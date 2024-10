Úspěšný vývojář aplikací Jiří Diblík: Nyní zacílíme na americké investory

Jak se udržovat v psychické kondici? A jak v tom mohou pomoci moderní technologie? Odpověď nabízí dva z největších talentů české startupové scény Jiří Diblík a Ondřej Kopecký. Společně vyvinuli aplikaci VOS Health, která sklízí globální úspěch, zařadila se mezi nejúspěšnější aplikace pro iPhone a celosvětově ji používají miliony lidí, kterým zlepšuje duševní pohodu. Kde se nápad na aplikaci objevil? A jaké rozdíly jsou například mezi americkými a českými uživateli a San Franciskem a Prahou? Celý rozhovor s Jiřím Diblíkem, o kterém ještě hodně uslyšíte, najdete v tištěném magazínu Newstream CLUB.

Oba pocházíte z prostředí IT, programování, technologií. Jak jste se ale dostali k problematice zdraví, konkrétně duševního zdraví?

Dneska je to zhruba tři a půl roku, co děláme VOS Health, a máme tři a půl milionu uživatelů. S Ondrou jsme spolužáci už od základky, chodili jsme spolu na osmileté gymnázium, oba jsme nastoupili na vysokou… a oba jsme se na to po roce vykašlali, protože jsme spolu rozjížděli byznys.

Čemu jste se takhle mladí věnovali?

Tehdy to byl zakázkový vývoj a dělali jsme právě hodně pro health-tech firmy. Uvědomili jsme si, že tento trh poroste. To byl první důvod. Druhý důvod byl osobnější. Dneska je mi pětadvacet a od dvanácti let podnikám. V osmnácti jsem měl poprvé panické ataky, skončil jsem v nemocnici. Důvod byl jasný. Nepečoval jsem o své duševní zdraví. Na začátku VOS tak byla myšlenka „Pojďme najít jednoduchej způsob, jak lidem pomoci pečovat o duševní zdraví“. A to i pro mladé, pro něž to už sice je destigmatizované téma, ale nevědí, jak se do toho pustit. Jít k psychologovi, psychiatrovi má ostych každý. VOS Health tak chce být jednoduchým „entry pointem“ pro oblast duševního zdraví.

Takže moderními technologiemi řešit vlastně staré problémy.

Přesně. Mobilní telefon má každý, k tomu se rozšiřují počty uživatelů chytrých hodinek, chytrých prstenů… Bylo nám jasné, že zejména mladí budou mít tyto gadgety stále víc, přitom právě tato zařízení generují spousty dat. Když budeme schopni tato data dát efektivně dohromady, budeme schopni lépe vyhodnocovat i to duševní zdraví.

Chápu principy, jak jste na nich začali stavět VOS?

Vlastně přesně takhle. Naše hlavní platforma VOS Health funguje tak, že si ji stáhnete, propojíte si ji se všemi možnými zdroji zdravotních dat a aplikace pak již vytváří na míru plán pro, řekněme, duševní pohodu. Jakýsi plán duševního zdraví, nebo hygieny, chcete-li. Všichni známe posilovnu pro tělo, VOS je jakousi virtuální posilovnou pro zdraví duševní.

Jak takový modelový plán vypadá?

V tuto chvíli máme dvanáct intervenčních metod, které jsme navrhovali s psychology a všechny jsou podložené vědeckými poznatky. Nad tím vším funguje umělá inteligence, která se snaží vyhodnocovat, jak se naše duševní zdraví vylepšuje, a na základě těchto poznatků se vám snaží dávat stále personalizovanější doporučení. Zároveň nabízíme AI chatbota. Ten nás inspiroval pro novou aplikaci, kterou je ChatMind.

Co nabízí ta?

V zásadě jde o AI terapeuta, s nímž mluvíte o svých pocitech, problémech, starostech. Na konci toho „sezení“ mi AI nabídne shrnutí té session, to, o čem jsme mluvili, jaká doporučení jsem dostal… Podstatou je neustále vylepšování a vyšší míra personalizace toho kontaktu s AI teraputem. Nejen v Česku, ale vlastně po celém světě je nedostatek terapeutů, expertů, psychologů, přitom roste počet lidí, kteří je potřebují. My jsme na základě zkušeností s platmofmou VOS dokázali vytvořit AI psychologa.

