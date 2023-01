Konec éry zakladatele Netflixu Reeda Hastingse. Muže, který změnil vnímání televize

Muž, který znovu vymyslel televizi. Nikým menším není Reed Hastings, který v roce 1997 založil poštovní videopůjčovnu Netflix. Z té je nyní největší globální televize světa s původním obsahem bojujícím o Oscary a bavící více než 230 milionů diváků ve 200 zemích světa. Nyní Hastings končí v každodenní operativě. Nová éra Netflixu tak odstartovala právě nyní.

Internetová televize Netflix ve čtvrtek večer oznámila výsledky. Na zisky ani tržby nikdo nekoukal. U Netflixu se nyní sleduje něco zcela jiného: kolik nových předplatitelů se mu podařilo přilákat. A Netflix oproti předchozím kvartálům roku 2022 šokoval pozitivně. Povedlo se přilákat více než sedm milionů nových předplatitelů, přitom odhady hovořily v optimistické variantě pouze o nějakých čtyřech milionech.

Nová role strážce

Tím však žhavý večer Netflixu (tedy přesněji odpoledne z pohledu domovského západního pobřeží USA) nekončil. Naopak. Opravdová bomba přišla o chvíli později. Zakladatel a dlouholetý CEO (a v posledních letech co-CEO) Netflixu Reed Hastings oznámil odstoupení z pozice výkonného ředitele. Ve vedení jej nahradí dosavadní COO Greg Peters, druhým co-CEO zůstává Ted Sarandos, který je chlapíkem Netflixu pro Hollywood.

Hastings však na směřování firmy bude nadále dohlížet, a to z pozice „výkonného předsedy představenstva“ (executive chairman). Při oznamování zásadní životní změny přitom poukázal na Billa Gatese či Jeffa Bezose, kteří se dokázali ve správný čas posunout z dennodenní výkonné role do pozice strážce. „V uplynulých dvou a půl letech jsem na tyto dva pány přesunul většinu manažerských povinností v Netflixu. Já i správní rada věříme, že je ideální chvíle na dokončení nástupnictví,“ dodal Hastings ve svém prohlášení pro investory i média.

Že to jistě nebylo snadné rozhodnutí, ukazuje životní příběh muže, který do velké míry proměnil divácké vnímání televize a zábavy.

Chtěl být mariňákem

Reed Hastings nespadá do typické představy technologického guru, kteří utvářeli digitální revoluci. Narodil se v Bostonu a mezi jeho předky najdeme například finančníka a vynálezce Alfreda Lee Loomise, který se kromě jiných novinek podílel i na tvorbě atomové bomby.

A kombinace armády a vědy Hastingse silně ovlivňovala v rané dospělosti. Po střední škole se zapsal do kurzu mariňáků. Ten nedokončil a raději nastoupil do Mírových sborů, nezávislé federální agentury, která se různými sociálními, edukačními i investičními programy snaží napomáhat celosvětovému míru. Díky tomu procestoval řadu koutů světa, a právě o této době často mluví jako o velmi inspirativní pro budoucí byznysovou dráhu.

Na rozdíl od řady jiných digitálních velikánů Hastings dokončil univerzitu. Konkrétně prestižní kalifornskou Stanford University, kde získal magisterský titul z počítačových věd. To bylo v roce 1988, kdy internet byl zatím téměř výlučně doménou univerzit, nanejvýš několika soukromých nadšenců, počítače byly z dnešního pohledu hloupé a pomalé. Zároveň to byla doba překotného vývoje, kdy vznikaly (a zanikaly) stovky počítačových firem, vedl se boj o budoucí softwarové standardy. A do tohoto rozjetého rychlíku nastoupil i Hastings.

První úspěch

První práci sehnal ve společnosti Adaptive Technology, kde také přišel s prvním vlastním výtvorem – softwarem na odstraňování škodlivých programů ze systému. Právě na tyto nástroje se pak zaměřila i jeho první vlastní firma, PureSoftware, kterou založil již v roce 1991. Její produkty se staly populárními mezi rychle rostoucí komunitou amatérských uživatelů počítačů, protože právě tyto programy prodlužovaly životnost tehdy velmi drahých zařízení.

Rychle rostoucí segment i jeho společnost však dostala Hastingse na rozcestí - přestal zvládat být zároveň kreativcem i výkonným ředitelem. Požádal dozorčí radu o zbavení funkce CEO, ta ale odmítla. „Tak jsem se naučil být byznysmanem,“popsal klíčový moment své kariéry Hastings. A naučil se to skvěle, protože za pár let dovedl Pure Software na burzu (v roce 1995) a následně firmu již pod jménem Pure Atria skoupila větší softwarová skupina. Ačkoli se Reed Hastingsstal jedním z ředitelů velké společnosti, krátce nato odešel. Důvod odchodu se jmenoval Netflix.

