Netflix oddálil katastrofu. Přišel jen o milion diváků a věří v další růst

Seriál Stranger Things opět pomohl zachránit Netflix od katastrofy. Díky úspěchu teenagerské sci-fi internetová televize přišla ve druhém čtvrtletí "pouze" o necelý milion předplatitelů. Odhadovalo se přitom, že úbytek zákazníků bude dvoj- až trojnásobný. Akcie firmy díky tomu posilují.

Reklama

Americká internetová televize Netflix ve druhém čtvrtletí přišla v celém světě o 970 tisíc předplatitelů. Úbytek byl ale mnohem méně výrazný, než firma dříve předpovídala. Společnost Netflix navíc uvedla, že ve třetím čtvrtletí by se měl počet předplatitelů vrátit k růstu. Akcie podniku po zveřejnění čtvrtletních výsledků výrazně posílily.

Firma v dubnu předpověděla, že ve druhém čtvrtletí ztratí dva miliony předplatitelů. Šokovala tak investory a vyvolala pochybnosti ohledně svých dlouhodobých vyhlídek, akcie se tak z rekordních výšin propadly o 75 procent.

Podaří se Netflixu zabránit odlivu diváků? Zítřejší výsledky hodně napoví Názory Netflix již v úterý představí výsledky hospodaření za druhé letošní čtvrtletí. Jde o napjatě očekávanou událost, protože se má ukázat, zda největší streamovací služba světa dál přichází o zákazníky a bude muset zásadněji přehodnotit svůj byznys. Akcie Netflixu jen za letošní rok odepsaly téměř 70 procent hodnoty. Bude propad pokračovat? Stanislav Šulc Přečíst článek

Pomoci má levnější předplatné s reklamou

V prvním čtvrtletí firma vykázala první úbytek počtu předplatitelů za více než deset let. Nadále však zůstává dominantním hráčem na trhu, na konci druhého čtvrtletí měla téměř 221 milionů předplatitelů. Ve třetím čtvrtletí počítá s nárůstem počtu předplatitelů o zhruba jeden milion.

Sledovanost jednotlivých streamovacích služeb Parrot

Čistý zisk společnosti Netflix se ve druhém čtvrtletí zvýšil na 1,44 miliardy dolarů (zhruba 34,5 miliardy korun) z 1,35 miliardy dolarů před rokem. Tržby meziročně stouply o téměř devět procent na takřka osm miliard dolarů.

Reklama

Společnost Netflix nyní plánuje podpořit zájem o své služby nabídkou levnějšího předplatného, v jehož rámci by se divákům zobrazovaly reklamy. Tato možnost by se měla podle slov společnosti objevit „zkraje roku 2023“.

Stranger Things jako záchrana Netflixu? Seriál má stále úspěch, rozhodne konec čtvrté řady Enjoy Očekávaná čtvrtá série kultovního seriálu Stranger Things se na Netflixu objeví na dvě části. Prvních sedm epizod se krátce po květnové premiéře okamžitě zařadilo mezi nejúspěšnější seriály Netflixu všech dob. Rozuzlení čtvrté řady jde na obrazovky a monitory v pátek 1. července. Netflix nyní prožívá zásadní období, protože ztrácí předplatitele. Stranger Things se mohou stát důležitým zachráncem, píše v analýze Stanislav Šulc. Stanislav Šulc Přečíst článek