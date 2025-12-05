Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Enjoy Lucie slaví čtyřicetiny ve velkém. Turné roku míří do Brna i Prahy a nabídne největší show v historii kapely

Lucie slaví čtyřicetiny ve velkém. Turné roku míří do Brna i Prahy a nabídne největší show v historii kapely

Skupina Lucie na koncertě
Archiv Lucie
Eva Čerešňáková
Eva Čerešňáková

Kapela Lucie vstoupila do další dekády ve výborné formě a čtyřicet let na scéně slaví ve skutečně monumentálním stylu. Po vyprodané Ostravě a koncertu v Londýně pokračuje turné v Brně, odkud se přenese do pražské O2 areny. Na pódiu se objeví nejen původní členové kapely, ale také hvězdní hosté v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem a Lenny.

Narozeninové turné Lucie 40 let propojuje minulost a současnost jedné z nejzásadnějších českých kapel. Dramaturgie staví na ikonických hitech, které kapelu provázejí celé čtyři dekády, zároveň ale představuje i nové skladby z chystaného alba R.A.D.O.S.T. Na scénu se vracejí původní členové Michal Penk, Tomáš Waschinger a Petr Franc, kteří připomínají kořeny kapely a její raný zvuk.

Skladatel a klávesista Michal Dvořák
video

VIP Eva Talks: Lucie má stále nezaměnitelné vokály, říká Michal Dvořák

Enjoy

Moderátorka Eva Čerešňáková si k rozhovorům zve zajímavé hosty, kteří mají co říct k aktuálnímu dění ve svém oboru. Její pozvání přijal i skladatel a klávesista Michal Dvořák ze skupiny Lucie, která vydala nový singl.

Michal Nosek

Přečíst článek

Po zahájení turné v Ostravě a úspěšné zastávce v Londýně pokračuje Lucie 29. listopadu koncertem v Brně. Právě zde se k ní připojí speciální hosté: Michael Kocáb, Michal Pavlíček a zpěvačka Lenny. Kocáb má k Lucii dlouholetou osobní vazbu. „Vztah každého člena Lucie k Michaelu Kocábovi je velmi vřelý. Pražský výběr byl pro nás při začátcích zásadní inspirací a je jí dodnes,“ říká kytarista Robert Kodym. „Když mi bylo devatenáct, pozval mě do studia. Dodnes si pamatuju, jak jsem se cítil. Nadnášel jsem se třicet tři centimetrů nad zemí. Na setkání s ním se opravdu těším,“ dodává. Lenny se k Lucii vrací po předchozí spolupráci z roku 2018, kdy hostovala na albu Evolucie.

Nejmonumentálnější show kariéry

Turné přináší největší stage, jakou kdy Lucie postavila. Scénografie kombinuje pohyblivé hydraulické konstrukce, levitující hudebníky, robotická ramena s choreografií založenou na speciálních zrcadlových efektech, filmové projekce i propracovaný světelný design. Výsledek je vizuálně spektakulární a technicky nejnáročnější show v historii kapely.

„Všechno je promyšlené do detailu. Máme monumentální konstrukci, robotická ramena, lasery, filmové projekce… Je to nejpropracovanější show, jakou jsme kdy měli,“ říká Michal Dvořák, člen a manažer kapely. Právě Dvořák také potvrdil, že kvůli enormnímu zájmu přidala Lucie druhý koncert v pražské O2 areně – kromě 9. prosince vystoupí i 10. prosince. Turné uzavře 19. prosince koncert v Plzni. Před Lucií vystoupí energické rockové trio Doctor Victor, známé mimo jiné jako předkapela AC/DC či Deep Purple a držitel zkušenosti z londýnských Abbey Road Studios.

Bourbon street

New Orleans: město, kde jazz potkává historii a moučkový cukr

Enjoy

New Orleans je město kontrastů – hlučné i melancholické, sladké i drsné. Voní kávou a beignety, zní jazzem z ulic, ale zároveň připomíná těžkou minulost amerického Jihu. Kdo jednou projde jeho uličkami, pochopí, proč se mu říká nejbarevnější město Spojených států.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Bratři Liam a Noel Gallagherovi

Devadesátky jsou zpět. Britská kapela Oasis oznámila první společné turné po 15 letech

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Lídr skupiny UJD Miroslav Wanek

Avangardní rocková skupina UJD slaví 40 let. Hráli jsme v Tasmánii, ve válečné Bosně, na Okinavě anebo třeba na Špicberkách, říká její lídr Miroslav Wanek

