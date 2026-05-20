Škoda spouští objednávky na nový Epiq. Silnější verze začíná na 779 tisících

Škoda začíná přijímat objednávky na nový elektrický model Epiq. Nejprve se bude prodávat silnější varianta za 779 tisíc korun. Slabší provedení, jehož základní cena se má pohybovat okolo 619 tisíc korun, dorazí na trh později. Výroba nového elektromobilu začne v červnu.
Epiq vstupuje do stále konkurenčnějšího segmentu dostupnějších elektromobilů. Sesterská Cupra Raval, která využívá stejnou koncernovou platformu MEB+, začíná na 649 tisících korun. Další příbuzný model Volkswagen ID.Cross má přijít v létě a prodejce Auto Jarov odhaduje jeho cenu na 700 až 750 tisíc korun.
Mezi nejlevnější elektromobily na českém trhu dnes patří Dacia Spring za 419 900 korun, která ale nabízí jednodušší techniku a menší výbavu. Hyundai Inster začíná na 599 990 korun a čínský BYD Dolphin je k dostání od 499 990 korun.
Jako první je dostupné nejvýkonnější provedení Epiq 55. Má baterii s kapacitou 51,5 kWh a výkon 155 kW. Nabízí se ve dvou úrovních výbavy Essence a Selection, obě zatím v časově omezené zaváděcí sérii Start.
Při uvedení na český trh bude k dispozici také limitovaná edice First Edition za 923 tisíc korun. Nabídne například litá kola Macaw, černě lakovanou střechu, oranžové prvky, interiér s červenými doplňky a sportovní kryty pedálů.
Nejvýkonnější Epiq zvládne rychlé nabití z deseti na 80 procent za 24 minut. Dojezd přesahuje 440 kilometrů. Slabší verze s baterií o kapacitě 37,5 kWh a výkonem 85 nebo 99 kW, označené jako 35 a 40, se mají na trhu objevit po homologaci, pravděpodobně na podzim.
„Věříme, že i díky výhodné ceně tento model zpřístupní elektromobilitu novým skupinám uživatelů a naváže na úspěch stávajících modelů Škoda,“ uvedl vedoucí Škody Auto pro český trh Jiří Maláček. Připomněl, že řada Enyaq je od začátku roku nejprodávanějším elektromobilem v Česku a následuje ji model Elroq. Oba vozy navíc procházejí významným vylepšením pro rok 2027.
Už nyní dostupná verze Epiqu nabídne mimo jiné sedm airbagů včetně středového airbagu mezi předními sedadly, tři úchyty Isofix, přední i zadní LED světla, klimatizaci Climatronic, výškově nastavitelná přední sedadla a rozhraní SmartLink pro připojení mobilního telefonu.
Škoda loni v Česku prodala 5259 elektromobilů. Meziročně to znamenalo nárůst o 219 procent a podíl na trhu 38 procent. Letos od ledna do konce dubna zvýšila prodej elektrických vozů o 20 procent na 1906 aut.
Evropská unie udělala důležitý krok k naplnění obchodní dohody se Spojenými státy. Vyjednavači Evropského parlamentu, Rady EU a Evropské komise se v noci na dnešek předběžně shodli na legislativě, která má zrušit dovozní cla na průmyslové zboží z USA.
Jde o klíčovou část rámcové obchodní dohody s Washingtonem z loňského léta. Jejím cílem je zabránit tomu, aby Spojené státy zavedly vyšší cla na výrobky z Evropské unie.
Jednání začalo v úterý pozdě večer ve Štrasburku. Výsledný text má připravit půdu pro snížení evropských celních sazeb a zároveň obsahuje pojistky pro případ, že by americký prezident Donald Trump od dohody uzavřené ve skotském Turnberry odstoupil.
„Dohoda je dohoda a EU ctí své závazky. Společně můžeme zajistit stabilní, předvídatelný, vyvážený a vzájemně prospěšný transatlantický obchod,“ uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
A deal is a deal, and the EU honours its commitments.
I welcome the agreement reached by the European Parliament and the Council on reducing tariffs for US industrial exports to the EU.
This means we will soon deliver on our part of the EU-US Joint Statement, as promised. I…
Spojené státy a Evropská unie uzavřely rámcovou obchodní dohodu loni 21. srpna. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi Trumpem a von der Leyenovou.
Dohoda počítá mimo jiné s patnáctiprocentním stropem na většinu dovozů z EU do USA. Týkat se má například automobilů, léčiv, polovodičů nebo dřeva. Evropská unie na oplátku souhlasila s úplným odstraněním cel na americké průmyslové výrobky a s lepším přístupem na evropský trh pro vybrané americké zemědělské produkty.
Podle hlavní vyjednavačky Evropského parlamentu pro obchodní dohodu Željany Zovkové se Evropě podařilo odvrátit destruktivní eskalaci obchodního napětí mezi EU a USA. Dohoda má podle ní chránit evropské podniky, investice i miliony pracovních míst na obou stranách Atlantiku.
