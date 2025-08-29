Vyberte si z našich newsletterů

Markéta Vrbasová povýšila v Knight Frank mezi partnery

Markéta Vrbasová povýšila v Knight Frank mezi partnery

Markéta Vrbasová povýšila v Knight Frank mezi partnery
Knight Frank, užito se svolením
Realitně poradenská společnost Knight Frank oznámila povýšení Markéty Vrbasové do pozice Partner. Přesně před čtyřmi lety nastoupila do firmy s úkolem vybudovat nové oddělení Industrial & Logistics Agency. Dnes vede respektovaný tým, který je partnerem řady významných společností a přináší klientům komplexní řešení v oblasti pronájmu průmyslových a logistických nemovitostí.

Rostoucí poptávka po moderních halách souvisí s expanzí e-commerce, rozvojem dodavatelských řetězců i trendem přesouvání výroby blíže k zákazníkům. Více než dvacet let zkušeností na realitním trhu umožnilo Markétě Vrbasové vybudovat v Knight Frank silnou pozici a získat respekt i důvěru klientů.

Za poslední čtyři roky se podílela na řadě významných transakcí. K těm nejúspěšnějším patří zajištění pronájmu pro společnosti HOPI, Vitesco a logistickou firmu Fiege. Její profesionalita a schopnost dlouhodobě rozvíjet vztahy byly oceněny dvěma předními industriálními developery, od nichž získala titul Agent roku.

„Markéta během čtyř let vybudovala divizi Knight Frank zaměřenou na průmyslové a logistické nemovitosti a proměnila ji v respektovanou a pro klienty hodnotnou součást našeho podnikání. Díky ní jsme schopni obsloužit společnosti nejen v České republice, ale i v zahraničí, a posilujeme tak naši schopnost poskytovat globální know-how s lokálním přístupem. Jsem přesvědčen, že v roli Partner bude i nadále rozvíjet naše industriální aktivity a přinášet klientům inovativní řešení,“ říká Richard Curran, ředitel společnosti Knight Frank.

„Velmi si vážím důvěry, kterou jsem ve firmě i na trhu získala. V Knight Frank stavíme na dlouhodobých vztazích a komplexní péči o klienta. Naším cílem je přinášet řešení, která firmám pomáhají růst a zároveň jim poskytují jistotu, že se mohou opřít o spolehlivého partnera. Do budoucna chci ještě více využívat komplexnost našich služeb na lokální i mezinárodní úrovni. Naši klienti mohou skutečně těžit z naší široké nabídky, a to včetně přesahu do industriálu – od projektového managementu přes správu až po nákup a prodej nemovitostí. Máme odborné know-how na jednom místě,“ řekla ke svému jmenování Vrbasová.

Americký unicorn Spring Health kupuje český startup VOS.health

Zakladatelé českého startupu VOS.health Jiří Diblík a Ondřej Kopecký
poskytnuto VOS.health
Stanislav Šulc
nst

Česká společnost založená Jiřím Diblíkem a Ondřejem Kopeckým v roce 2020 vyvinula dvě aplikace na podporu duševního zdraví. Jedna z nich, VOS.health, se několikrát zařadila mezi nejpopulárnější aplikace na AppStoru společnosti Apple. Oba zakladatelé přestupují do americké skupiny.

Český startup VOS.health koupila americká společnost Spring Health. Ta patří mezi nejrychleji rostoucí startupy v oblasti psychické péče a po posledním investičním kole dosáhla valuace 3,3 miliardy dolarů. Samotná transakce se uskutečnila již letos v dubnu, obě strany se ji ale rozhodly zveřejnit až nyní. Tiskovou zprávu má server newstream.cz k dispozici.

„Když jsme spouštěli VOS, měli jsme jen vizi, malý tým a minimum prostředků. O to víc jsem hrdý, že se nám z Česka podařilo vybudovat globální B2C lídra, který pomohl milionům lidí a zachránil nejeden život. Jsem nesmírně vděčný všem, kteří tuhle cestu šli s námi,“ uvedl k transakci Jiří Diblík, spoluzakladatel VOS.health.

„Jsem hrdý na to, co jsme dokázali společně s naším týmem, a těším se, že teď ve Spring Health můžeme naše technologie a zkušenosti posunout na úplně novou úroveň,“ dodal druhý zakladatel českého startupu Ondřej Kopecký.

Aplikace pro miliony uživatelů

Detaily transakce strany nezveřejnily. Celkový objem se pohyboval v řádech několika milionů dolarů. Celý tým včetně zakladatelů nyní pokračuje ve Spring Health, kde se podílí na vývoji globálních produktů.

Startup založili na konci roku 2020 Jiří Diblík a Ondřej Kopecký. Během téměř pěti let existence spustila společnost dvě aplikace. VOS, nástroj na sebeterapii a duševní hygienu, a ChatMind využívající umělou inteligenci pro terapii. Obě získaly globální uznání. Několikrát byly vybrány společností Apple jako App of the Day v App Store, nebo Editorial Choice na Google Play a celkem měly po celém světě miliony uživatelů.

