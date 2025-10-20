Nový magazín právě vychází!

Mattoni Eagles zná své vítěze, týmy si nejvíc chválily přátelský kolektiv a nabité zkušenosti

Mattoni, užito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner Advertorial

Dva týdny intenzivní práce má za sebou patnáct vybraných studentů a studentek z celého Česka. V rámci vzdělávacího programu Mattoni Eagles se jim dostalo desítek hodin školení a mentoringu od odborníků z praxe. Podle organizátorů program stejně jako loni ukázal, že mladí lidé z vysokých škol mají obrovský potenciál a odvahu přicházet s inovacemi, které navíc mohou bez větších problémů uspět i v praxi. Právě to je jeden z cílů celého projektu. 

Jan Medek, HR ředitel Mattoni 1873 a spoluautor projektu ocenil interakci mezi mladými talenty a zkušenými kolegy z nápojářské skupiny, kterou vnímá jako oboustranně obohacující. „Je inspirativní sledovat, jak mladí studenti přemýšlejí, jak pracují s daty, jak obhájí svůj nápad a jak fungují v týmu. Pro ně to jsou dovednosti, které škola často nepředá – ale které dnes zaměstnavatelé hledají nejvíc,“ zmiňuje.

Témata programu si Mattoni 1873 nikdy nevybírá jen tak náhodně. Cílem jsou inovace v oblastech, které se skupiny přímo dotýkají, a které by se tak po dalším zkoumání a vývoji mohly přenést do praxe. Letos to proto bylo o hledání inovací pro segment HoReCa, tedy hotely, restaurace a kavárny. Mělo jít o takovou inovaci, která osloví mladou generaci a dá značce nový rozměr. „Studenti tak analyzovali data, mapovali spotřebitelské trendy, hledali nové příležitosti a své nápady  nakonec představili odborné porotě složené z našich expertů a dalších odborníků,“ dodává Medek. 

Týmová práce, zážitky a nová přátelství

Konkurence byla obrovská, podle Medka dosahovaly zapojené projekty úrovně profesionálních marketingových agentur. Zahrnovaly přitom širokou škálu oblastí. Některé pracovaly s budováním komunit, jiné zase propojovaly gastronomii se světem her či digitálních aplikací. 

Porota ale přece jen musela vybrat jednoho vítěze. Nakonec se jím stal tým ve složení Denisa Hadrová, Gabina Třetinová a Patrik Hužvár. Jejich nápad se podle všech parametrů ukázal jako nejrychleji realizovatelný a s nejvyšším potenciálem uspět. „Bylo tam viditelné zaměření na zákazníka i spotřebitele, perfektně splněné zadání a skvělý týmový výkon,“ doplňuje Medek a dodává: „Studenti ve své prezentaci představili jedinečný koncept, díky kterému se z minerální vody dá vytvořit osobní zážitek. Nejde o nový produkt v klasickém slova smyslu, ale o drobný rituál, který z běžného pití dělá moment, na který si vzpomenete.“ Vítězný nápad si podle něj získal porotu nejen přesným pochopením potřeby zákazníků, ale také propojením se značkou. To se povedlo natolik, že nápojářská skupina teď řeší možnosti jeho uvedení na trh.  

Samotní autoři nápadu říkají, že se zkrátka jen snažili zaplnit díru na trhu. Klíčem k úspěchu byla podle nich týmová spolupráce. Výhru ve výši třicet tisíc korun, kterou si rovným dílem rozdělí, shodně využijí především na cestování. A shodují se i v tom, co se jim nejvíc líbilo a proč by doporučili ostatním studujícím, aby se příští rok sami přihlásili. Shrnuli, že nejdůležitější pro ně byli lidé, komunita a nabité zkušenosti. Celkově je projekt výrazně posunul dál. S tím pak souhlasí i další účastníci. „Je to super příležitost, kde si člověk vyzkouší, jak funguje pod tlakem. Je to jen čtrnáct dnů, ale naučilo mě to víc, než za celý rok,“ říká Elen Hauserová. Další z účastnic pak dodává, že projekt zafungoval jako skvělý „boost sebevědomí“. Úspěch letošního ročníku a zájem o projekt si pochvalují také organizátoři, kteří s programem plánují pokračovat i v dalších letech. 

Nejnovější akvizice Penty Hospitals zahrnuje známou kliniku Malvazinky, nemocnici v Mělníku i školu pro zdravotní sestry. Transakce je dalším krokem k vytvoření největší soukromé zdravotnické sítě ve střední Evropě.

Společnost Penta Hospitals koupila šest nemocnic, agenturu domácí péče a zdravotnickou školu, které v ČR provozuje zdravotnická skupina Group Mediterra. Firma to v pondělí uvedla na facebooku. Hodnotu akvizice, kterou ještě musí posoudit Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), neuvedla. Penta Hospitals provozuje 11 nemocnic, další poskytovatele domácí péče a domovy pro seniory nebo nemocné s demencemi.

Penta Hospitals CZ je součástí největšího středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International. Investiční skupinu Penta vedle Penty Hospitals tvoří také řetězec lékáren Dr.Max, banky nebo developerské projekty. Loni jí podle dubnové tiskové zprávy meziročně stoupl čistý zisk o půl miliardy na 12,1 miliardy korun. Hlavními spolumajiteli jsou podnikatel Marek Dospiva a rodina Jaroslava Haščáka.

