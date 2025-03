Do nájemního bydlení chodí velcí investoři rozložit portfolio, říká Zdenka Klapalová

Letošní rok bude na nemovitostním trhu lepší než rok 2024 a 2023, říká Zdenka Klapalová, prezidentka Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí a zároveň jednatelkou české pobočky poradenské společnosti Knight Frank.

Velkým trendem letošního roku bude jistě nájemní bydlení. „Fandím tomuto trendu,“ říká Klapalová. Podle ní si lidé zaslouží kvalitní nájemní bydlení. Většinu těchto bytů dosud pronajímají privátní investoři. „Trendem jsou nájmy, které nabízejí jinou kvalitu.“ Do tohoto moderního nájemního nyní tečou velké peníze. „Obecně je nyní na českém trhu peněz dost. Vnímám zájem mnoha investorů diverzifikovat portfolia.“ To znamená nevěnovat se jenom komerčního trhu, ale i tomu residenčnímu.

Klapalová tvrdí, že některé subjekty chtějí naplnit vstupem do nájemního bydlení společenskou a sociální funkci. Řeč je například o Dostupném bydlení České spořitelny nebo Kooperativě. Výnosy z nájemního bydlení nejsou enormní, ale mají výhodu, že jsou velmi stabilní. Neobsazenost je minimální. „Je to aktivum, které stabilzuje celé realitní portfolio,“ říká prezidentka asociace.

V Česku je řada fondů, které se specializují vysloveně na nájemní bydlení. Výhodou je vyšší objem bytů. „Na trhu tento segment chyběl a je dobře, že se rozvíjí.“