Enjoy

Michal Nosek

Přečíst článek

Když pes o oblečku neví, vím, že jsem uspěla, říká Andrea Fuchsová z Dogo Fogo

Psí oblečky Dogo Fogo
Dogo Fogo
Michal Nosek
Michal Nosek

Značku Dogo Fogo založila Andrea Fuchsová jako reakci na jednoduchou potřebu najít psí obleček, který dobře sedí a neomezuje pohyb. Zakladatelka se tak postupně dostala k vlastní tvorbě a dnes vede malou dílnu, kde vznikají modely založené na přesnosti střihu, funkčnosti a pečlivé volbě materiálů.

Design je až druhý krok. Nejdřív musí všechno perfektně fungovat,“ říká Andrea. Tento přístup se promítá do celého procesu. Inspiraci sice často hledá v lidské módě, ale každý nápad musí nejprve projít psí realitou. Tedy anatomickými rozdíly plemen, pohybovým vzorcem a praktickým používáním v terénu i ve městě.

Nejproblematičtější částí tvorby je střih. Designérka upozorňuje, že u psů nelze spoléhat na univerzální modely. „Každá rasa má svůj vlastní střih, jinak to nefunguje,“ vysvětluje. Například u buldočků je nutné počítat s výraznými individuálními rozdíly v konstituci, a proto značka používá několik podvelikostí a nastavovacích prvků. Klíčové je správné měření délky zad, kde majitelé psů často chybují. Měří od krku namísto od kohoutku nebo nevedou metr po páteři. Výsledkem je až deset centimetrů rozdílu, což znamená, že obleček nesedí.

Materiály vybírá s ohledem na účel modelu. U funkčních oblečků hledá prodyšné, hřejivé a snadno udržovatelné látky. Bavlnu používá výhradně stoprocentní. Součástí nabídky jsou i limitované série, například kabátky z látek typu Chanel, ale ty představují spíše doplňkovou část výroby.

ilustrační snímek

Pořízení psa jako luxus? Náklady letí vzhůru, Češi ale na mazlíčcích nešetří

Enjoy

Češi patří mezi největší milovníky domácích mazlíčků v Evropě – a také mezi ty, kteří za ně utrácejí nejvíce. Podle studie GfK vydají ročně bezmála 9,75 miliardy korun jen za krmivo. Zatímco pořízení psa je stále považováno za běžnou součást rodinného života, v roce 2025 už tento krok znamená významné finanční rozhodnutí. Cena krmiv, veterinární péče a dalších potřeb pro psy vzrostla, a z původně relativně levné položky rodinného rozpočtu se stal nákladnější výdaj.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Nejstálejším produktem značky zůstávají pláštěnky, které si drží poptávku napříč sezónami, protože řeší jeden z nejčastějších problémů majitelů – kombinaci deště a chladu. Oblibu si získal i kabátek s kohoutí stopou díky střihu, který funguje u různých plemen. Většina klientů se podle designérky obrací s praktickými otázkami souvisejícími s nepříznivým počasím, případně hledá elegantnější modely do městského prostředí.

Výroba v Dogo Fogo se opírá o snahu minimalizovat odpad. Střihy se skládají efektivně a zbytky látek se používají na malé doplňky – šátky, nákrčníky a další příslušenství. Přestože dílna zvládá i atypické zakázky, designérka upozorňuje, že ne všechny úpravy jsou možné. „Někdy by změna znamenala kompletně nový model. To pak nedává smysl,“ říká.

Značka se postupně vyvíjí a designérka přiznává, že má dlouhodobou ambici vytvořit kolekci propojující psí a lidskou módu. „Souznící outfity pro psy i jejich majitele jsou něco, co bych si jednou ráda vyzkoušela,“ zmiňuje.

Výrobce harrisy Imed Attig

Pálivé srdce Tuniska: Gastronomie, která voní po koření a tradici

Enjoy

Tunisko je země, kde se pouštní vítr mísí s vůní koření a slaný mořský vzduch se potkává s aromatem pečeného chleba. Každé jídlo zde připravují s hrdostí a úctou k tradicím. Jednou z těch nejcennějších je výroba harrisy, tedy legendární pálivé pasty, která se stala symbolem tuniské kuchyně.  