We have a deal!
As the @EPPGroup Standing Rapporteur for the EU-US Framework agreement on trade, I am proud to announce that Europe has avoided a damaging escalation of transatlantic trade tensions and protected European companies, investments and millions of jobs on both sides… pic.twitter.com/jV9FWC7roA
Evropská lidová strana, nejsilnější frakce v Evropském parlamentu, uvedla, že kompromis má dát obchodním vztahům mezi EU a USA stabilnější rámec. Zároveň má ponechat prostor pro další jednání o sporných otázkách, zejména v odvětví oceli a hliníku.
Brusel si nechává zadní vrátka
Součástí kompromisu jsou i pojistky pro případ, že Spojené státy své závazky nesplní. Podle bruselského webu Politico bude moci Evropská komise na žádost europoslanců nebo členského státu od dohody odstoupit, pokud USA do konce roku nesníží cla na dovoz evropské oceli a hliníku.
Ta by podle dubnového Trumpova prohlášení mohla dosahovat až 50 procent.
Vyjednavači do textu přidali také klauzuli, podle níž dohoda automaticky přestane platit v prosinci 2029. To je téměř rok po skončení Trumpova prezidentského období.
Evropská komise a Rada EU chtěly dohodu schválit rychle mimo jiné kvůli obavám z možné odvety ze strany Washingtonu. Trump nedávno uvedl, že EU musí uvést dohodu v platnost do 4. července, jinak bude čelit výrazně vyšším clům. Automobilkám pohrozil sazbou 25 procent.
Schvalování dohody se ale v Evropském parlamentu opakovaně zdrželo. Koalice středolevých a liberálních poslanců několikrát prosadila odklad. Nejprve po Trumpových hrozbách anexí Grónska a později po rozhodnutí amerického nejvyššího soudu, který zrušil většinu Trumpovy celní agendy.
Dohoda ještě není definitivní
Text přijatý v rámci dnešního trialogu musí ještě potvrdit Evropský parlament. Hlasování na plenárním zasedání se očekává v polovině června ve Štrasburku.
Formálně jej budou muset schválit také zástupci členských států v Radě EU. Teprve poté se dohoda může začít uvádět do praxe.
Proč má, nejen pro ženy, smysl začít si spořit na důchod co nejdříve? Kde jsou hlavní výhody penzijního spoření? A jak si v této disciplíně stojí Češi? Hosty další epizody podcastu #FinŽeny jsou CEO Generali penzijní společnosti Jana Zelinková a Chief Risk Officer téže společnosti Gabriela Kuvíková.
Penzijní společnost se soustředí na poskytování doplňkového penzijního spoření, které je pro střadatele atraktivní tím, že na něj přispívá také stát a může i jeho zaměstnavatel. Název může budit dojem usedlosti a konzervativnosti, ale práce v Generali penzijní společnosti je ve skutečnosti podle obou jejích manažerek vzrušující.
„Spojení penzijní spoření je trochu nešťastné, ale je dáno zákonem. Pohybujeme se v dynamickém investičním prostředí podobně jako jiné subjekty, jen máme pár výhod, které nám právě umožňuje zákon,“ říká Jana Zelinková. Pro Gabrielu Kuvíkovou je právě nepředvídatelnost a komplexnost finančních trhů přitažlivá. „Z toho pramenící výzvy, kterým penzijní společnost na tomto přísně regulovaném a vysoce konkurenčním trhu čelí, jsou tím, co nás na tom nejvíc baví,“ dodává.
Hlavní misí společnosti směrem ke klientům je pomoci jim připravit se na stáří tak, aby si ho užili v dobré finanční kondici. Tomuto cíli Jana Zelinková podřizuje i své působení v roli CEO. „Mou odpovědností je, aby se věci děly dobře, rychle a ke spokojenosti klientů. Mám ráda, když je vidět pokrok,“ říká. Rolí Gabriely Kuvíkové je, aby společnost spravovala peníze klientů bez vystavování se nepřiměřenému riziku, a dokázala tak plnit závazky vyplývající ze smluv s klienty. Výhodu spatřuje v tom, že i její CEO Jana Zelinková je původně „riskařka“, takže se jim dobře spolupracuje.
Příprava Čechů
Generali penzijní společnost si nechala zpracovat průzkum s cílem zjistit, jak je na tom česká populace ohledně příprav či zajištění na stáří. V obecném přesvědčení vládne představa, že Češi jsou dosti nezodpovědní. To ale průzkum neukázal. „Ta zpráva je spíše pozitivní. Negativem zůstává, že se Češi na stáří začínají připravovat relativně pozdě. Vždy říkáme, že na stáří se nelze začít připravovat ve stáří,“ říká Jana Zelinková. Čísla ale ukazují, že se to zlepšuje. „Mladší generace je v tomto osvícenější, finančně gramotnější, proto si mladí začínají odkládat dříve. Trend je tedy pozitivní, ale stále nejsme tam, kde bychom měli být,“ dodává.
