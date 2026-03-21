Netflix a Warner Music spojují síly. Hudební legendy i současné hvězdy míří na obrazovky

Netflix a Warner Music spojují síly. Hudební legendy i současné hvězdy míří na obrazovky

Obraz Davida Bowieho
Americká streamovací platforma Netflix rozšiřuje své portfolio o ambiciózní hudební projekty. Díky nové smlouvě s Warner Music Group bude produkovat dokumentární seriály a filmy mapující životy a tvorbu umělců napříč generacemi – od legendárních jmen až po současné popové hvězdy.

Warner Music ve svém katalogu zastupuje ikony, jako jsou David Bowie, Aretha Franklinová, Cher, Fleetwood Mac či Joni Mitchellová, ale i dnešní globální jména typu Coldplay, Bruno Mars nebo Charli XCX. Právě kombinace historického odkazu a aktuální relevance má být jedním z hlavních taháků nové spolupráce.

BTS se vracejí na scénu

Korejští BTS se vracejí na scénu. Jsou větší než Beatles a ovládnou Netflix

Korejská skupina BTS se stala největším fenoménem přelomu uplynulé a aktuální dekády. Sedmičlenná formace využila novinky plně digitálního a globalizovaného hudebního průmyslu a stala se kapelou s větším dopadem, než měli legendární Beatles. Bez nadsázky. V roce 2022 kapela oznámila pauzu, následovaly sólo projekty jednotlivých členů. A nyní se BTS vracejí na scénu, vydali novou desku, čeká je živý koncert na Netflixu a také nová série. Spustí se další vlna BTS-manie?

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Netflix si od partnerství slibuje nejen atraktivní obsah, ale i konkurenční výhodu. Přístup k rozsáhlému hudebnímu archivu umožní vytvářet originální projekty s exkluzivními materiály, které jinde dostupné nebudou. V době rostoucí konkurence mezi streamovacími službami se totiž právě podobný prémiový obsah stává klíčovým nástrojem pro získání a udržení předplatitelů.

Hudební dokumenty přitom zažívají výrazný boom napříč celým odvětvím. Disney+ boduje s tituly zaměřenými na slavné kapely, platforma Max přináší projekty o vlivných vydavatelstvích a Apple Music investuje do koncertních přenosů i vlastních dokumentárních sérií. Nová dohoda Netflixu a Warner Music tak zapadá do širšího trendu, kdy se hudební katalogy mění v silný zdroj filmového a seriálového obsahu.

Výsledkem může být nejen nový pohled na slavné kariéry, ale i další kapitola v proměně toho, jak se hudba vypráví – tentokrát prostřednictvím streamovacích obrazovek.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

BTS se vracejí na scénu

Korejští BTS se vracejí na scénu. Jsou větší než Beatles a ovládnou Netflix

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
David Bowie (1947-2016)

Po Dylanově či Springsteenově katalogu změnilo majitele i dědictví po Bowiem

Money

Dušan Kütner

Přečíst článek

Na vlastního robotického sluhu je lepší si ještě chvíli počkat

Robot bude díky umělé inteligenci stále chytřejší
ČTK
Josef Tuček
Josef Tuček

Letošní rok by měli do lépe situovaných domácností začít ve větším množství proudit humanoidní, tedy lidem podobní roboti a dělat tam domácí práce, říkají předpovědi. Ale zatím se zdá, že to ještě nebude tak žhavé. A zřejmě oprávněně.

Ještě loni nabízeli tvůrci humanoidních robotů stroje, které uměly nejenom chodit a něco uchopit do ruky, ale i běhat, skákat, boxovat nebo třeba hrát fotbal. To byla hezká reklama. Zastaly i různé práce v továrnách, což už je užitečnější. Ale neuměly to, co od robotů očekávala už před stoletím sci-fi literatura a filmy – vykonávat práce v domácnosti. A že by se to hodně zaměstnaným lidem, kteří nechtějí nebo nemohou sehnat lidské pomocníky v domácnosti, pořádně hodilo.

Humanoidních robotů přibývá. Například finanční společnost Morgan Stanley předpovídá, že do roku 2050 bude mít trh s nimi hodnotu pěti bilionů dolarů. Mezi výrobci už nyní dominují firmy z Číny. A snad prý jejich výtvory už opravdu letos začnou mířit do domácností.

