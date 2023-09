VIDEO: Google slaví čtvrt století. Jak vypadala garáž, kde Page a Brin založili největší světový vyhledávač?

Společnost Google patří k těm, která vznikla téměř z ničeho, aby z ní poté její zakladatelé Larry Page a Sergey Brin a další vybudovali největší internetový vyhledávač na světě a jednu z nejhodnotnějších firem na světě. A je jedna z mála, která skutečně vznikla v pověstné líhni „amerického snu“ – garáži. Jak to vevnitř vypadalo? Podívejte se na originální video, které již před pěti lety ze vzpomínek vytvořila sama společnost Google ke svému 20. výročí.

Reklama

Co mají společného Google, Apple, Amazon, Microsoft, Dell, Mattel, Walt Disney či třeba kapela Nirvana? Všechny vznikly v pověstné líhni „amerických snů“, v garáži rodičů, přátel či známých. A 4. září 1998 byla v podobné garáži založena společnost Google. Jak vypadala, to se na základě vzpomínek pokusila zrekonstruovat sama společnost Google před pěti lety. Podívejte se na video:

Garáž, v níž vznikla společnost Google

Rok 1998, to byl plný nadšení z dnešního pohledu primitivních her na „cihlových“ mobilních telefonem typu Snake, rok, kdy nebylo možné se vyhnout všudypřítomného hitu Britney Spears „Baby One More Time“, rok, kdy vypukl skandál amerického prezidenta Billa Clintona, který veřejně lhal o svém vztahu se stážistkou v Bílém domě Monikou Lewinskou, rok nadšení ze zimní olympiády v japonském Naganu, díky hokejistům zejména v Česku.

Z kamarádky se stala šéfka YouTube

A mezitím se v nepoužívané garáži Susan Wojcické – pozdější šéfky YouTube – v Menlo Parku v Kalifornii její kamarádi, dva univerzitní studenti Larry Page a Sergey Brin, rozhodli, že uspořádají internetové informace z celého světa a zpřístupní je všem. A založili společnost Google.

Vedle samotné garáže byla i ložnice – tedy „hlavní kancelář“ – s bílou tabulí, na které je černým fixem s velkou dávkou nadsázky a vtipu napsáno „celosvětová centrála Googlu“ (na hlavním snímku). Jak se tým Google rozrostl na šest lidí, rozšířil své pracovní prostory do dalších tří malých ložnic v přízemí. A pokud chcete přesně vidět, jak vypadal stejný prostor v roce 1998, podívejte se na archivní videoklip, který zachytil Harry Cheung, v pořadí šestý zaměstnanec Googlu, který ve firmě působil do roku 2004:

Jak vypadala garáž společnosti Googlu v počátcích firmy

FOTOGALERIE: Muskův fenomén Tesla má 20 let. Léta čekal na zisk, málem zbankrotoval – a přece změnil svět Zprávy z firem Před 20 lety, 1. července 2003, byla v třicetitisícovém kalifornském San Carlos v Silicon Valley založena nenápadná firma s cílem vyrábět malé sportovní elektrické roadstery (na hlavním snímku). Trvalo jí pět let, než s výrobou začala, ale téměř okamžitě změnila globální trh s elektromobily jako nikdo jiný, i když s auty zcela jiného ražení. Jmenuje se Tesla - a ne, u jejího založení ještě nebyl Elon Musk. duk Přečíst článek