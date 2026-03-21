Netflix a Warner Music spojují síly. Hudební legendy i současné hvězdy míří na obrazovky
Americká streamovací platforma Netflix rozšiřuje své portfolio o ambiciózní hudební projekty. Díky nové smlouvě s Warner Music Group bude produkovat dokumentární seriály a filmy mapující životy a tvorbu umělců napříč generacemi – od legendárních jmen až po současné popové hvězdy.
Warner Music ve svém katalogu zastupuje ikony, jako jsou David Bowie, Aretha Franklinová, Cher, Fleetwood Mac či Joni Mitchellová, ale i dnešní globální jména typu Coldplay, Bruno Mars nebo Charli XCX. Právě kombinace historického odkazu a aktuální relevance má být jedním z hlavních taháků nové spolupráce.
Korejští BTS se vracejí na scénu. Jsou větší než Beatles a ovládnou Netflix
Korejská skupina BTS se stala největším fenoménem přelomu uplynulé a aktuální dekády. Sedmičlenná formace využila novinky plně digitálního a globalizovaného hudebního průmyslu a stala se kapelou s větším dopadem, než měli legendární Beatles. Bez nadsázky. V roce 2022 kapela oznámila pauzu, následovaly sólo projekty jednotlivých členů. A nyní se BTS vracejí na scénu, vydali novou desku, čeká je živý koncert na Netflixu a také nová série. Spustí se další vlna BTS-manie?
Netflix si od partnerství slibuje nejen atraktivní obsah, ale i konkurenční výhodu. Přístup k rozsáhlému hudebnímu archivu umožní vytvářet originální projekty s exkluzivními materiály, které jinde dostupné nebudou. V době rostoucí konkurence mezi streamovacími službami se totiž právě podobný prémiový obsah stává klíčovým nástrojem pro získání a udržení předplatitelů.
Hudební dokumenty přitom zažívají výrazný boom napříč celým odvětvím. Disney+ boduje s tituly zaměřenými na slavné kapely, platforma Max přináší projekty o vlivných vydavatelstvích a Apple Music investuje do koncertních přenosů i vlastních dokumentárních sérií. Nová dohoda Netflixu a Warner Music tak zapadá do širšího trendu, kdy se hudební katalogy mění v silný zdroj filmového a seriálového obsahu.
Výsledkem může být nejen nový pohled na slavné kariéry, ale i další kapitola v proměně toho, jak se hudba vypráví – tentokrát prostřednictvím streamovacích obrazovek.
