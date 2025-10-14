Alessandro Pasquale dostal maďarský řád za podporu byznysu i kultury
Maďarský velvyslanec v Praze András Baranyi předal státní vyznamenání majiteli Mattoni 1873. Pasquale v Maďarsku investoval do místního producenta minerálních vod Szentkirályi, dále tu vyrábí také ochucené nápoje.
Majitel společnosti Mattoni 1873 se dočkal významné pocty. Z rukou velvyslance Maďarska v Praze Andráse Baranyiho převzal státní vyznamenání za podporu místního byznysu a kultury.
„Česká republika je pro Maďarsko mimořádně významným partnerem, vzájemný obchod představuje ohromné částky. A právě Mattoni patří k výrazným přispěvatelům do tohoto partnerství,“ uvedl velvyslanec. „A nyní ocituji slova prezidenta Tamáse Sulyoka, který toto ocenění uděluje ‚za podporu maďarsko-českých obchodních vztahů, ale také za podporu maďarské kultury‘,“ dodal velvyslanec.
„Za tuto poctu moc děkuji, Maďarsko má v mém srdci zvláštní místo. A i byznysu se tu mimořádně daří, za což děkuji všem spolupracovníkům,“ uvedl při předání řádu Pasquale.
Mattoni v Maďarsku
Mattoni 1873 v Maďarsku vlastní společnost Szentikrályi, která je jedničkou na maďarském trhu minerální vod. V roce 2004 získala Szentkirályi cenu za nejlepší minerální vodu na světě Aqua-Eauscar Award v Paříži, od té doby byla oceněna dalšími více než padesáti národními i mezinárodními oceněními.
