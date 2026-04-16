newstream.cz Zprávy z firem Naděje pro Ukrajinu? Na frontě ve velkém nasazuje pozemní roboty – a s úspěchem

Naděje pro Ukrajinu? Na frontě ve velkém nasazuje pozemní roboty – a s úspěchem

Ukrajinská armáda nasazuje na frontě stále častěji pozemní roboty
Ukrajinská armáda nasazuje na frontě stále častěji pozemní roboty. Podle zdroje ze společnosti NC-13, která působí v rámci třetí samostatné útočné brigády, už tyto stroje podnikly více než sto bojových operací.

Ty zahrnovaly likvidaci nepřátelských vojáků, ničení krytů, velitelských stanovišť i další infrastruktury. Podle zdroje už nejde o ojedinělé akce, ale o systematicky vedené operace, které mohou v některých případech nahradit klasické útoky pěchoty nebo zabránit průnikům ruských jednotek.

„Pro plnohodnotné útočné operace nasazujeme pět až šest pozemních robotických systémů kamikadze spolu s dalšími roboty vybavenými bojovými moduly,“ uvedl zdroj. Tento přístup podle něj snižuje riziko pro vojáky a opakovaně vedl k tomu, že ruské jednotky opustily své pozice v domnění, že čelí klasickému útoku.

Obsazení ruských pozic

Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že ukrajinské robotické systémy poprvé samostatně obsadily nepřátelskou pozici. „Okupanti se vzdali. Operace byla provedena bez pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ napsal na síti X. Podle něj podnikly pozemní roboty za tři měsíce přes 22 tisíc misí.

První podobná operace se podle třetí útočné brigády odehrála už loni v létě. Čtyři roboty naložené výbušninami tehdy zaútočily na ruskou pozici poté, co se ji pěchota pokusila dobýt dvakrát neúspěšně a utrpěla ztráty.

Podle brigády jeden z robotů zničil vstup do bunkru, další se zastavil přímo před ním. Zbývající obránci si následně uvědomili bezvýchodnou situaci a vzdali se. Šlo podle ní o první známý robotický útok na světě, který vedl k zajetí nepřítele bez nasazení pěchoty.

Podobná tvrzení však nelze v podmínkách války nezávisle ověřit.

Rusko vojensky napadlo Ukrajinu v únoru 2022, na obou stranách od té doby padly nebo byly zraněny podle různých odhadů dohromady statisíce vojáků. Obě země v útocích už dlouho hojně využívají bezpilotní letouny a Ukrajina také námořní bezposádková plavidla. Oba státy také vyvíjejí pozemní robotická vozidla. Ukrajinská armáda je podle listu The Guardian používá nejen k boji, ale například i k evakuaci raněných z frontové linie nebo k zajišťování dodávek jídla, munice či materiálu.

Z ústředny luxusní nájemní dům. Historická budova na Žižkově projde proměnou

Bývalá telefonní ústředna ve Fibichově ulici v Praze 3 se promění na nájemní bydlení.
Budova, která kdysi propojovala města, bude nově sloužit k bydlení. Historická ústředna na Žižkově projde přestavbou na nájemní dům s prémiovými službami a více než stovkou bytů.

Bývalou telefonní ústřednu na pomezí Žižkova a Vinohrad čeká výrazná proměna. Funkcionalistická budova ve Fibichově ulici, která desítky let sloužila technickému zázemí města, se má během příštích let změnit na nájemní bydlení s vyšším standardem.

Rekonstrukci připravuje developerská společnost PSN, která chce projekt zahájit letos v létě a dokončit na podzim 2028. Dům z roku 1926 podle návrhu architekta Bohumíra Kozáka nabídne po konverzi 116 bytů. Na návrhu spolupracuje studio Jakub Cigler Architekti, které má zachovat klíčové architektonické prvky a zároveň přizpůsobit dispozice současnému bydlení.

Proměna ústředny zapadá do širšího trendu, kdy se v Praze technické a administrativní budovy mění na rezidenční projekty. V případě Fibichovy ulice cílí investor na segment institucionálního nájemního bydlení, tedy projekty s profesionální správou a doprovodnými službami.

Součástí domu má být recepce, wellness a fitness zázemí nebo střešní terasa. Parter budovy doplní komerční jednotky, především pro gastronomii a služby, které mají navázat na okolní městské prostředí. „Oživení bývalé ústředny vnímáme jako příležitost vytvořit silnou městskou adresu s dlouhodobou hodnotou,“ uvedl ředitel developmentu PSN Štěpán Smrčka.

Nájem nad průměrem

Praha 3 patří dlouhodobě ke stabilním lokalitám z hlediska nájemního bydlení, což se odráží i na cenách. U novějších bytů se zde nájemné pohybuje zhruba mezi 470 až 560 korunami za metr čtvereční. U bytu o dispozici 2+kk to znamená měsíční nájem přibližně 25 až 27 tisíc korun.

