Inflace v srpnu zpomalila na 2,5 procenta

Inflace v srpnu zpomalila na 2,5 procenta

Potraviny zdraží více, než se čekalo
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v srpnu zpomalil z červencových 2,7 procenta na 2,5 procenta. Oznámil to ve středu Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předchozí předběžný odhad srpnové inflace. „Inflace pomalu klesá, avšak nepříznivé trendy přetrvávají. Tím hlavním je soustavný růst cen ve službách,“ okomentoval čerstvá data statistiků hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Růst cen ovlivnilo hlavně zdražení potravin, kdy třeba ceny vajec stouply oproti loňsku skoro o třetinu a ceny mléka a másla o desetinu. Některé potraviny - například cukr či brambory - ale naopak výrazně zlevnily.

Celkově potraviny a nealkoholické nápoje meziročně zdražily v srpnu o 4,7 procenta. „U některých sledovaných položek byl však oproti loňskému srpnu zaznamenán výrazný cenový pokles. Například ceny cukru byly nižší zhruba o 25 procent, olivového oleje o necelých 18 procent a brambor o téměř 19 procent. Srpnová průměrná cena brambor 15 korun za kilogram byla nejnižší hodnotou od října 2022,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Inflaci stále krotí energie, konkrétně elektřina, zemní plyn a samozřejmě i pohonné hmoty, které v posledním měsíci opět zlevnily. Napomáhá jim v tom nejenom příznivá cena ropy, ale i posilující koruna.

Co čekat dál?

Inflace může ještě do konce roku mírně poklesnout. „Těžko ovšem čekat, že se zmírní růst cen ve službách nebo že by brzo došlo k obratu ve vývoji cen potravin. Nejistotu pro přelom roku představují distribuční poplatky za energie, o nichž se bude teprve jednat,“ dodal Dufek.

„V následujících měsících lze ale spíše čekat mírné kolísání meziroční inflace oběma směry: pro letošní 3. i 4. čtvrtletí čekáme meziroční inflaci v průměru na úrovni 2,6 procenta,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Z pohledu ČNB přinesl srpen o něco nižší inflaci, než centrální banka čekala ve své čtvrtletní prognóze publikované počátkem srpna. Z pohledu centrální banky ale zůstává růst cen v sektoru služeb i nadále dosti silný, navíc byla ČNB překvapena silným růstem mezd v letošním 2. čtvrtletí (příslušná statistika byla zveřejněna v prvním zářijovém týdnu).

„Bankovní rada tak velmi pravděpodobně podrží svůj opatrný postoj k měnové politice a nebude chtít úrokové sazby snižovat – repo sazba tak zůstane beze změny na stávajících 3,50 procenta nejen zasedání bankovní rady koncem září, ale zřejmě i v závěrečném čtvrtletí letošního roku,“ dodal Jáč. 

Dalibor Martínek: Mzdy dál rychle rostou. Ale ceny také

Názory

Mzdy v Česku vzrostly ve druhém čtvrtletí roku téměř padesát tisíc korun, meziročně je to o 7,8 procenta víc. Statistici se pochlapili a po víc než dvou měsících to konečně spočítali. A protože podle aktuálních dat vzrostla v červenci hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně o téměř sedm procent, dá se čekat tlak na další růst mezd.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

děti, škola

Chcete našetřit svému dítěti na studium v zahraničí? Pak na spořicí účet zapomeňte

Money

Studium na střední škole v zahraničí je pro každého mladého člověka přínosem, protože si důkladně vylepší jazykové dovednosti, nahlédne do života jiné kultury a taky díky tomu trochu možná i rychleji dospěje. Rodiče na to ale obvykle musí mít dostatek peněz, protože stipendijních pobytů s kompletně hrazenými náklady je dnes minimum. Zeptali jsme se proto pěti finančních poradců, jakou strategii a produkty doporučují rodičům dnešních prvňáčků, kteří chtějí mít v době jejich středoškolských studií k dispozici sumu na jejich zahraniční studia.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Inflace v Česku v červnu po roce a půl klesla pod deset procent

