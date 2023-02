Netflix spustí zátah proti sdílení účtů. Zatím jenom ve čtyřech zemích

Netflix představil již dříve oznámený zátah proti sdílení hesel k předplatitelským účtům, a to nejprve ve čtyřech zemích světa. Streamovací společnost tím otestuje zásah proti uživatelům mimo USA před spuštěním stejné akce na domácím trhu. Důvodem k poměrně tvrdému opatření je to, že na hlavním americko-kanadském trhu se Netflixu loni zastavil příliv nových uživatelů, napsal server CNBC.

Netflix představil své dlouho očekávané kroky proti sdílení hesel k účtům uživatelů. V první fázi se to bude týkat uživatelů v Kanadě, na Novém Zélandu, v Portugalsku a Španělsku. Majitelé účtů budou požádáni, aby si nastavili „primární umístění" pro své účty na Netflixu, přičemž mohou mít až dva vedlejší účty pro uživatele, kteří nežijí v dané domácnosti, ale za poplatek, uvedl CNBC. Ten bude činit čtyři eura v Portugalsku, šest eur ve Španělsku a osm eur v ostatních dvou zemích, kterých se to aktuálně týká.

Účty sdílí sto milionů domácností

„V současnosti více než 100 milionů domácností sdílí účty, což ovlivňuje naši schopnost investovat do nových televizních a filmových snímků,” řekl ředitel produktových inovací společnosti Chengyi Long.

Test přichází nedlouho předtím, než Netflix vytáhne proti sdílení hesel na domácím americkém trhu, což by se mělo stát v březnu. Cena v Kanadě by mohla předpovědět, co bude nakonec největší streamovací služba na světě účtovat při debutu „antisdílecího“ programu v USA.

Uživatelé, kteří chtějí ušetřit dodatečný měsíční poplatek za vedlejší účty, mohou převést dotyčné profily na nový, ovšem rovněž placený účet. Přenesené profily si zachovají nastavení i historii zhlédnutí z původního účtu.

Změny oznámené ve středu budou zavedeny společně s novou podobou stránky pro „správu přístupu a zařízení", která uživatelům umožní spravovat, kdo má přístup k jejich účtům. Netflix uvedl, že na základě zpětné vazby od uživatelů plánuje posléze přehodnotit a vylepšit novou stránku pro správu účtu.

Velká změna pro uživatele přichází poté, co Netflix v polovině ledna zveřejnil čísla o obrovském nárůstu počtu předplatitelů za čtvrté čtvrtletí – o 7,66 milionu, zatímco analytici očekávali jen 4,5 milionu – a oznámil, že zakladatel pro mnohé kultovní společnosti a její generální ředitel Reed Hastings odstoupí.