Celopražský průměr je nižší, zhruba mezi 400 až 460 korunami za metr čtvereční podle velikosti bytu, přičemž menší jednotky se běžně dostávají nad hranici 500 korun.

Projekt ve Fibichově ulici ale míří výš. U nájemního bydlení se službami se v širším centru běžně pohybují ceny mezi 550 až 700 korunami za metr čtvereční. U menších bytů tak může měsíční nájem dosahovat zhruba 20 až 30 tisíc korun, u větších jednotek výrazně více.

Silná poptávka, omezená nabídka

Lokalita na rozhraní Žižkova a Vinohrad patří k širšímu centru města, kde je dlouhodobě omezená nová výstavba. Blízkost náměstí Jiřího z Poděbrad i dobrá dopravní dostupnost drží stabilní poptávku po bydlení. To se promítá i do cen nemovitostí. V Praze 3 se byty prodávají v průměru kolem 130 tisíc korun za metr čtvereční, což spolu s rostoucí poptávkou tlačí vzhůru i nájemné.

Projekt tak zapadá do segmentu nájemního bydlení, který v metropoli postupně posiluje, a to zejména u projektů s profesionální správou, službami a důrazem na dlouhodobý výnos.

Bývalý bulharský prezident a někdejší šéf letectva Rumen Radev směřuje k vítězství v nedělních parlamentních volbách. Voličům slibuje boj proti „mafiánskému státu“, který podle něj podkopává fungování nejchudší země Evropské unie.

Bulharsko se ale dlouhodobě potýká s politickou nestabilitou. Od roku 2021 se v čele vlády vystřídalo sedm premiérů, přičemž žádný z nich nedokončil celé funkční období. Nadcházející hlasování bude už osmými volbami za posledních pět let, připomíná Politico.

Není však jisté, zda se Rumenu Radevovi podaří patovou situaci prolomit. Podle průzkumu by jeho hnutí Progressive Bulgaria mohlo získat zhruba 31 procent hlasů, což by znamenalo nutnost složit složitou vládní koalici.

Obavy v Bruselu

Radev, bývalý pilot stíhaček MiG-29, je skeptický k podpoře Ukrajiny i k plánovanému přijetí eura. Jeho postoje vyvolávají obavy v Bruselu, protože se v minulosti opakovaně přikláněl k pozicím blízkým Kremlu a naznačil například zájem o dovoz ruské ropy.

Kritici zároveň upozorňují, že jeho hnutí přitahuje podporu stran spojených s nacionalismem a korupcí. Opoziční politik Assen Vassilev se ptá, zda chce Radev „silné Bulharsko v silné Evropě“, nebo model inspirovaný maďarským premiérem Viktorem Orbánem.

Radev si vybudoval politickou značku i díky své vojenské minulosti. Před prezidentskými volbami v roce 2016 byl prezentován jako zkušený pilot, což nyní využívá i v kampani. Po nástupu do funkce v roce 2017 si rychle vytvořil image neohroženého vlastence stojícího mimo stranickou politiku.

Zásadní průlom přišel v roce 2020 během protestů proti vlivu oligarchů na státní instituce. Razie prokuratury v prezidentském paláci tehdy jeho pozici ještě posílila a Radev se postavil do čela protestů proti korupci.

Boj proti oligarchii zůstává hlavním tématem jeho kampaně. „Oligarchie je hluboce zakořeněná v sociálním i ekonomickém životě země. Pokud tento model nerozbijeme, jakákoli vláda je odsouzena k neúspěchu,“ uvedl nedávno v Sofii.

Proti Radevovi stojí silní soupeři, zejména bývalý premiér Boyko Borissov a lídr strany DPS-New Beginning Delyan Peevski. Opozice je obviňuje z napojení na oligarchické struktury, což oba odmítají.

Radev své hnutí představil až letos v březnu. Přestože ho formálně nevede, je jeho hlavní tváří. Sdružuje různorodé osobnosti od politiků přes armádní představitele až po sportovce.

Nejasný program

Program hnutí však zůstává nejasný a Radev se vyhýbá jednoznačnému politickému zařazení. Analytici upozorňují, že jeho strategie je záměrně vágní, aby oslovila co nejširší spektrum voličů.

Otázkou tak zůstává, co bude následovat po volbách. Možným partnerem by mohla být reformní koalice, která však s Radevem v minulosti narážela kvůli jeho postojům k Ukrajině a Rusku.

Případný příklon k Moskvě by navíc mohl narušit vztahy s EU a NATO a zkomplikovat vznik jakékoli vlády. Pokud se Radevovi nepodaří sestavit kabinet, může podle analytiků rychle přijít o podporu voličů.

Bulharsko už podobný scénář zažilo – „spasitel“ přijde, nedokáže vládnout a jeho popularita rychle opadne.

