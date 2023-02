Netflix snižuje ceny předplatného ve světě až o polovinu. Dočkají se i Češi?

Americká streamovací služba Netflix ve více než 30 zemích snížila předplatné svých služeb, aby přilákala více zájemců. Informoval o tom server listu The Wall Street Journal (WSJ). Netflix se potýká se sílící konkurencí a snahou lidí šetřit. Netflix působí i v České republice, zda se jí bude úprava cen dolů týkat, WSJ neuvedl.

V uplynulém roce se u streamovacích služeb začala projevovat silná konkurence. Boom vyvolaný pandemií COVID-19 už totiž slábne a spotřebitelé navíc omezují výdaje kvůli obavám z hospodářské recese, což nutí firmy přehodnocovat strategii.

Těšit se mohou Chorvati či Slovinci

WSJ uvedl, že Netflix ceny snížil v některých zemích Blízkého východu, subsaharské Afriky, Latinské Ameriky a také v Asii. Snížení se týká určitých úrovní služby Netflix na těchto trzích – v některých případech se předplatné snížilo až na polovinu, uvedl deník. V Evropě se snížení cen týká Chorvatska, Slovinska či Bulharska, o České republice se WSJ nezmiňuje.

„Stále zkoumáme možnosti, jak našim členům poskytnout více zážitků. Můžeme potvrdit, že v některých zemích aktualizujeme ceny našeho předplatného," uvedl mluvčí společnosti. Nic podrobnějšího k tomu neřekl.

Tažení proti sdíleným účtům

Netflix působí ve více než 190 zemích světa. Firma hledá nové předplatitele mimo Spojené státy a Kanadu, kde už je trh podle expertů nasycen. Začátkem tohoto měsíce Netflix představil plány na omezení sdílení hesel k účtům na své streamovací platformě.

Společnost ve čtvrtém čtvrtletí zvýšila počet předplatitelů zhruba o 7,6 milionu na více než 230 milionů. V první polovině loňského roku Netflix pocítil odliv klientů, z nichž někteří si začali u konkurence předplácet podobné služby, jako je Paramount+ a Disney+.

V posledních třech měsících loňského roku průměrný příjem na jedno členství Netflixu ve všech regionech klesl. Akcie podniku na oznámení o snížení cen zareagovaly poklesem téměř o pět procent.

