banka na svých internetových stránkách.
Společnost Nordbridge Investments ještě pod starým názvem Michal Motl investment services přijala v letech 2020 až 2023 celkem 182,4 milionu korun od 293 osob.
Společnost přijímala vklady na základě smluv o úvěru, peníze poté využívala k vlastní podnikatelské činnosti. K přijímání peněz ale neměla žádnou licenci ani jiné oprávnění, upozornila ČNB.
Centrální banka za podobné pochybení potrestala už v dubnu pardubickou společnost CFIG, která přijala na základě smluv o zápůjčce 416,7 milionu korun od 140 lidí a jedné firmy. Rovněž CFIG dostala pokutu ve výši 15 milionů korun.
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v srpnu zpomalil z červencových 2,7 procenta na 2,5 procenta. Oznámil to ve středu Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předchozí předběžný odhad srpnové inflace. „Inflace pomalu klesá, avšak nepříznivé trendy přetrvávají. Tím hlavním je soustavný růst cen ve službách,“ okomentoval čerstvá data statistiků hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Inflace v srpnu zpomalila na 2,5 procenta
