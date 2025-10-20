Mattoni Eagles zná své vítěze, týmy si nejvíc chválily přátelský kolektiv a nabité zkušenosti
Dva týdny intenzivní práce má za sebou patnáct vybraných studentů a studentek z celého Česka. V rámci vzdělávacího programu Mattoni Eagles se jim dostalo desítek hodin školení a mentoringu od odborníků z praxe. Podle organizátorů program stejně jako loni ukázal, že mladí lidé z vysokých škol mají obrovský potenciál a odvahu přicházet s inovacemi, které navíc mohou bez větších problémů uspět i v praxi. Právě to je jeden z cílů celého projektu.
Jan Medek, HR ředitel Mattoni 1873 a spoluautor projektu ocenil interakci mezi mladými talenty a zkušenými kolegy z nápojářské skupiny, kterou vnímá jako oboustranně obohacující. „Je inspirativní sledovat, jak mladí studenti přemýšlejí, jak pracují s daty, jak obhájí svůj nápad a jak fungují v týmu. Pro ně to jsou dovednosti, které škola často nepředá – ale které dnes zaměstnavatelé hledají nejvíc,“ zmiňuje.
Témata programu si Mattoni 1873 nikdy nevybírá jen tak náhodně. Cílem jsou inovace v oblastech, které se skupiny přímo dotýkají, a které by se tak po dalším zkoumání a vývoji mohly přenést do praxe. Letos to proto bylo o hledání inovací pro segment HoReCa, tedy hotely, restaurace a kavárny. Mělo jít o takovou inovaci, která osloví mladou generaci a dá značce nový rozměr. „Studenti tak analyzovali data, mapovali spotřebitelské trendy, hledali nové příležitosti a své nápady nakonec představili odborné porotě složené z našich expertů a dalších odborníků,“ dodává Medek.
Týmová práce, zážitky a nová přátelství
Konkurence byla obrovská, podle Medka dosahovaly zapojené projekty úrovně profesionálních marketingových agentur. Zahrnovaly přitom širokou škálu oblastí. Některé pracovaly s budováním komunit, jiné zase propojovaly gastronomii se světem her či digitálních aplikací.
Porota ale přece jen musela vybrat jednoho vítěze. Nakonec se jím stal tým ve složení Denisa Hadrová, Gabina Třetinová a Patrik Hužvár. Jejich nápad se podle všech parametrů ukázal jako nejrychleji realizovatelný a s nejvyšším potenciálem uspět. „Bylo tam viditelné zaměření na zákazníka i spotřebitele, perfektně splněné zadání a skvělý týmový výkon,“ doplňuje Medek a dodává: „Studenti ve své prezentaci představili jedinečný koncept, díky kterému se z minerální vody dá vytvořit osobní zážitek. Nejde o nový produkt v klasickém slova smyslu, ale o drobný rituál, který z běžného pití dělá moment, na který si vzpomenete.“ Vítězný nápad si podle něj získal porotu nejen přesným pochopením potřeby zákazníků, ale také propojením se značkou. To se povedlo natolik, že nápojářská skupina teď řeší možnosti jeho uvedení na trh.
Samotní autoři nápadu říkají, že se zkrátka jen snažili zaplnit díru na trhu. Klíčem k úspěchu byla podle nich týmová spolupráce. Výhru ve výši třicet tisíc korun, kterou si rovným dílem rozdělí, shodně využijí především na cestování. A shodují se i v tom, co se jim nejvíc líbilo a proč by doporučili ostatním studujícím, aby se příští rok sami přihlásili. Shrnuli, že nejdůležitější pro ně byli lidé, komunita a nabité zkušenosti. Celkově je projekt výrazně posunul dál. S tím pak souhlasí i další účastníci. „Je to super příležitost, kde si člověk vyzkouší, jak funguje pod tlakem. Je to jen čtrnáct dnů, ale naučilo mě to víc, než za celý rok,“ říká Elen Hauserová. Další z účastnic pak dodává, že projekt zafungoval jako skvělý „boost sebevědomí“. Úspěch letošního ročníku a zájem o projekt si pochvalují také organizátoři, kteří s programem plánují pokračovat i v dalších letech.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.