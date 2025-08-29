Markéta Vrbasová povýšila v Knight Frank mezi partnery
Realitně poradenská společnost Knight Frank oznámila povýšení Markéty Vrbasové do pozice Partner. Přesně před čtyřmi lety nastoupila do firmy s úkolem vybudovat nové oddělení Industrial & Logistics Agency. Dnes vede respektovaný tým, který je partnerem řady významných společností a přináší klientům komplexní řešení v oblasti pronájmu průmyslových a logistických nemovitostí.
Rostoucí poptávka po moderních halách souvisí s expanzí e-commerce, rozvojem dodavatelských řetězců i trendem přesouvání výroby blíže k zákazníkům. Více než dvacet let zkušeností na realitním trhu umožnilo Markétě Vrbasové vybudovat v Knight Frank silnou pozici a získat respekt i důvěru klientů.
Za poslední čtyři roky se podílela na řadě významných transakcí. K těm nejúspěšnějším patří zajištění pronájmu pro společnosti HOPI, Vitesco a logistickou firmu Fiege. Její profesionalita a schopnost dlouhodobě rozvíjet vztahy byly oceněny dvěma předními industriálními developery, od nichž získala titul Agent roku.
„Markéta během čtyř let vybudovala divizi Knight Frank zaměřenou na průmyslové a logistické nemovitosti a proměnila ji v respektovanou a pro klienty hodnotnou součást našeho podnikání. Díky ní jsme schopni obsloužit společnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí, a posilujeme tak naši schopnost poskytovat globální know-how s lokálním přístupem. Jsem přesvědčen, že v roli Partner bude i nadále rozvíjet naše industriální aktivity a přinášet klientům inovativní řešení,“ říká Richard Curran, ředitel společnosti Knight Frank.
„Velmi si vážím důvěry, kterou jsem ve firmě i na trhu získala. V Knight Frank stavíme na dlouhodobých vztazích a komplexní péči o klienta. Naším cílem je přinášet řešení, která firmám pomáhají růst a zároveň jim poskytují jistotu, že se mohou opřít o spolehlivého partnera. Do budoucna chci ještě více využívat komplexnost našich služeb na lokální i mezinárodní úrovni. Naši klienti mohou skutečně těžit z naší široké nabídky, a to včetně přesahu do industriálu – od projektového managementu přes správu až po nákup a prodej nemovitostí. Máme odborné know-how na jednom místě,“ řekla ke svému jmenování Vrbasová.
Český investiční trh se vyznačuje silnou převahou domácího kapitálu, který i nadále stojí za většinou nejvýznamnějších transakcí.
Letošní rok bude na nemovitostním trhu lepší než rok 2024 a 2023, říká Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a zároveň jednatelkou české pobočky poradenské společnosti Knight Frank.

Do nájemního bydlení chodí velcí investoři rozložit portfolio, říká Zdenka Klapalová
