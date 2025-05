Ženy v právu posilují. Novou partnerku mají Rowan Legal, šéfku právníků ohlásil T-Mobile

Advokátka Olga Kaizar přestupuje z dosavadního působiště v PwC Legal jako nová partnerka se specializací práva nemovitostí do Rowan Legal. Český T-Mobile pak má od května novou šéfku právníků, Karolinu Helebrantovou. Nestává se často, že by se v jednom období sešly dvě takto velké „ženské“ personálie v právu, podotýká ve svém právním souhrnu, který se tentokrát výhradně věnuje personáliím, Jaroslav Kramer, spolupracovník redakce.

Advokátní kancelář Rowan Legal rozšířila řady o další partnerku. Na partnerskou pozici přichází z PwC Legal Olga Kaizar, která bude mít na starosti specializaci práva nemovitostí. Olga ve své dosavadní kariéře působila jako partnerka v předních mezinárodních poradenských společnostech, kde vedla týmy zajišťující komplexní poradenství při akvizicích a správě rozsáhlých realitních portfolií v různých odvětvích – od logistických parků přes kancelářské a obchodní prostory až po hotelové a rezidenční projekty. Kromě PwC Legal působila v minulosti výrazně také v Deloitte Legal. Vedle nemovitostí se zabývá také problematikou ESG a environmentálním právem.

Kromě této novinky Rowan Legal oznámili řadu nových povýšení – Jiří Mňuk byl jmenován Managing Associate, Jakub Zámyslický spolu s Pavlínou Růžičkovou postoupili na pozici Counsel a Gabriela Hosnedl společně s Martinem Fišerem jsou novými Senior Associates.

Novou ředitelkou právního oddělení T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom se stala Karolina Helebrantová. Ve své nové federální pozici bude zodpovědná za právní agendu obou společností. Karolina, která do firmy nastoupila v roce 1999 jako asistentka na právní oddělení, je aktivní členkou Rady České asociace elektronických komunikací, pracovních skupin Asociace provozovatelů mobilních sítí a zároveň laureátkou ocenění Unie podnikových právníků „Perspektiva 2021“. V roce 2017 úspěšně složila advokátní zkoušky.

Pozadu nejsou ani v bpv Braun Partners. Už před nějakou dobou se ke kanceláři připojila Cynthia Sturmfels. Seniorní právnička posílila německé oddělení a jeho praxi v oblasti mezinárodního práva a antimonopolního práva. Cynthia získala odborné zkušenosti na ředitelství Evropské komise v Bruselu, na německém Spolkovém ministerstvu hospodářství a v předních mezinárodních advokátních kancelářích, včetně Gleiss Lutz a GÖRG. Během své kariéry pracovala na složitých právních otázkách na pomezí evropských a vnitrostátních předpisů.

Další právní personálie

Ani další personálie z trhu, byť nemají „ženský element“, nezůstanou bez povšimnutí. Advokátní kancelář Eversheds Sutherland povýšila Michala Hrabovského z pozice counsel na pozici partnera. Michal je součástí firmy již téměř 6 let a v pražské kanceláři zodpovídá za oblast hospodářské soutěže. Je také ceněným členem týmu pro oblast fúzí a akvizic. V obou oblastech je již mnoho let doporučován mezinárodními žebříčky Chambers and Partners a Legal 500, mj. oceněním Leading Associate.

Pražská pobočka globální advokátní kanceláře DLA Piper zase rozšířila svůj tým zaměřený na litigace, insolvence a regulatoriku, a to o zkušeného advokáta Petra Součka, který nastupuje na pozici Counsel. Petr má za sebou téměř patnáct let praxe, během které působil převážně v mezinárodních advokátních kancelářích s mezinárodní i lokální klientelou, pro níž se podílel na právním poradenství souvisejícím se zastupováním v soudních sporech a rozhodčích řízeních. Má také mnoholeté zkušenosti s poradenstvím v oblasti finančních restrukturalizací, insolvenčních řízení nebo firemního compliance a regulatoriky. Kromě dlouholeté praxe řešení soudních sporů je Petr Souček zapsaným rozhodcem Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky a je členem sekce České advokátní komory pro právo soukromé.

Řady Associate Partnerů PRK Partners pak nedávno rozšířili Daniel Vejsada, Jan Ditrych, Robert Reiss a Shiyang Zhang. Tomáš Janoško byl jmenován Managing Associatem pro ostravskou kancelář. Daniel Vejsada převzal odpovědnost za novou oblast praxe – Digitalizace a AI. „Těmto tématům se věnuje dlouhodobě nejen v pracovní praxi a má s ní bohaté zkušenosti, jako člen pracovněprávního týmu například v oblasti digitalizace HR dokumentů a obecné aplikaci těchto moderních nástrojů v HR prostředí,“ uvedla kancelář.

Jan Ditrych se dlouhodobě věnuje kapitálovým trhům a finančnímu právu. Specializuje se na cenné papíry, bankovnictví, kapitálové trhy a otázky kolektivního investování. Má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním tuzemských i mezinárodních bank a obchodníků s cennými papíry v jejich rolích emitentů nebo aranžérů programů dluhopisových emisí a IPO transakcí.

Robert Reiss se především věnuje nemovitostním a projektovým a infrastrukturním transakcím, veřejným zakázkám a korporátnímu právu. Ve své praxi se zaměřuje na nemovitostní transakce a projektový development, právo duševního vlastnictví a obecné korporátní právo.

Shiyang Zhang se úspěšně podílí na rozvoji čínsky mluvící klientely. Je advokátem a poradcem PRK Partners pro česko-čínské vztahy a zaměřuje se na poskytování právních služeb českým i zahraničním klientům v České republice. Tomáš Janoško ve spolupráci s Jakubem Lichnovským vede ostravskou kancelář na každodenní bázi a zastupuje Jakuba v jeho nepřítomnosti. V PRK Partners se věnuje zejména poradenství v oblasti projektů, energetiky a korporátního práva.

Nového partnera oznámila také kancelář Novalia. Stává se jím Vojtěch Tancoš, který ve firmě působí už od roku 2017. „Jmenování potvrzuje dlouhodobou strategii Novalia, podle níž se každý advokát stává zároveň partnerem kanceláře. Tento model je na českém trhu výjimečný nejen svou transparentností, ale i systémem odměňování,“ uvedla kancelář.

