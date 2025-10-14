Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Leaders Alessandro Pasquale dostal maďarský řád za podporu byznysu i kultury

Alessandro Pasquale dostal maďarský řád za podporu byznysu i kultury

Alessandro Pasquale získal maďarské ocenění
Stanislav Šulc / Newstream
Stanislav Šulc
Maďarský velvyslanec v Praze András Baranyi předal státní vyznamenání majiteli Mattoni 1873. Pasquale v Maďarsku investoval do místního producenta minerálních vod Szentkirályi, dále tu vyrábí také ochucené nápoje.

Majitel společnosti Mattoni 1873 se dočkal významné pocty. Z rukou velvyslance Maďarska v Praze Andráse Baranyiho převzal státní vyznamenání za podporu místního byznysu a kultury.

Česká republika je pro Maďarsko mimořádně významným partnerem, vzájemný obchod představuje ohromné částky. A právě Mattoni patří k výrazným přispěvatelům do tohoto partnerství,“ uvedl velvyslanec. „A nyní ocituji slova prezidenta Tamáse Sulyoka, který toto ocenění uděluje ‚za podporu maďarsko-českých obchodních vztahů, ale také za podporu maďarské kultury‘,“ dodal velvyslanec.

„Za tuto poctu moc děkuji, Maďarsko má v mém srdci zvláštní místo. A i byznysu se tu mimořádně daří, za což děkuji všem spolupracovníkům,“ uvedl při předání řádu Pasquale.

Mattoni v Maďarsku

Mattoni 1873 v Maďarsku vlastní společnost Szentikrályi, která je jedničkou na maďarském trhu minerální vod. V roce 2004 získala Szentkirályi cenu za nejlepší minerální vodu na světě Aqua-Eauscar Award v Paříži, od té doby byla oceněna dalšími více než padesáti národními i mezinárodními oceněními.

Alessandro Pasquale: Nebránil bych se expanzi do západní Evropy

Leaders

Patří ke králům evropského potravinářství. Skupině Mattoni vlastněné Alessandrem Pasqualem se daří růst na všech trzích, kde působí. Chystá se na další růst? „V posledních letech jsme udělali hodně akvizic, když to přirovnám k jídlu, hodně jsme hodovali. A nyní je potřeba trávit, tedy starat se o továrny, které jsme získali,“ říká majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale. Přesto další expanzi nevylučuje. Skupina se přitom možná vydá novým směrem.

Stanislav Šulc

Majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale

Alessandro Pasquale z Mattoni: Jestli projde růst DPH, minerálky zdraží

Leaders

Alessandro Pasquale k poslednímu březnu letošního roku skončil v pozici CEO skupiny Mattoni 1873. Zůstává však ve vedení firmy v roli výkonného prezidenta a chce se více soustředit na strategické rozvíjení rostoucí skupiny. V roli šéfa Evropské asociace výrobců minerálních vod se pak chce zasadit o zavedení zálohového systému v celé Evropské unii. „Zvládnutelné to je do roku 2028. Pokud by se to opravdu povedlo, do roku 2040 by se ušetřilo 40 milionů tun plastu. To je hora plastu,“ uvádí v exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz Alessandro Pasquale.

Stanislav Šulc

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v září hypotéky za 37,6 miliardy korun, což je proti srpnu nárůst o 14 procent. Nové úvěry bez refinancování stouply podobně na 29,6 miliardy korun. Úrokové sazby nových úvěrů zůstaly v průměru na srpnových 4,52 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

„Zářijová čísla potvrdila, že silná letní aktivita na hypotečním trhu nebyla výjimkou. Hypoteční trh zůstává nadále velmi živý, roste jak počet, tak i objem nově poskytnutých úvěrů. Průměrná nová hypotéka poprvé přesáhla 4,3 milionu korun a její medián se pravděpodobně pohybuje okolo 3,4 milionu,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jaromír Šindel.

Počet nových hypoték v září narostl o téměř 12 procent meziměsíčně na 6795 kusů, což je o 30 procent více než před rokem. Dosáhl tak na maximum za 44 měsíců a letošní rok podle odhadu asociace překoná úroveň z roku 2019.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v září stoupl na osm miliard korun. To je o 104 procent více než průměrných 3,9 miliardy refinancovaných v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték nepatrně klesl na 21,3 procenta.