Takže to je cíl ChatMindu?

Ano, ale zároveň je naším cílem také to, aby se lidé cítili být v pohodě a psychologa vůbec nepotřebovali. Ale když už ho potřebují, tak často čelí tomu, že si ho nemohou dovolit, nebo na něj čekají enormně dlouho. Tohoto AI terapeuta budete mít neustále v kapse a můžete využít jeho služeb.

Budete obě aplikace spojovat?

Zatím ne, protože je každá přeci jen jiná. Ve VOS si píšete deník, čtete citáty, afirmace, děláte si testy, zachycujete náladu. V ChatMindu si skutečně „jen“ povídáte s AI terapeutem. Ale určitě půjde umožnit v telefonu jedné aplikaci získávat data z druhé, aby byla ta zkušenost zase ještě personalizovanější. V současnosti se ale soustředíme na vylepšování každé aplikace zvlášť. Ve VOS se budeme čím dál víc zaměřovat na stres a dopady zejména práce na lidskou pohodu a problémy, jako je vyhoření. Vidíme totiž, že je celá řada lidí, kteří mají tyto problémy, ale jejich situace ještě nepřerostla v potřebu terapie. ChatMind pak půjde terapeutickým směrem. Chceme se také technologicky vyvíjet, takže jsme relativně nově v hodinkách a chystáme také vlastní aplikaci pro Apple Vision Pro, díky níž si budete připadat, jako byste skutečně byl na terapii.

Pro plné využití je VOS Health aplikace placená na bázi předplatného. Takže rovnou generujete tržby. Jak se vyvíjejí?

V současnosti máme tržby v řádu desítek milionů korun ročně. Profitabilní zatím nejsme, protože investujeme hodně do růstu a vývoje produktu. Na začátku příštího roku nás čeká další investiční kolo, to bude series A.

Na koho cílíte? Protože to už se bavíme opravdu o vysokých částkách v řádu vyšších jednotek i desítky milionů dolarů.

Na americké investory. Čekáme, že by valuace mohla dosáhnout vyšších stovek milionů korun. Poslední kolo bylo skoro před dvěma lety, kdy už valuace byla docela vysoko. Teď je pravda, že celý venture capital i svět start-upů jsou trochu níž, ale pořád věříme, že máme super produkt a že se nám další kolo vydaří.

Jaké v tuto chvíli máte podíly?

Společně s co-founderem Ondrou a týmem máme přes padesát procent.

Jaká očekávání mají úspěšný vývojáři od dalšího kola financování a co plánují s novými penězi? A jak sám Jiří Diblík relaxuje a jak využívá vlastní aplikace? Nejen o tom se dočtete v celém rozhovoru s úspěšným zakladatelem a vývojářem Jiřím Diblíkem v novém magazínu Newstream CLUB.

Jiří Diblík

Už ve 12 letech se začal věnovat programování a vývoji aplikací, v čemž se mu během podnikání na tátův živnosťák dařilo tak skvěle, že se v 16 letech nechal zplnoletnit, a stal se tak historicky nejmladším podnikatelem v České republice. Již za rok během několika týdnů vyexitoval se svou první velice úspěšnou aplikací, kterou se mu poté podařilo prodat za stovky tisíc během studia střední školy. Exceloval také v programování autonomních hasicích robotů, což dokazuje řada vítězství v prestižních mezinárodních soutěžích v robotice. Spolu s Ondřejem Kopeckých, budoucím spoluzakladatelem Qusion, například strávili svůj svaťák na soutěži robotů v Kolumbii. Vyhráli a poté urychleně odletěli úspěšně odmaturovat. Nyní 25letý nadšenec do digitálních technologií patří mezi startupové hvězdy a propojuje svět softwaru a hardwaru pod svou značkou Qusion. Diblík v současnosti působí nejen v Praze, ale i Curychu a San Francisku. Jeho nejúspěšnějším projektem je dosud aplikace VOS Health, kterou používá 3,5 milionu uživatelů po celém světě.