AKTUALIZOVÁNO: A je to tady. Inflace v Česku po roce a půl klesla pod deset procent

Money

Dušan Kütner, ČTK

Přečíst článek

Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí

Euforie kolem zázračného léku na hubnutí končí. A Novo Nordisk rozdává tisíce výpovědí
Profimedia
ČTK
ČTK

Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům celkové pracovní síly. Rozhodnutí je součástí plánu na širší transformaci podniku v době, kdy čelí zvýšené konkurenci na trhu. Oznámila to společnost. Novo Nordisk vyrábí lék na hubnutí Wegovy.

Firma se podle prohlášení rozhodla pro transformaci celého podniku, jejímž cílem je zjednodušit organizaci, zrychlit rozhodování a přesunout zdroje směrem k růstovým příležitostem v oblasti diabetu a obezity. Již v srpnu firma uvedla, že zmrazila nábor zaměstnanců pro pozice, které nejsou pro její podnikání důležité.

Firma upřesnila, že v Dánsku zruší asi 5000 pracovních míst. Celosvětově má nyní 78 400 zaměstnanců. Propouštění má snížit náklady firmy do konce roku 2026 o osm miliard dánských korun (26,1 miliardy korun).

Firma Novo Nordisk se loni díky svému přípravku Wegovy stala nejcennější evropskou společností s akciemi na burze, s hodnotou 650 miliard dolarů (13,5 bilionu korun). Tento přípravek však ztrácí podíl na trhu a růst jeho prodeje zpomaluje, zejména ve Spojených státech.

Návrat krále. Novo Nordisk už není nejhodnotnější firmou v Evropě

Trhy

Německá softwarová společnost SAP se stala největší evropskou firmou z pohledu tržní kapitalizace. Předstihla tak dánskou farmaceutickou společnost Novo Nordisk. Ta v poslední době čelí problémům kvůli jejímu novému léku na hubnutí CagriSema.

fry

Přečíst článek

Firma současně varovala před mnohem pomalejším růstem v letošním roce, částečně kvůli specializovaným výrobcům, kteří mají povolení vyrábět napodobeniny léku Wegovy ze stejných účinných látek, protože originálního přípravku byl nedostatek. Provozní zisk se má při konstantních směnných kurzech zvýšit o čtyři až deset procent, v únoru přitom čekala růst zisku až o 27 procent. Letos je to již třetí zhoršení prognózy zisku.

Lars Fruergaard Jørgensen

Šéf Novo Nordisk to balí. Neustál tlak konkurence a investorů

Zprávy z firem

Generální ředitel společnosti Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen odstupuje z funkce, uvedl v pátek výrobce léků na hubnutí Ozempic a Wegovy. Akcie dánského farmaceutického gigantu klesly od června 2024 o 59 procent.

nst

Přečíst článek

Akcie firmy v červenci výrazně klesly a její tržní hodnota se snížila o 70 miliard dolarů. Reagovaly tak na varování o zisku a jmenování nového generálního ředitele, kterým se stal veterán firmy Mike Doustdar, napsala agentura Reuters.

Jak se vyrábí Ozempic

Akcie Novo Nordisku kolabují. Evropské léky na hubnutí trpí americkou konkurencí

Trhy

Více než 60 miliard hodnoty ztratila během jediného dne farmaceutická společnost Novo Nordisk stojící za léky na hubnutí Ozempic a Wegovy. Kdysi nejhodnotnější firma starého kontinentu čelí mimořádnému tlaku ze strany americké konkurence a investoři očekávají propady tržeb.

sta

Přečíst článek

Novo Nordisk má výrobní závody v Dánsku, v USA, ve Francii, v Brazílii a v Číně. Firma byla založena v roce 1923. Zaměřuje se na léčbu cukrovky a dalších závažných chronických onemocnění, jako je obezita nebo vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění. Loni se firma dohodla se společností Novavax na koupi její továrny v Česku.

Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony, lidé nesmějí ven

Noční drama v Polsku. Armáda sestřelovala ruské drony, lidé nesmějí ven
Profimedia
ČTK
ČTK

Polsko v noci sestřelilo bezpilotní letouny, které narušily jeho vzdušný prostor v době ruských útoků proti Ukrajině. Polská armáda krátce před 4:00 SELČ informovala, že drony opakovaně narušily vzdušný polský prostor, operační velitelství poté uvedlo, že nařídilo použít zbraně a část strojů byla sestřelena. Situaci potvrdil premiér Donald Tusk, který už o vývoji informoval generálního tajemníka NATO Marka Rutteho. Armáda vyzvala obyvatele některých oblastí, aby nevycházeli. Ráno se mimořádně schází polská vláda.

„Je to akt agrese, který představoval skutečné ohrožení bezpečnosti našich občanů," zdůraznilo operační velitelství polské armády. Uvedlo, že v souvislosti s ruskými útoky na Ukrajinu v noci na dnešek nastalo „bezprecedentní" narušení polského vzdušného prostoru. Již dříve v noci vojáci oznámili, že proti některým bezpilotním prostředkům byly použity zbraně. „Část dronů, které vnikly do našeho vzdušného prostoru, byla sestřelena," uvedlo velitelství s tím, že se snaží nalézt místa, kam trosky dopadly.

„Zdůrazňujeme, že operace armády stále trvá, a vyzýváme vás, abyste zůstali doma," doplnila armáda kolem 4:00 SELČ. Podle ní se výzva nejvíce týká tří vojvodství na východě země.

„Probíhá operace související s opakovaným narušením polského vzdušného prostoru. Armáda proti objektům použila zbraně," sdělil kolem 4:30 SELČ polský premiér Tusk. Krátce před 6:00 SELČ napsal na síti X, že „operace trvá". Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz uvedl, že Polsko je v kontaktu s velitelstvím NATO. Na 8:00 nechal Tusk svolat mimořádné zasedání vlády, uvedl mluvčí kabinetu Adam Szlapka.

Polský prezident Karol Nawrocki řekl, že se uskuteční zasedání polské bezpečnostní rady s premiérem Tuskem. „Bezpečnost naší vlasti je nejvyšší prioritou," uvedl prezident a vyzval k úzké spolupráci.

Zavřená letiště 

Podle agentury Reuters, která cituje záznamy amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA), byl v noci přerušen civilní provoz na čtyřech polských letištích „kvůli neplánované vojenské aktivitě s cílem zaručit státní bezpečnost". Omezení se týká i varšavského letiště Fryderyka Chopina, které na svých stránkách informuje, že neodbavuje lety. Kvůli zásahům armády totiž byla uzavřena část polského vzdušného prostoru.

Ukrajinské letectvo krátce po půlnoci SELČ podle agentury Reuters vydalo oznámení, že ruské drony vletěly do polského vzdušného prostoru. Varovalo také před tím, že by ruské bezpilotní prostředky mohly zasáhnout město Zamość na východě země. Později však příspěvek smazalo. V úterný večer také ukrajinské letectvo uvedlo, že dronovému útoku z Ruska čelí hlavní město Kyjev. Varování před údery ze vzduchu během noci bylo vyhlášeno i na území Lvovské a Volyňské oblasti, které sousedí s Polskem.

Americký prezident Donald Trump

Trump: Bez ničivých cel na Indii a Čínu nelze zastavit Putina

Politika

 Americký prezident Donald Trump vyzval Evropskou unii, aby zavedla vysoká cla na zboží z Indie a Číny jako součást tlaku na Rusko k ukončení války na Ukrajině. Píší to s odkazem na diplomatické zdroje agentury AFP a deník Financial Times. Podle Trumpa by Spojené státy udělaly totéž. Indii a Čínu Trump považuje za zdroje financování války na Ukrajině kvůli nákupům velkých objemů ruské ropy.

ČTK

Přečíst článek