Umělá inteligence vstupuje do robotů. Od těch průmyslových po humanoidy s empatií

Umělá inteligence vstupuje do robotů. Od těch průmyslových po humanoidy s empatií

Názory

Robot bude díky umělé inteligenci stále chytřejší, univerzálnější, převezme více úkolů ve výrobě i ve službách, opečuje seniory, soudí Mezinárodní federace robotiky. Rizika takovéhoto vývoje však spíše přehlíží.

Josef Tuček

Přečíst článek

Ani za půl milionu korun se stroj komorníkovi nevyrovná

Technologický novinář Chris Stokel-Walker připravil (proklik: https://www.newscientist.com/article/2517880) pro britský populárně vědecký časopis New Scientist rozbor momentální nabídky, tedy robotů, kteří už jsou nebo by měli v nejbližší budoucnosti dorazit do prodeje. Trhu dominují stroje jako je NEO od norsko-americké robotické společnosti 1X, nebo podstatně levnější čínské modely Unitree. Základní čínský výrobek se dá pořídit v přepočtu za asi 125 tisíc korun. Oproti tomu NEO vyjde v přepočtu na asi 430 tisíc korun. Anebo se dá pořídit jako pronájem za necelých 11 tisíc korun měsíčně.

Myšlenka, že v domácnosti budou pracovat humanoidní roboti, má racionální jádro: domácí práce jsou přizpůsobené člověku. Výška kuchyňské linky, úchop hrnců, klika u dveří i ovládací knoflíky u sporáku, to vše odráží lidské možnosti. Humanoidní robot, který je vyvíjen podle lidského vzoru, by tedy měl tohle všechno zvládnout, aniž by bylo nutné vybavení domácnosti předělávat.

Ukazuje to třeba na tomto videu https://www.sunday.ai/ robot Memo kalifornské společnosti Sunday, který prostírá, dává použité nádobí do myčky, vytahuje umyté a uklízí je na místo. V tuto chvíli jej výrobce nabízí vybraným zájemcům k otestování zadarmo, cenu ještě nezveřejnil.
Má to ovšem i nevýhody. Memo nemá nohy, jezdí na podvozku. Díky tomu je stabilnější než robot na dvou nohách. Jenže tato technologie mu neumožní chodit po schodech. Ale hlavně: Memo vám, na rozdíl od živé pomocnice v domácnosti, neuvaří...

Humanoidní robot Unitree R1.

Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude

Enjoy

Čínský výrobce robotů Unitree nabízí malého humanoidního (člověku podobného) robota za cenu nečekaně dostupnou. Je neobyčejně hbitý, ale domácí práce zatím nezvládne. Jedině že si ho sami dobře přeprogramujete.

Josef Tuček

Přečíst článek

Čtyři hodiny práce na jedno nabití

Výdrž robotů pro domácnost má také limity. NEO zvládne pracovat slušné čtyři hodiny, ale Unitree jen asi hodinu. Další limitací je software, který vyhodnocuje informace z kamer, dává robotu povely k pohybu. Nejoblíbenější operační systém pro humanoidní roboty vyvinula společnost Nvidia a jmenuje se GR00T (psáno s dvěma nulami uvnitř).

Vstupuje do něj umělá inteligence a trénuje se na datech o tom, jak si počínají v domácnosti lidé. Což znamená, že senzory robota jsou po celou dobu provozu aktivní a získané informace se mohou zpracovávat ve vzdáleném datovém centru. Ideálně by vše mělo být anonymní, ale možná by majitel robota měl posoudit, jaké části soukromí je ochoten se vzdát. Navíc systém něco prostě autonomně nezvládne, potřebuje lidskou pomoc. Je tedy vhodné, aby majitel byl technicky dost zdatný. Anebo by se měl smířit s tím, že bude pravidelně za upgrade svého humanoidního robota platit další peníze.

Humanoid Appolo

Big Tech sází na humanoidy. Startup Apptronik získal od investorů 520 milionů dolarů

Zprávy z firem

Americký startup Apptronik, který vyvíjí humanoidní roboty poháněné umělou inteligencí, získal v novém investičním kole zhruba 520 milionů dolarů. Ocenění společnosti se tak vyšplhalo na více než 5,5 miliardy dolarů, což představuje přibližně trojnásobek hodnoty oproti prvnímu kolu Series A z loňského roku.

nst

Přečíst článek

Byt je složitější než automobilka

Většina dnešních běžných domácností má technická zařízení. Mikrovlnku, myčku nádobí, robotický vysavač, pračku případně i se sušičkou, kráječ chleba, vařič vajíček na tvrdo i na hniličku, kávovar, rýžovar...  Robot může převzít jejich obsluhu. Ale stojí to vůbec za to? Ušetří nám to fakt dost volného času navíc?