Stanislav Šulc: Volby hypotéky nevyřeší aneb O čem tyto volby nejsou

Názory

Volební kampaň slíbila voličům celou řadu věcí. K řešení řady z nich se přitom vítězná strana ani budoucí vládní koalice (či jednobarevná vláda) téměř jistě nedostane. A to jednoduše proto, že na to nemá mandát, případně to není otázka zákonů. Pojďme se tedy podívat na to, o čem tyto volby ve skutečnosti nebudou, ačkoli nám to strany slibují.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Průměrná realizovaná úroková sazba u nových hypoték byla v září o 0,44 bodu níže než sazba 4,96 procenta před rokem, což snižuje měsíční splátky hypotéky přibližně o 1,2 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1100 korun. Průměrná hodnota hypoteční sazby v roce 2024 dosáhla 5,07 procenta v porovnání se sazbou 5,81 procenta v roce 2023.

„Průměrná úroková sazba se na hypotékách v podstatě nemění. Na začátku října sice swapové sazby mírně klesly, a to i s ohledem na nižší než očekávanou inflaci, stále se ale pohybují blízko nejvyšších hodnot za poslední rok. Výrazné zlevnění hypoték tak čekat nejspíš nemůžeme,“ upozornil hlavní ekonom Moneta Money Bank Petr Gapko. Čísla o produkci hypoték v měsíci září ukazují, že prostor a podmínky pro další snižování úrokových sazeb jsou nyní omezené a s dalším posunem níže nelze příliš počítat, doplnil generální ředitel ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek.

Cena peněz na mezibankovním trhu, která má zásadní vliv na úroky hypoték, zůstává na vyšší úrovni, řekla finanční poradkyně společnosti 4fin Karolína Vorlíčková. Právě proto banky podle ní momentálně nemají prostor k většímu zlevňování. Analytik Bidli Daniel Horňák očekává mírné zvýšení průměrné sazby po skončení kampaní České spořitelny a Komerční banky, u kterých v nich shodně začínaly sazby na 4,29 procenta. Ostatní banky totiž podle něj takto nízké sazby nenabízely.

Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v září 2025 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2024 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 2400 korun.

Ticho za dveřmi, ruch na linkách call centra. Každý hovor rozhoduje

Monika Kubová, operátorka společnosti ATALIAN
Atalian, užito se svolením
Michal Nosek
Michal Nosek

Když se porouchá fritéza v restauraci, nebo přestane fungovat chlazení v obchodě, na druhém konci linky už zvoní telefon. Tam, kde klienti potřebují jistotu a rychlé řešení, sedí operátorky a operátoři se svou supervizorkou v call centru specializovaném na zabezpečení firemních provozů. Jejich práce je sice neviditelná, ale pro majitele podniků naprosto klíčová.

Za dveřmi call centra to působí nenápadně. Kancelářské stoly s monitory, sluchátka a zvonící telefony. Koordinátorkou jednohu z týmů je Monika Kubová, která má místní provoz na starost už rok a půl. V hlavě nosí přehled o probíhajících případech. Kontroluje, zda se každá závada zaznamenala, jestli klient dostal jasnou odpověď a zda se podařilo přivolat technika na místo včas. Její práce je kombinací vedení lidí, organizace a strategického plánování. Dobře ví, že ve světě facility managementu, zabývajícím se od gastronomie až po maloobchodní sítě, si nikdo nemůže dovolit delší výpadek provozu. V teplickém call centru společnosti ATALIAN odbaví operátorky a operátoři tisíce telefonátů měsíčně.

„Jsme call centrum nejen pro klienty a zaměstnance společnosti ATALIAN, služby využívají i externí společnosti. Máme tu revizní oddělení, kde se kolegyně starají o kontrolu klimatizací a jiných zařízení pro klienty. Funguje tu i oddělení zaměstnanecké podpory, které řeší telefony, automobily, platební karty na firemní výdaje našich kolegů. A nejen to, také vymáháme pohledávky pro český i slovenský ATALIAN

Já osobně pracuji na call centru, což je non-stop linka, kam mohou volat jak kolegové, tak naši klienti,“ popisuje Monika strukturu provozu. Dodává, že kromě služeb pro kolegy napříč Českem mají i různé havarijní linky pro klienty, kde se drží nepřetržitý provoz a řeší se technické potíže či žádosti o servis. Operátorky a operátoři jsou na telefonu k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V call centru pracuje devatenáct lidí včetně vedení.

