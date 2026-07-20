Boeing získal zakázku na sto letadel 737 MAX
Americký Boeing získal na aerosalonu ve Farnborough objednávku na sto letadel 737 MAX. Stroje si pořídí irská leasingová společnost SMBC Aviation Capital. Podle agentury AFP jde o první zakázku takového rozsahu oznámenou na letošním ročníku veletrhu.
Americký strojírenský koncern Boeing získal zakázku na sto letadel 737 MAX od irské leasingové společnosti SMBC Aviation Capital. Boeing o tom v pondělí informoval v tiskové zprávě.
Podle agentury AFP jde o první objednávku takového rozsahu ohlášenou na mezinárodním aerosalonu, který v pondělí začal ve Farnborough u Londýna.
Boeing dál věří v silnou poptávku po nových letadlech. Do roku 2045 se podle jeho prognózy po světě dodá 43 625 komerčních strojů pro osobní i nákladní dopravu. Růst potáhne obnova stárnoucích flotil i jejich rozšiřování, výrobci ale zatím nestíhají poptávku uspokojovat.
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SMBC věří v další růst poptávky
„Tato transakce představuje pro SMBC Aviation Capital významný milník a zajistí, že naši zákazníci z řad leteckých společností budou mít dlouhodobě přístup k letadlům vybaveným novými technologiemi,“ uvedl šéf irského podniku Peter Barrett.
Zakázka podle něj odráží důvěru společnosti v letouny Boeing 737 MAX a pokračující poptávku po technologicky vyspělých letadlech s nízkou spotřebou pohonných hmot.
SMBC Aviation Capital patří mezi významné světové leasingové společnosti. Nakoupená letadla nebude zpravidla sama provozovat, ale bude je pronajímat jednotlivým aerolinkám.
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O další stovce letadel jedná Airbus
Podle zdrojů agentury Bloomberg nyní se společností SMBC jedná také evropský výrobce letadel Airbus. Předmětem rozhovorů je kontrakt na letouny A320neo, který by mohl rovněž zahrnovat zhruba stovku strojů.
Oba největší světoví výrobci dopravních letadel tak dál soupeří o rozsáhlé zakázky leasingových společností a aerolinek, které obnovují své flotily a hledají úspornější stroje.
Boeing stále zaostává za Airbusem
Boeing v letošním prvním pololetí zvýšil meziročně počet dodaných letadel o 12 procent na 314 strojů. Nadále však zaostával za Airbusem, který za stejné období dodal zákazníkům 351 letadel.
Americký výrobce se postupně zotavuje z krize způsobené problémy s kvalitou výroby a zaměstnaneckými stávkami. V letošním prvním čtvrtletí firma snížila čistou ztrátu na sedm milionů dolarů, tedy téměř 150 milionů korun, z 31 milionů dolarů před rokem.
Tržby společnosti naopak meziročně vzrostly o 14 procent na 22,2 miliardy dolarů.
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