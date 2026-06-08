Miliardový sen o evropské superstíhačce padá
Měl to být symbol evropské obranné spolupráce a nástupce francouzských Rafalů i bitevníků Eurofighter. Jenže projekt FCAS podle DPA narazil na vleklé spory mezi hlavními firmami. Nová evropská stíhačka šesté generace tak nakonec nevznikne.
Evropský sen o nové stíhačce šesté generace podle agentury DPA končí. Projekt známý pod zkratkou FCAS, který měl být jedním z hlavních zbrojních programů Evropy, nakonec nevznikne v plánované podobě. Německý kancléř Friedrich Merz a francouzský prezident Emmanuel Macron podle DPA dospěli k závěru, že se hlavní firmy zapojené do vývoje, tedy Dassault a Airbus, nejsou schopné na konstrukci letounu dohodnout.
Agentura se odvolává na německé vládní kruhy. Podobně o věci informovala také agentura Reuters, podle níž se obě země shodly alespoň na pokračování souvisejících částí projektu: vývoje dronového systému a datové sítě.
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Politika
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Projekt měl nahradit Rafale i Eurofighter
Projekt FCAS spustily Berlín a Paříž v roce 2017. Měl se stát vlajkovou lodí evropské obranné spolupráce a zároveň odpovědí na otázku, čím v budoucnu nahradit současné bojové letouny.
Plánovaná stíhačka šesté generace měla od roku 2040 postupně nahradit francouzské stroje Rafale i bitevníky Eurofighter, na jejichž vývoji a výrobě se vedle Německa a Španělska podílely také Británie a Itálie. Ke francouzsko-německému projektu se později připojilo také Španělsko.
Celkové náklady na vývoj se odhadovaly na zhruba 100 miliard eur, tedy asi 2,4 bilionu korun.
Spor o kompetence i technologie
Vývoj společného letounu ale od začátku provázely spory. Firmy a státy zapojené do projektu se přely o rozdělení kompetencí, technologií i konkrétních prací.
Koncem roku 2022 se sice hlavní průmysloví partneři dohodli na pokračování programu, neshody tím ale nezmizely. Právě neschopnost sladit zájmy Dassaultu a Airbusu je podle DPA hlavním důvodem, proč má projekt nové evropské stíhačky skončit.
DPA označuje konec projektu za politicky tvrdou porážku. V případě francouzského prezidenta Emmanuela Macrona jde podle agentury i o osobní neúspěch, protože patřil mezi hlavní iniciátory programu.
Merz už dříve zpochybnil smysl projektu
O budoucnosti FCAS se pochybovalo už delší dobu. Německý kancléř Friedrich Merz letos v únoru zpochybnil nejen samotný smysl vývoje evropské stíhačky šesté generace, ale také otázku, zda budou pilotované stíhačky v budoucnu vůbec ještě potřeba.
Právě tato debata je pro moderní armády stále důležitější. Válka na Ukrajině i rychlý rozvoj bezpilotních technologií ukazují, že význam dronů, datových sítí a propojených bojových systémů roste. I proto mají země zapojené do FCAS podle Reuters pokračovat alespoň ve vývoji dronového systému a datové infrastruktury.
Evropa řeší, jak zbrojit společně
Konec projektu by byl citelnou ranou pro evropskou obrannou spolupráci. FCAS měl ukázat, že velké evropské země dokážou společně vyvinout klíčovou vojenskou technologii a snížit závislost na mimoevropských dodavatelích.
Místo toho ale projekt podle DPA ukazuje, jak složité je sladit národní průmyslové zájmy, politické ambice a technické požadavky. Pro Evropu, která se kvůli bezpečnostní situaci snaží zvyšovat obranné výdaje a posilovat vlastní zbrojní kapacity, je to nepříjemný signál.
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