Mobilní údržbář na elektrokole

Místo kolon volím kolo, říká mobilní údržbář

Zprávy z firem

V centru Prahy je mnohdy rychlejší hodit batoh s nářadím na záda a vyrazit za prací na kole než jet autem. Mobilní údržbář Jaroslav Slabý tak zvládne opravit kapající kohoutek, vyměnit žárovku či vodovodní baterii dřív, než by stihl najít místo k zaparkování.  

Michal Nosek

Přečíst článek

Na práci má vliv i počasí. V horkých letních dnech se například častěji řeší servis chlazení. „Záleží na tom, jaký je měsíc. V létě máme více práce kvůli vysokým teplotám. Teď, s příchodem podzimu, je to klidnější. Za poslední měsíc jsme měli asi 5 000 hovorů, ale komunikace neprobíhá jen po telefonu – požadavky chodí také elektronicky přes portály nebo e-mailem,“ vysvětluje supervizorka.

V současnosti se často hovoří o profesích, které může v budoucnu nahradit umělá inteligence. Telefonní operátorky se mezi ně řadí. Monika z toho ale obavy nemá. „Nebojím se, že bych přišla o práci. To je záležitost spíše vzdálené budoucnosti. Snažíme se sice dělat maximum elektronicky, aby systém fungoval a práce byla jednodušší, ale velmi důležitý je stále právě lidský faktor. Když se zeptáte na konkrétní věci, AI zatím nezvládne vhodně reagovat,“ dodává k práci, která ji baví a naplňuje. Největší radost má, když zavolá paní z prodejny nebo jiný klient s problémem, který dokáže během jediného hovoru vyhodnotit, uklidnit a rychle vyřešit. Občas přijde i pozitivní zpětná vazba, kdy klient po vyřešení situace zavolá znovu a poděkuje. „Nestává se to tak často, ale vždy nás to velmi potěší,“ usmívá se Monika, která s komunikací hýřící vtipem nemá problém.

Jana Nohýnková, hlavní zahradnice ve Škoda Auto

Zahrada v srdci automobilky Škoda Auto. Jana Nohýnková zná v areálu každý keř

Zprávy z firem

Když vcházíme do areálu mladoboleslavské automobilky Škoda Auto, neslyšíme rachot strojů. Místo toho nás vítají záhony s rozkvetlými letničkami, upravené keře a stromy, které dodávají průmyslovému prostředí překvapivě klidnou atmosféru. Za tímto dojmem nestojí náhoda, ale aktivita lidí, kteří se starají o to, aby prostředí automobilky působilo kultivovaně, přívětivě a přírodně. Právě s nimi vás na newstream.cz seznamujeme v seriálu Obyčejná práce. 

Michal Nosek

Přečíst článek

„Věřím, že vždycky je možné se s každým domluvit. Záleží jen na tom, jak se ptáte a jak se v konkrétní situaci zachováte,“ shrnuje své zkušenosti. Výhodu své práce vidí i v tom, že jejich call centrum nic aktivně nenabízí. „Ještě se mi nestalo, že bych se s někým musela dohadovat, nebo že by na mě byl někdo sprostý,“ dodává. Občas, hlavně na nočních směnách, se dokonce stává, že klienti zavolají jen proto, aby si popovídali – což je vlastně děsně milé, ale je to současně problém, protože nemohou blokovat linky ostatním, kteří potřebují naši pomoc - přestože během nočních směr vtipem nepohrdnu,“ dodává úsměvem.

Monika Kubová fandí litvínovským hokejistům

I při třísměnném provozu si Monika najde volný čas. Jako hokejová fanynka navštěvuje zápasy Vervy ve svém rodném Litvínově. Doma se stará o tři kočky, které si postupně adoptovala z ulice. Ráda čte knihy, chodí do divadla, na koncerty a cestuje za dobrým jídlem. „S přítelem se věnujeme gastroturistice. Jezdíme rádi do Prahy a Brna a i v Litvínově máme svůj oblíbený podnik. Jsme vegetariáni, takže to je s gastro scénou někdy složitější,“ uzavírá své vyprávění.

Daňové přiznání

Obyčejná práce: Daňovému poplatníkovi se žije krušně, říká poradkyně

Zprávy z firem

Vlády se mění a každý ministr, či ministryně financí slibuje zjednodušení daňového přiznání. To však zůstává v nedohlednu. Živnostníci a podnikatelé se tak stále musí obracet na experty. V Komoře daňových poradců bylo ke konci loňského roku zapsáno 4703 jednotlivců a 960 společností.

Michal Nosek

Přečíst článek

