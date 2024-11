Americká vláda chce po Googlu, aby prodal prohlížeč Chrome

Americká vláda chce u soudu dosáhnout toho, aby internetový gigant Google prodal prohlížeč Chrome. Chce ho tak zbavit monopolu pro vyhledávání na internetu. S odkazem na své zdroje o tom informuje agentura Bloomberg.

Podle těchto zdrojů chce americké ministerstvo spravedlnosti navrhnout, aby soud firmě prodej nejpoužívanějšího internetového prohlížeče na světě nařídil. Byla by to součást řízení o ochraně hospodářské soutěže proti Googlu. Soud již v srpnu konstatoval, že Google má monopol v oblasti internetového vyhledávání a brání se proti konkurenci nekalými prostředky.

Ministerstvo spravedlnosti hodlá mimo jiné požadovat, aby Google musel umožnit konkurenci přístup k některým údajům a musel usnadnit webovým stránkám vznášení námitky proti využívání jejich informací k výcviku umělé inteligence. O těchto opatřeních má soud rozhodnout v příštím roce.

Chrome je nejpoužívanějším prohlížečem pro surfování na internetu s tržním podílem přibližně 60 procent ve Spojených státech a s přibližně dvěma třetinami celosvětově. Pokud by vláda firmu k prodeji Chromu přiměla, byl by to historický zásah proti jedné z největších technologických společností na světě, zdůrazňuje Bloomberg. Zároveň se však podle agentury americké úřady rozhodly upustit od požadavku, aby se Google zbavil operačního systému Android pro chytré telefony.