Gabriela Kuvíková navazuje s tím, že Češi se v rámci dlouhodobých investic drží spíše konzervativních strategií, čímž se ale mohou připravovat o vyšší zhodnocení. „Již při nástupu do prvního zaměstnání je vhodné seznámit se s fakty a statistikami, které ukazují, že dynamické akciové strategie mají dlouhodobě kladný reálný výnos. Potvrzují to akademické studie i výhledy OECD,“ nabádá.
Jak má důchod vypadat
Jana Zelinková připomíná, že doplňkové penzijní spoření má jako finanční nástroj řadu výhod. Jednou z nich je tzv. obmyšlená osoba, což je institut, který zajistí, že v případě úmrtí střadatele peníze nejdou do dědictví, ale zamíří přímo určené osobě. Zajímavá je též možnost čerpat peníze pět let před odchodem do penze. Hlavní výhody jsou ale jinde. „Je to nejjednodušší produkt, který umožňuje začít s investicemi. Pak to můžete rozšiřovat o další investiční nástroje. Obrovskou výhodou je státní podpora. Ke každé vložené tisícovce získáte dvě stě korun od státu. To je garantovaný výnos 20 procent,“ přibližuje Jana Zelinková.
Bohužel ne každý vidí pozitiva takového zodpovědného přístupu už na začátku kariéry, kdy mu to naopak připadá jako témata velice vzdálená. „Mladí se nejdříve zaměřují na dobré zaměstnání, bydlení, zážitky, a pokud nepřijde externí impulz včas, vstoupí do spoření obvykle v pozdním věku,“ navazuje Gabriela Kuvíková.
Rozhodnutí o tom, jakou strategii v přípravě na stáří zvolit, by měla předcházet důsledná rozvaha. Jana Zelinková upozorňuje na ukazatel, kterému se říká náhradový poměr. V zásadě jde o to, jak vysoký je důchod v poměru k předchozímu příjmu z výdělečné činnosti. „Podstatné je zamyslet se, jak ten důchod má vypadat. Člověk, který vydělával 20 tisíc a v důchodu pobírá 15 tisíc, přišel o čtvrtinu příjmu. Člověk s 80tisícovým příjmem, který v důchodu pobírá 20 tisíc, přišel o tři čtvrtiny příjmu. Je třeba si tedy určit, jak má náš důchod vypadat, a podle toho zvolit strategii,“ říká CEO Generali penzijní společnosti.
U náhradového poměru by měly zbystřit zejména ženy. Jana Zelinková upozorňuje, že jsou v přípravě na stáří znevýhodněné. „Ženy mívají v průměru nižší mzdy a kariéru častěji přerušují kvůli péči o děti nebo rodiče. Výsledkem je nižší státní důchod, přestože ženy žijí déle než muži." Data z OECD to potvrzují: napříč členskými zeměmi jsou důchody žen průměrně o 23 provent nižší než důchody mužů. Gabriela Kuvíková proto považuje finanční gramotnost u žen za zvlášť naléhavé téma.
„Čím dřív si žena uvědomí, že státní systém ji znevýhodňuje, tím lépe si to dokáže vlastní přípravou kompenzovat," říká. Přesto obě vidí důvod k optimismu: mladší ženy dosahují vyššího vzdělání, aktivněji vstupují na pracovní trh a příjmové rozdíly oproti minulosti klesají. „Nůžky se přibližují. Proto o tom mluvíme. Abychom na to upozornily včas," uzavírá Jana Zelinková.
Podle Gabriely Kuvíkové je doplňkové penzijní spoření dobrým základem pro každého. Rozšíření o další možnosti a nástroje je pak otázkou investičního apetitu. „Lze zvážit investici do nemovitostí a pro odvážnější investory mohou být vhodným doplňkem investice do podílových fondů, kde je vyšší potenciální výnos, ale také více rizika,“ říká Gabriela Kuvíková, která jako expertka na riziko přidává doporučení: „I v rámci rodiny je nejdůležitější mít portfolio diverzifikované a při výběru zohledňovat všechna možná rizika a životní potřeby.“
O penzijním spoření koluje řada mýtů. Jana Zelinková jmenuje největší z nich: že vložené peníze jsou až do důchodu nedostupné. „Účastník má na vlastní prostředky nárok vždy. Nic není zamčené," říká. Druhý rozšířený mýtus je, že jde o zastaralý produkt pro starší generaci. Generali i proto loni otevřela fond alternativních investic cílený přímo na nejmladší klienty. Nabízí přístup k aktivům, ke kterým by se běžný soukromý investor jinak nedostal. „Produkt je mladý, živý, dynamický," dodává.
Považují se samy diskutérky za dobře připravené na staří?
Co je na jejich práci nejvíc baví?
A jsou ženy lepší investorky než muži?
I o tom se debatovalo v podcastu #FinŽeny. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také na vaší oblíbené podcastové platformě. Sledujte #FinŽeny na Spotify či Apple Podcasts.
