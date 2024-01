Dalibor Martínek: Co čekat v roce 2024? Evropa se bude týrat klimatem, ale žezlo už drží Afrika

V osmdesátých letech běžel na jednom ze dvou kanálů české televize dokumentární pořad s názvem Přežijí rok 2000? Byl to apelativní přírodovědný dokument. Orel skalní v úvodní sekvenci strhl ze skály jehně, nesl ho v pařátech, potom ho pustil. Padalo ze skály, mlátilo se o útesy, vše za dramatické hudby. Skvělý úvod dokumentu. Jehně nepřežilo. Orel skalní ještě žije. Ne ten z filmu.

Boj o přežití planety není výmyslem mladé generace. Je to téma, které nás provází desítky let. S tím, jak lidé konzumují planetu, se tato myšlenka rozvíjí do různých tvarů. Před čtvrt stoletím lidé dumali, zda přežije tygr nebo nosorožec. Ten tuponosý už to má spočítané. Potom jsme měli problém s ozonovou dírou, s freony. Kdo letěl do Austrálie, byl sebevrah, hrozila mu rakovina kůže. Nakonec se ukázalo, že to není tak horké. Nyní se západní svět usebírá nad oxidem uhličitým. A je schopen si kvůli jeho produkci uříznout ruku.

Kdo přežije rok 2024? Lidstvo to asi ještě dá. Ale svět se rychle mění.

Česká idylka

V Česku můžeme letos čekat idylku. Po dvou letech vysoké inflace ceny přestávají růst tak rychle a ČNB začala snižovat úrokové sazby. Asi v tom bude pokračovat. Letošní rok vypadá v srdci Evropy na takový malý mejdan. Peníze budou levnější, ekonomika se díky oživení nákupního apetitu Čechů probere. Ostatně, hlavní zpráva posledního dne loňského roku zněla: Horská střediska zavírají brány, je tam moc lidí.

Zní to trochu absurdně, že se nějaké vesnice zavírají před lidmi, kteří tam jedou utratit peníze. Ale to už je naše realita, tak trochu nelogická. Nicméně, zpráva o přecpaných horských střediscích je první vlaštovkou skvělého roku 2024. Lidé sedí na penězích a letos je budou chtít utratit. Hypotéky zlevní, maloobchod se rozběhne. Možná i vláda premiéra Fialy si trošku uleví po dvou letech, kdy byla pod tlakem ekonomického tápání. Možná přežije rok 2024.

Zatímco se Evropa zaobírá klimatem a dál žije na dluh, ten český by podle plánu vlády měl být letos 250 miliard korun, ve světě se dějí jiné věci, které určí budoucnost. Letošní rok nebude přelomový, jen potvrdí trend: Rok 2024 bude v Česku úspěšný. Z celosvětového hlediska nebude nijak výjimečný. Jemenští Húsiové jistě neporazí americkou vojenskou flotilu. Čína možná nezaútočí na Tchajwan. A Putin bohužel určitě nedostane rozum.

Vzestup Afriky

Něco se však přece mění. Přichází čas Afriky. Afrika bude tématem ne letošního roku, ale příštích dekád. Převálcuje téma klimatu, na které se zapomene stejně jako se zapomnělo na ozonovou díru. Afrika obrovsky roste. Všimly si toho velmoci, které v čele s Čínou na tomto kontinentu mohutně investují. Dokonce tento růst zaznamenala i česká vláda. Ta se ovšem při své spanilé jízdě po několika subsaharských zemích nechala trapně vypráskat Nigérií, největší africkou zemí s 226 miliony obyvatel a rozlohou větší, než má Německo a Francie dohromady. Premiéra Fialu takřka obrátili v letadle za příliš hlasitou proizraelskou rétoriku. Lekce z diplomacie.

Chtělo by to lépe vnímat dění. Co se v Africe děje, a proč je to téma roku? Z dvaceti nejrychleji rostoucích populací na světě je čtrnáct z Afriky. Zatímco v Česku přibývá populace rychlostí 0,01 procenta ročně, v Kongu nebo v Etiopii je to o 2,5 až 3,5 procenta. Obě země již mají přes sto milionů obyvatel. Afrika se stává obřím trhem, o který stojí za to usilovat.

Tlak Afriky bude růst. Jednotlivé země kontinentu budou čím dál silnějším elementem na mezinárodním poli. Indie, Čína, Spojené státy, Rusko, arabský svět. To jsou konstanty. Líhne se však nová velmoc, Afrika. Má to samozřejmě i souvislosti s klimatem. Tyto rozvíjející se země sice nebudou mít velké nároky na výrobu tepla, což je metla zemí ze středního pásma. Nemít plyn na zimní topení je pro Česko kritické. Energetické nároky však v Africe porostou raketově. Stejně tak nároky na dopravu. Než tamní země dosáhnou aspoň nějakého standardu, bude růst migrační tlak do Evropy. Možná to pěkně zamotá evropskou politikou. V Itálii či ve Španělsku je to již téma číslo jedna.

Můžeme letos řešit klima, úrokové sazby, elektromobilitu a jiná témata. Ale Afrika se možná už letos stane tématem číslo jedna.