Group Mediterra provozuje v Česku Centrum léčby pohybového aparátu a Rehabilitační kliniku Malvazinky v Praze s detašovaným pracovištěm v pražské Poliklinice Palackého, nemocnice v Mělníce, Tanvaldu, Sedlčanech a Nemocnici Svaté Zdislavy ve Velkém Meziříčí-Mostišti, která se zaměřuje na robotickou chirurgii. Pod skupinu spadá rovněž střední zdravotnická škola v Mělníce.

„Přebíráme pracoviště s vysokou odbornou úrovní a proklientským přístupem. Naším cílem je na jejich kvalitu navázat a dál ji rozvíjet,“ uvedla k nové akvizici skupiny Penta Hospitals CZ její ředitelka Barbora Vaculíková.

„Vstup silného a renomovaného partnera, jakým Penta Hospitals bezpochyby je, představuje garanci dalšího rozvoje, dlouhodobé stability a kontinuálního zvyšování kvality poskytovaných služeb,“ doplnil k transakci v tiskové zprávě předseda představenstva Group Mediterra Jochen Sagadin.

Group Mediterra poskytuje následnou intenzivní a lůžkovou péči, ortopedické operace a rehabilitaci, součástí mělnické nemocnice je i porodnice s více než 1000 porodů za rok. Na mělnické zdravotnické škole studuje ročně přes 250 praktických sester.

Penta Hospitals CZ v Česku provozuje například nemocnice v Sokolově, Vrchlabí či Roudnici nad Labem, domovy se zvláštním režimem Alzheimer Home, domovy pro seniory, ambulance různého typu a poskytovatele domácí péče. V roce 2023 měla skupina s více než 5000 zaměstnanci obrat ve výši téměř šesti miliard korun.

Stavebnictví vstoupilo do nové éry. Dřevo konkuruje oceli, beton se dokáže sám opravit, fasády vyrábějí elektřinu a domy vznikají z modulů během pár týdnů. Změny, které se ještě před deseti lety zdály utopické, jsou dnes realitou – a české projekty dokazují, že inovace se stávají běžnou součástí stavební praxe.

Tlak na udržitelnost, energetickou efektivitu a rychlost výstavby nutí investory, architekty i stavební firmy přemýšlet i stavět jinak. Výsledkem jsou projekty, které by ještě před pár lety působily jako sci-fi.

Jedním z nejvýraznějších příkladů je nové sídlo Lesů ČR, které vzniká v Hradci Králové podle návrhu studia Chybík + Kristof. Bude to vůbec největší dřevostavba v zemi – administrativní komplex postavený téměř výhradně ze dřeva. Stavba za zhruba 1,5 miliardy korun symbolizuje posun v uvažování. I státní instituce dnes volí dřevo nejen kvůli ekologii, ale i pro jeho konstrukční vlastnosti a estetiku.

Vysoké dřevostavby

Tento projekt, který má odstartovat příští rok, navíc přichází krátce po legislativní změně, která od léta 2025 umožňuje stavět dřevostavby až do výšky 22,5 metru. Česká architektura se tak konečně může otevřít výškovým dřevěným budovám – trendu, který už dávno běžně vidíme ve Skandinávii nebo Rakousku. „Využijeme dřevo jako vynikající stavební materiál a dáme příležitost firmám, které se dřevostavbami či výstavbou budov na bázi dřeva zabývají,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Dalším symbolem změny je KOMA Modular z Vizovic – firma, která z modulárních staveb vytvořila plnohodnotnou architekturu. V jejím novém Modulárním centru budoucnosti se potkává výzkum, výroba i design, a celý areál sám funguje jako živá laboratoř udržitelného stavění. Moduly zde vznikají s důrazem na opakované použití materiálů, minimalizaci odpadu a cirkulární ekonomiku. KOMA navíc ukazuje, že prefabrikace už dávno není synonymem pro uniformní architekturu – modulární budovy mohou být estetické, flexibilní a plně přizpůsobitelné.

Udržitelnost se ale v roce 2025 netýká jen dřeva, beton prochází tichou revolucí. Společnost Holcim Česko zavádí nízkouhlíkové směsi pod značkami ECOPact a ECOPlanet, které využívají recyklovaný beton či průmyslové zbytky a snižují emise až o polovinu oproti klasickým směsím. Do praxe se také dostávají „chytré“ betony se senzory, které sledují teplotu, pevnost nebo vlhkost a umožňují optimalizovat výstavbu i údržbu v reálném čase.

A právě betonem se již roky zabývá rodinná firma Betonpres, která nově přišla s nejlehčí betonovou krytinou na českém trhu. Nové modely Duna a Horizont vznikly na výrobní lince vyvinuté ve spolupráci se švédským technologickým lídrem Abece, která je světovým unikátem. Model Duna váží jen 3,2 kilogramu, takže je jeho hmotnost srovnatelná s lehčími pálenými krytinami. Přesto dosahuje pevnosti, která o třetinu překračuje platnou normu.

Model Horizont ji pak překračuje o celých 80 procent. Díky optimalizovanému tvaru a integrovanému rohovému výřezu je pokládka rychlejší a přesnější a výsledná linie střechy čistší. Tašky mají také bezkontaktní čelní hranu, která zamezuje usazování mechu, a neviditelný systém odvětrávání, který pomáhá rovnoměrné ventilaci bez viditelných výdechů. Při pokrytí běžné střechy lze snížit celkovou zátěž až o dvě tuny, což odlehčuje nejen konstrukci, ale i logistiku a montáž. „Nejde jen o nový produkt. Jedná se o nová pravidla hry, která přináší střechám lehkost, pevnost a čistý design – a to díky technologii, která nemá ve světě obdoby,“ říká Michal Ponec, manažer obchodního rozvoje v Betonpresu.

