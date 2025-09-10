Inflace v srpnu zpomalila na 2,5 procenta
Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v srpnu zpomalil z červencových 2,7 procenta na 2,5 procenta. Oznámil to ve středu Český statistický úřad (ČSÚ), který tak potvrdil svůj předchozí předběžný odhad srpnové inflace. „Inflace pomalu klesá, avšak nepříznivé trendy přetrvávají. Tím hlavním je soustavný růst cen ve službách,“ okomentoval čerstvá data statistiků hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
Růst cen ovlivnilo hlavně zdražení potravin, kdy třeba ceny vajec stouply oproti loňsku skoro o třetinu a ceny mléka a másla o desetinu. Některé potraviny - například cukr či brambory - ale naopak výrazně zlevnily.
Celkově potraviny a nealkoholické nápoje meziročně zdražily v srpnu o 4,7 procenta. „U některých sledovaných položek byl však oproti loňskému srpnu zaznamenán výrazný cenový pokles. Například ceny cukru byly nižší zhruba o 25 procent, olivového oleje o necelých 18 procent a brambor o téměř 19 procent. Srpnová průměrná cena brambor 15 korun za kilogram byla nejnižší hodnotou od října 2022,“ sdělila vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.
Inflaci stále krotí energie, konkrétně elektřina, zemní plyn a samozřejmě i pohonné hmoty, které v posledním měsíci opět zlevnily. Napomáhá jim v tom nejenom příznivá cena ropy, ale i posilující koruna.
Co čekat dál?
Inflace může ještě do konce roku mírně poklesnout. „Těžko ovšem čekat, že se zmírní růst cen ve službách nebo že by brzo došlo k obratu ve vývoji cen potravin. Nejistotu pro přelom roku představují distribuční poplatky za energie, o nichž se bude teprve jednat,“ dodal Dufek.
„V následujících měsících lze ale spíše čekat mírné kolísání meziroční inflace oběma směry: pro letošní 3. i 4. čtvrtletí čekáme meziroční inflaci v průměru na úrovni 2,6 procenta,“ uvedl hlavní ekonom společnosti Generali Investments CEE Radomír Jáč.
Z pohledu ČNB přinesl srpen o něco nižší inflaci, než centrální banka čekala ve své čtvrtletní prognóze publikované počátkem srpna. Z pohledu centrální banky ale zůstává růst cen v sektoru služeb i nadále dosti silný, navíc byla ČNB překvapena silným růstem mezd v letošním 2. čtvrtletí (příslušná statistika byla zveřejněna v prvním zářijovém týdnu).
„Bankovní rada tak velmi pravděpodobně podrží svůj opatrný postoj k měnové politice a nebude chtít úrokové sazby snižovat – repo sazba tak zůstane beze změny na stávajících 3,50 procenta nejen zasedání bankovní rady koncem září, ale zřejmě i v závěrečném čtvrtletí letošního roku,“ dodal Jáč.
Mzdy v Česku vzrostly ve druhém čtvrtletí roku téměř padesát tisíc korun, meziročně je to o 7,8 procenta víc. Statistici se pochlapili a po víc než dvou měsících to konečně spočítali. A protože podle aktuálních dat vzrostla v červenci hodnota nových zakázek v průmyslu meziročně o téměř sedm procent, dá se čekat tlak na další růst mezd.
Názory
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.