Škoda Auto loni zvýšila odbyt o 7 procent

Celosvětový odbyt automobilky Škoda Auto se v loňském roce zvýšil o 6,9 procenta na 926 600 vozů. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil mateřský koncern Volkswagen. Odbyt celé skupiny Volkswagen vloni nicméně klesl o 2,3 procenta na 9,027 milionu vozů, a to zejména kvůli slabší poptávce v Číně.

Skupina Volkswagen zahrnuje vedle Škody řadu dalších značek. Kromě vlajkové značky VW jsou to například Audi, Porsche, Seat, Bentley či Lamborghini. Koncern vloni zvýšil odbyt na americkém kontinentu. V Evropě však jeho odbyt stagnoval a v Číně se propadl o téměř deset procent.

„V obtížném tržním prostředí jsme v roce 2024 dodali zákazníkům celkem devět milionů vozů,“ uvedl koncernový šéf Oliver Blume. „V segmentu plně elektrických vozidel je skupina s velkým náskokem lídrem evropského trhu,“ dodal.

Škoda Auto zaměstnává zhruba 37 tisíc lidí a v České republice provozuje tři výrobní závody. Má výrobní kapacity v Číně, na Slovensku a v Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství.

