Lucie slaví čtyřicetiny ve velkém. Turné roku míří do Brna i Prahy a nabídne největší show v historii kapely
Kapela Lucie vstoupila do další dekády ve výborné formě a čtyřicet let na scéně slaví ve skutečně monumentálním stylu. Po vyprodané Ostravě a koncertu v Londýně pokračuje turné v Brně, odkud se přenese do pražské O2 areny. Na pódiu se objeví nejen původní členové kapely, ale také hvězdní hosté v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem a Lenny.
Narozeninové turné Lucie 40 let propojuje minulost a současnost jedné z nejzásadnějších českých kapel. Dramaturgie staví na ikonických hitech, které kapelu provázejí celé čtyři dekády, zároveň ale představuje i nové skladby z chystaného alba R.A.D.O.S.T. Na scénu se vracejí původní členové Michal Penk, Tomáš Waschinger a Petr Franc, kteří připomínají kořeny kapely a její raný zvuk.
Po zahájení turné v Ostravě a úspěšné zastávce v Londýně pokračuje Lucie 29. listopadu koncertem v Brně. Právě zde se k ní připojí speciální hosté: Michael Kocáb, Michal Pavlíček a zpěvačka Lenny. Kocáb má k Lucii dlouholetou osobní vazbu. „Vztah každého člena Lucie k Michaelu Kocábovi je velmi vřelý. Pražský výběr byl pro nás při začátcích zásadní inspirací a je jí dodnes,“ říká kytarista Robert Kodym. „Když mi bylo devatenáct, pozval mě do studia. Dodnes si pamatuju, jak jsem se cítil. Nadnášel jsem se třicet tři centimetrů nad zemí. Na setkání s ním se opravdu těším,“ dodává. Lenny se k Lucii vrací po předchozí spolupráci z roku 2018, kdy hostovala na albu Evolucie.
Nejmonumentálnější show kariéry
Turné přináší největší stage, jakou kdy Lucie postavila. Scénografie kombinuje pohyblivé hydraulické konstrukce, levitující hudebníky, robotická ramena s choreografií založenou na speciálních zrcadlových efektech, filmové projekce i propracovaný světelný design. Výsledek je vizuálně spektakulární a technicky nejnáročnější show v historii kapely.
„Všechno je promyšlené do detailu. Máme monumentální konstrukci, robotická ramena, lasery, filmové projekce… Je to nejpropracovanější show, jakou jsme kdy měli,“ říká Michal Dvořák, člen a manažer kapely. Právě Dvořák také potvrdil, že kvůli enormnímu zájmu přidala Lucie druhý koncert v pražské O2 areně – kromě 9. prosince vystoupí i 10. prosince. Turné uzavře 19. prosince koncert v Plzni. Před Lucií vystoupí energické rockové trio Doctor Victor, známé mimo jiné jako předkapela AC/DC či Deep Purple a držitel zkušenosti z londýnských Abbey Road Studios.