DVD poštou do každé rodiny

Netflix společně založili Reed Hastings a Marc Randolph. Setkali se již v předchozí společnosti, kdy Hastings z Randolpha udělal svého zástupce. Když probíhal proces prodeje jejich společnosti Pure Atria do rukou obřího RationalSoftware, často se tito dva strůjci úspěchu Pure Atrie navštěvovali. A během těch měsíců se zrodil nápad na zásilkovou půjčovnu DVD.

Oproti ostatním přitom měla tato služba mít tři výhody: měla operovat po celých USA, zákazníci si filmy měli vybírat přes internet a nikoli pomocí tištěného katalogu a především: šlo o předplatitelský model. Zákazníci tedy neplatili za konkrétní výpůjčku, ale v rámci jednoho poplatku si mohli půjčit sice omezený, ale relativně vysoký počet filmů.

Dokonale se tu skloubily přednosti obou zakladatelů: zatímco Hastings se pohyboval v oblasti softwaru a internetu, Randolph se od počátku kariéry věnoval právě zásilkovým službám a marketingu. Mimochodem i on měl ve své rodinné historii přinejmenším jednoho slavného „vynálezce“ - jeho praprastrýcem byl Sigmund Freud, a cit pro potřeby zákazníků tak nejspíš má v krvi.

Netflix rostl a postupně se počet jeho zákazníků dostal do řádů desítek milionů. Již v roce 2002 společnost vstoupila na burzu a krátce na to ji opustil její první ředitel a jeden ze zakladatelů Marc Randolph. A v roce 2010 Netflix zavedl novou službu: možnost sledovat filmy a seriály přímo přes internet.

Horké léto 2011

Zlomových okamžiků v dějinách Netflixu byla celá řada. Pro završení „disrupce“ audiovizuálního zábavního průmyslu však byly důležité dva. První se odehrál v roce 2011 a firma kvůli němu takřka zkrachovala. Tehdy v létě Netflix významně změnil politiku a začal zákazníkům účtovat dva poplatky, jeden za původní službu (poštovní videopůjčovna) a druhý za streaming videa.

Zákazníci protestovali a hojně rušili předplatné. Hastings v září oznámil, že se společnost rozdělí na dvě, přičemž pod jménem Netflix měly být sloučeny internetové aktivity doma i ve světě. Akcie prudce padaly a americká média tehdy předvídala krach Hastingsova impéria. Mělo jít o temný konec největší pohádky, která přežila i splasknutí „dotcom“ bubliny.

Nakonec vše dopadlo jinak. Netflix zůstal vcelku, Hastingsovým vizím uvěřilo několik vlivných investorů (mezi těmi nejslavnějšími byl Carl Icahn) a společnost dostala dostatečný polštář na jízdu, kterou zábavní průmysl doposud neviděl. Ostatně to dokládá Hastingsův slavný citát, že „firmy zřídka umírají kvůli tomu, že by šly kupředu moc rychle, ale často umírají na to, že postupovaly příliš pomalu“.

Největším snem byla globální televize

Velkým plusem Netflixu se ukázal inovativní přístup k řízení. Reed Hastings dával svým lidem velkou volnost, ale také velkou zodpovědnost. A nadstandardní odměny. Díky tomu se obklopil velmi schopnými manažery, kteří mu pomohli realizovat sny. „Nejlepší manažeři dokážou vytvořit ideální prostředí, a tím dosáhnout nejlepších výsledků. Ne tím, že budou neustále kontrolovat své podřízené,“ prohlásil Hastings.

Jeho největším snem se po roce 2012 stala touha přetvořit Netflix v globální televizi. Tou dnes skutečně je. Jeho služby jsou dostupné téměř ve 200 zemích světa (z významnějších chybí jen kontinentální Čína, což je dáno místními restrikcemi), využívá jich více než 230 milionů platících zákazníků, což je jeden z největších „kmenů“ zábavního průmyslu. Nic z toho by nebylo, kdyby se Hastings nevydal vstříc světu.

Zlomem byla výroba vlastního obsahu

A jsme u druhého zlomového okamžiku v dějinách Netflixu a jeho televizní revoluce: společnost začala tvořit vlastní obsah. Plány pro vlastní obsah opět vznikly již v roce 2011, ale první vlastní seriál Netflix uvedl v únoru 2013. Šlo o kultovní seriál House of Cards, který skončil až loni. Netflix oslovil řadu úspěšných tvůrců televizních seriálů, poskytl jim mimořádné podmínky a díky povedeným seriálům jako Orange is the New Black či BoJack Horseman se mu dařilo lákat další předplatitele.