Humanoidní robot americké společnosti Figure AI pomáhá montovat automobily BMW. Díky soustavě mikrofonů a reproduktorů a samozřejmě díky softwaru OpenAI umí konverzovat s okolními lidmi. Ale obyčejný byt je pro jeho činnost mnohem složitější než výrobní linka automobilů. K tomu se v bytě prohání kočka či pes nebo se dokonce batolí malé dítě. Robot se musí neustále přizpůsobovat situaci, aby nikomu neublížil.

I nešikovný člověk to vše nějak zvládne. U stroje však stále panují pochybnosti. Prostě, pokud nejste kutilové a máte spolehlivou paní na úklid a další různorodé práce v domácnosti, ještě se jí držte. Robotická náhrada na tohle ještě nemá.

Robot na výrobní lince

Čínští roboti kráčejí do práce. Úplně stejně jako lidé

Enjoy

Humanoidní roboti (kteří vypadají podobně jako člověk, mají hlavu, dvě ruce a dvě nohy) se dosud nepovažovali za vhodné pro nasazení v průmyslu. Ale teď právě „nastupují“ do několika čínských moderních průmyslových závodů a navzájem tam spolupracují stejně jako lidští zaměstnanci. Robotika tak mění další dlouhodobou „pravdu“.

Josef Tuček

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Robotický pes nese plamenomet. Je to šílený úlet, nebo dálkový vypalovač trávy a ostraňovač sněhu?

Můžete si koupit robotického psa, z něhož šlehají opravdové plameny. Smysl to ale nedává

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek
Umělá inteligence ve válce: Vědci chtějí jasná pravidla, ale těžko je dostanou

Umělá inteligence ve válce: Vědci chtějí jasná pravidla, ale těžko je dostanou

Názory

Josef Tuček

Přečíst článek

Zemřel Chuck Norris. Filmový tvrďák vybudoval byznys, který vydělával i bez kamer

Chuck Norris s manželkou
Profimedia.cz
Michal Nosek
nos

Herec Chuck Norris nebyl jen ikonou akčních filmů. Dokázal proměnit svou popularitu v dlouhodobě výdělečný brand a patřil k průkopníkům osobního marketingu dávno před érou influencerů.

Ve věku 86 let zemřel Chuck Norris, muž, jehož jméno se stalo synonymem neporazitelnosti. A později i obchodního úspěchu. Zatímco miliony diváků si ho pamatují jako hrdinu, který vždy zvítězí, ekonomický pohled na jeho kariéru ukazuje ještě zajímavější příběh, kdy se herec proměnil v globální značku.

Norris se neomezil na filmová studia. Už v době největší slávy začal systematicky budovat vlastní byznys. Od fitness programů a škol bojových umění po širokou škálu licencovaných produktů. Jeho jméno se stalo obchodní značkou, která fungovala nezávisle na jeho aktuální přítomnosti na obrazovce.

Warner Bros. Discovery

Boj o Warner Bros. končí. Obří nabídka Paramountu přesvědčila vedení firmy, Netflix uznal porážku

Zprávy z firem

Co původně začalo jako nepřátelské převzetí podporované nejvyššími politickými i byznysovými kruhy, se nakonec stalo vítěznou strategií a cesta k největšímu dealu v historii Hollywoodu je dokonaná. Studio Paramount Davida Ellisona koupil konkurenční studio Warner Bros. za částku 111 miliard dolarů. A Netflix se spokojí s miliardami dolarů kompenzace za zrušení původní smlouvy.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zásadní obrat přišel s nástupem internetu. Fenomén „Chuck Norris facts“ proměnil herce v globální virální symbol a nečekaně mu otevřel druhou kariéru. To, co začalo jako internetový humor, se změnilo v marketingový nástroj s obrovským dosahem, navíc bez nákladných kampaní.

Právě schopnost využít popularitu napříč různými obory dělá z Norrisova příběhu inspirativní případ. Ukazuje, že silná osobní značka může generovat příjmy dlouhodobě a v různých segmentech. Od médií přes fitness až po merchandising.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Warner Bros. Discovery

Velká hollywoodská bitva pokračuje. Netflix najednou v boji o Warnery tahá za kratší konec

Trhy

sta

Přečíst článek
