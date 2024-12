Kijonková podpořila český startup, který pomáhá zlepšovat duševní zdraví mladých lidí

JSK Investments pod vedením Simony Kijonkové oznámilo investici do českého startupu Elin.ai, který vyvíjí inovativní mobilní aplikaci na zlepšení duševního zdraví generace Z. Investice ve výši 420 tisíc eur uzavřela pre-seed investiční kolo s celkovou hodnotou 1 milion eur. Elin.ai se s využitím vlastních specializovaných modelů umělé inteligence soustředí na ochranu mladých lidí před negativními dopady digitální komunikace, sociálních médií a online obsahu.

„Stav duševního zdraví mladých lidí je alarmující. Podle studií trpí až 40 procent teenagerů v Evropě depresemi nebo úzkostmi způsobenými vlivem sociálních médií, což má devastující dopad na jejich psychiku a vývoj. Přitom možnosti terapeutické a psychiatrické péče jsou v mnoha zemích, včetně České republiky, velmi omezené. Míra sebevražd je navíc poprvé v historii vyšší u mladých lidí než u osob středního věku, což je varovný signál o naléhavosti této problematiky. Projekt Elin.ai, který může díky využití umělé inteligence nabídnou opravdu dostupné řešení, proto považuji za klíčový. Platforma zajišťuje nejen okamžitou personalizovanou pomoc, ale také prevenci a dlouhodobou podporu, na kterou nesmíme zapomínat,“ říká Simona Kijonková.

Elin.ai existuje ve formě mobilní aplikace, která funguje jako kognitivní antivirus a pomáhá mladým lidem orientovat se v digitálním prostředí a řešit stále výraznější problémy, které digitální svět přináší. Více než polovina mladých lidí dnes čelí tlaku sociálních sítí, kyberšikaně a neustálému srovnávání se s ostatními.

Zlepšení duševního zdraví jako společný cíl

Ve výzkumu McKinsey Health Institute, který se zaměřil na evropskou generaci Z, 20 procent respondentů odpovědělo, že jejich duševní zdraví je ve špatném nebo velmi špatném stavu. Národní ústav duševního zdraví dokonce uvádí, že 40 procent deváťáků trpí depresemi a 30 procent vykazuje známky úzkosti. Tato čísla potvrzují rostoucí potřebu projektů, které nejenže zlepšují individuální duševní pohodu, ale mají také pozitivní dopad na celkové společenské klima.

„Naším cílem je pomoci mladým lidem nejen zvládat okamžité stresové situace, ale i dlouhodobě formovat pozitivní mentální zdraví v prostředí digitálních médií. Investice od JSK nám umožní rozšířit aplikaci na zahraniční trhy a posílit naše AI modely, které budou pokrývat stále více psychických problémů, jež trápí dnešní generaci Z,“ uvádí Jan Romportl, CEO a spoluzakladatel Elin.ai.

Inovace pro digitální zdraví mladých

Aplikace umožňuje uživatelům analyzovat screenshoty z mobilních zařízení a nabízí jim personalizované rady a nástroje, jak se vyrovnat s konkrétními emocemi a řešit situace, které mohou vyvolat úzkost, stres nebo negativní myšlenky. Díky AI modelům vytvořeným ve spolupráci s psychiatry má Elin.ai znalosti odborníků na duševní zdraví a poskytuje individuální podporu, která respektuje osobnost uživatele a nabízí pomoc při řešení problémů včetně deprese, úzkosti, osamělosti a poruch příjmu potravy. Zároveň funguje jako kamarád či důvěrník, který je formou chatu k dispozici 24 hodin denně.

„Za každým jednotlivcem, který se potýká s duševními problémy, je širší společenský problém. Lidé s duševními poruchami často zažívají bezmocnost a frustraci, což může vést k radikalizaci, extremistickým názorům nebo konspiračním teoriím. Věříme, že podpora mentálního zdraví je klíčová nejen pro jednotlivce, ale i pro zlepšení celkové atmosféry ve společnosti,“ říká profesor Jiří Horáček, psychiatr, neurovědec a spoluzakladatel Elin.ai.

Investice JSK do Elin.ai není pouze finanční, ale také strategická. Cílem investice je podpořit další růst startupu a pomoci urychlit procesy, které vedou k efektivní expanzi na zahraniční trhy. Skupina JSK se zaměřuje na poskytování praktických zkušeností a poradenství v oblasti optimalizace procesů, nastavování systémů a zajištění udržitelného růstu. Díky své silné pozici na trhu dokáže JSK propojit Elin.ai s klíčovými partnery, kteří startupu pomohou v rozvoji produktů a expanzi.

Elin.ai již nyní získal více než 2 tisíce uživatelů a má ambici rozšířit svou komunitu na 5 tisíc aktivních uživatelů do konce tohoto roku. V příštích měsících se startup zaměří na testování aplikace na zahraničních trzích a na vývoj nových AI modelů zaměřených na specifické oblasti, jako jsou poruchy příjmu potravy, úzkostné poruchy, konspirační teorie a další.