Michal Nosek

Přečíst článek

Zdeněk Šoustal

Miliardář Šoustal se pustil do nového byznysu. Jde o krmiva pro domácí zvířata

Leaders

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co mají společného talentovaní módní návrháři, filmaři nebo barmani? Jejich nápady se potkaly v Karlových Varech

Zprávy z firem

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Ve Štrasburku si všimli, že v Česku žijí Slováci

Dalibor Martínek: Ve Štrasburku si všimli, že v Česku žijí Slováci
iStock
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

V Česku žije asi 120 až 160 tisíc Slováků. Údaj je nejasný, protože jednou jde o lidi se slovenským občanstvím, jindy o ty, kteří se ke slovenskému původu hlásí. Ve skutečnosti je v Česku Slováků mnohem víc, pracují tady, na víkendy jezdí domů. Mají se ve školách učit ve slovenštině?

Poradní orgán Rady Evropy vnáší do veřejného prostoru nový pseudoproblém. Vyzval Česko, aby ve vybraných školách a školkách byla zavedena slovenština jako výukový jazyk. Má jít o ochranu národnostních menšin. Aha. Takže po třiceti letech samostatnosti Česka a Slovenska si ve Štrasburku všimli, že na území bývalého Československa žijí Češi i Slováci. A že si zatím velmi dobře rozumějí. Myšleno v řeči.

Doporučení je absurdní. Podobně jako kdybychom my doporučovali, aby ve Francii zavedli povinnou výuku ve vlámštině a ochránili tak belgickou menšinu. Slováci jsou zcela organickou součástí Česka. Oni rozumějí česky, Češi rozumějí slovensky. Většinou. Není potřeba na této situaci nic měnit. Ani proto, že si to myslí ve Štrasburku.

Nové doporučení je jenom příkladem nezdravé rozbujelosti evropských orgánů. Nabobtnalé řídící struktury jsou ve výsledku brzdou ekonomického rozvoje Evropy. Evropa technologicky zaostává za Spojenými státy, za Čínou. Další regiony se rychle rozvíjejí. Evropa stagnuje, je svázaná regulemi, a další nesmyslné vymýšlí. Místo odbourávání byrokracie řeší slovenštinu v českých školách. Je to k pláči.

Češi a Slováci si rozumějí. I bez Štrasburku

Malí Slováci si s češtinou jistě poradí. Stejně jako si malí Češi poradí na Slovensku se slovenštinou. Mimochodem, na Slovensku žije podle odhadů asi 35 tisíc Čechů. Jak chrání evropská rada jejich zájmy?

Český právní řád umožňuje užívat slovenštinu v řadě právních a úředních úkonů. Slovenská menšina v Česku rozhodně netrpí. Je zvláštní, že se ve Štrasburku nezabývají třeba polskou menšinou. K polskému původu či jazyku se u nás hlásí asi sedmdesát tisíc lidí. A co teprve Ukrajinci, kterých je v zemi asi 400 tisíc.

Má se začít učit v ukrajinštině? To kupodivu Štrasburk nedoporučuje. Zatím. Že by měli Slováci ve Francii nějakou silnější lobby? Učí se už ve Francii ve slovenštině? V Česku si naopak učitelé stěžují, že jim malí Ukrajinci nerozumí, a proto zaostávají ve výuce. A doporučují, aby před nástupem do školy absolvovali intenzivní kurzy češtiny. Neměli by se tedy, optikou rady Evropy, raději učitelé učit ukrajinštinu?

Slováci nejsou v Česku utlačováni. Není to trpící menšina. A jejich zájmy nemusí obhajovat vzdálená, nechápající cizina. Dokonce Slováky nevnímáme jako národnostní menšinu. Naopak, jsou organickou součástí společnosti. Snad další zbytečný nápad z Francie upadne v zapomnění, ku prospěchu „slovenské menšiny“ v Česku.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Čínská továrna automobilky Geely v provincii Če-ťiang na jihovýchodě Číny.

Náklady na emisní normu Euro 7 mnohonásobně převýší odhady Evropské komise, tvrdí výrobci vozů

Money

ČTK

Přečíst článek
Nerealistické. Osmička zemí unie včetně Česka podepsala dokument proti emisní normě Euro 7

Nerealistické. Osmička zemí unie včetně Česka podepsala dokument proti emisní normě Euro 7

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Čtvrtá platba z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost se týká zejména projektů v oblasti energetiky a rozvodných sítí

Rekordní miliardy pro Česko. Evropská komise vyplatila 39 miliard korun na zmírnění krize

Money

ČTK

Přečíst článek