Hastingův tým přišel s několika zásadními novinkami, které dřívější televize nenabízely: nová série byla dostupná vždy všude a kompletní. Tedy žádný televizní rytmus, kdy se každý týden objeví nový díl série, jak byli diváci zvyklí. Divák si zážitek dávkoval sám. Navíc Netflix investoval miliardu dolarů do algoritmů umělé inteligence, které divákům servírovaly další obsah zcela podle jeho preferencí. Díky tomu diváci Netflixu trávili jeho sledováním více hodin než u kterékoli jiné formy audiovizuální zábavy.

V Česku působí sedm let, vznikly i české filmy

Čeští diváci mohou legálně sledovat Netflix od ledna 2016. Do té doby si museli složitě zařizovat americké IP-adresy prostřednictvím takzvaných VPN. A dnes je na Netflixu několik set filmů a seriálů s českými titulky, řada titulů s českým dabingem pro dětské i dospělé diváky, díky dealus tuzemskými distributory se tu objevuje stále více českého obsahu, prvními českými filmy přitom byly Lída Baarová a Milada.

I Češi tak mohou využívat komplexní audiovizuální nabídku, kterou Netflix dnes nabízí. Vedle vlastního obsahu se Hastingsem vedená společnost stala zásadním distributorem filmů a seriálů pocházejících ze všech koutů světa. Najdete tu řadu evropských děl, ale také asijské produkce, turecké kriminálky, skvělé australské komedie nebo fantastická díla z Indie.

To je sice výsledkem Hastingosvy vize o globální televizi a dovedení tohoto konceptu k dokonalosti. Zároveň jde ale také o určitou z nouze ctnost. Netflixu se dlouho dařilo využívat toho, že jeho model se ukázal jako funkční pro řadu tvůrců obsahu, a to i ze strany velkých hollywoodských studií, respektive jejich televizních divizí. Zároveň však za tento obsah platil obří sumy (ročně Netflix do licencí dává několik miliard dolarů). A přirozeně musel počítat s tím, že jednou si velká studia budou chtít udělat vlastní „netflixy“.

Právě to je nyní realita. Vlastní „online streamovací službu“ (jak zní nejpřesnější popis toho, co Netflix je) má většina velkých studií v čele s Walt Disney, Warner Bros. či Apple. Netflix se propad nabídky snaží sanovat právě seriály z celého světa. A to i pod vlastní hlavičkou (evropské produkce chce spravovat především ze Španělska a Německa).

Na cestě k Oscarům

Ambice Netflixu se pak neobracejí jen k televizním produkcím, ale i filmovým. Podobně jako konkurenční Amazon Studios či Apple, i Netflix stále více investuje do filmu. Přesněji do vysněných projektů velkých filmových tvůrců. Vzniká tak celá řada průměrných i podprůměrných projektů, ale také mnoho fascinujících filmových děl v čele se snímkem Roma oscarového režiséra Alfonsa Cuaróna, Marriage Story od Noama Baumbachca nebo The Irishman, zatím poslední projekt Martina Scorseseho, ve kterém se znovu objevili Robert DeNiro a Al Pacino. Snímek měl rozpočet 160 milionů dolarů, a v době svého uvedení to byla nejnákladnější filmová produkce Netflixu. Později ji překonala špionážní kriminálka The Grey Man, který stále přes 200 milionů dolarů a mimo jiné se natáčel v Praze.

Posledních 18 měsíců bylo pro Netflix nesmírně náročných. A jistě i ony jsou jedním z důvodů, proč Hastings odchází z vrcholného postu. Problémů, které musel přestát, bylo zkrátka moc. Po mimořádně úspěšných pandemických letech 2020 a částečně 2021 totiž přišla velká deziluze v roce 2022. Kvůli inflaci a válce na Ukrajině Netflix dokonce vůbec poprvé reportoval propad uživatelů. Navíc v dobách vysoké inflace a velké nejistoty se investoři obávali, že se Netflixu nepodařítrend zvrátit. V dobách růstu úrokových sazeb se navíc na hodnotě firmy podepsala její „technologická“ povaha. To vše zajistilo, že akcie Netflixu propadly z hodnoty téměř 700 dolarů pod 180 dolarů za kus.

Aktuální výsledky jsou tak skutečně skvělou zprávou a důkazem, že Netflix ví, co dělá. Problém však i tak zůstává: možnost růstu Netflixu je totiž výrazně omezen. V USA je penetrace streamingovými službami již 83 procent, výš to půjde velmi těžko, prostor tak musí hledat v dalších zemích a také u zcela nového publika, kterým mohou být například hráči. A na ně se Netflix v posledních měsících soustředí čím dál více.

Reed Hastings