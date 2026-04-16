Naděje pro Ukrajinu? Na frontě ve velkém nasazuje pozemní roboty – a s úspěchem
Ukrajinská armáda nasazuje na frontě stále častěji pozemní roboty. Podle zdroje ze společnosti NC-13, která působí v rámci třetí samostatné útočné brigády, už tyto stroje podnikly více než sto bojových operací.
Ty zahrnovaly likvidaci nepřátelských vojáků, ničení krytů, velitelských stanovišť i další infrastruktury. Podle zdroje už nejde o ojedinělé akce, ale o systematicky vedené operace, které mohou v některých případech nahradit klasické útoky pěchoty nebo zabránit průnikům ruských jednotek.
„Pro plnohodnotné útočné operace nasazujeme pět až šest pozemních robotických systémů kamikadze spolu s dalšími roboty vybavenými bojovými moduly,“ uvedl zdroj. Tento přístup podle něj snižuje riziko pro vojáky a opakovaně vedl k tomu, že ruské jednotky opustily své pozice v domnění, že čelí klasickému útoku.
Obsazení ruských pozic
Prezident Volodymyr Zelenskyj tento týden uvedl, že ukrajinské robotické systémy poprvé samostatně obsadily nepřátelskou pozici. „Okupanti se vzdali. Operace byla provedena bez pěchoty a bez ztrát na naší straně,“ napsal na síti X. Podle něj podnikly pozemní roboty za tři měsíce přes 22 tisíc misí.
The future is already on the front line – and Ukraine is building it. These are our ground robotic systems. For the first time in the history of this war, an enemy position was taken exclusively by unmanned platforms – ground systems and drones. The occupiers surrendered, and the… pic.twitter.com/qLQKfxPdiB— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2026
První podobná operace se podle třetí útočné brigády odehrála už loni v létě. Čtyři roboty naložené výbušninami tehdy zaútočily na ruskou pozici poté, co se ji pěchota pokusila dobýt dvakrát neúspěšně a utrpěla ztráty.
Podle brigády jeden z robotů zničil vstup do bunkru, další se zastavil přímo před ním. Zbývající obránci si následně uvědomili bezvýchodnou situaci a vzdali se. Šlo podle ní o první známý robotický útok na světě, který vedl k zajetí nepřítele bez nasazení pěchoty.
Podobná tvrzení však nelze v podmínkách války nezávisle ověřit.
Rusko vojensky napadlo Ukrajinu v únoru 2022, na obou stranách od té doby padly nebo byly zraněny podle různých odhadů dohromady statisíce vojáků. Obě země v útocích už dlouho hojně využívají bezpilotní letouny a Ukrajina také námořní bezposádková plavidla. Oba státy také vyvíjejí pozemní robotická vozidla. Ukrajinská armáda je podle listu The Guardian používá nejen k boji, ale například i k evakuaci raněných z frontové linie nebo k zajišťování dodávek jídla, munice či materiálu.
