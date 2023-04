Putinovo Rusko znárodní majetek zahraničních firem i cizích občanů. Prý jen dočasně

Do loňského února a začátku invaze na Ukrajinu v Rusku vlastnila nějaký majetek celá řada firem z celého světa včetně českých. Nejčastěji se jednalo o nemovitosti nebo fabriky.

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal dekret, který Moskvě dočasně umožní převzít kontrolu nad zahraničním majetkem v Rusku. Stane se tak v případě zabavení ruského majetku v zahraničí. Informovala o tom agentura TASS, podle které se dekret vztahuje na ruskou divizi německého dovozce plynu Uniper a majetek finské společnosti Fortum Oyj.

V preambuli dekretu se podle TASS uvádí, že jde o reakci „na nezákonné kroky Spojených států a dalších zemí, jejichž cílem je zbavit nebo omezit vlastnická práva Ruska, jeho firem a občanů“.

Dočasnou správu nad zahraničním majetkem v Rusku převezme federální agentura pro správu státního majetku Rosimuščestvo.

Lavrov kritizoval prezidenta Pavla

Výrok českého prezidenta Petra Pavla, který zpochybnil zájem Číny na míru na Ukrajině, podle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova neodpovídá činnosti „normálního politického představitele“. Lavrov tak v úterý podle agentury TASS komentoval na okraj jednání Rady bezpečnosti OSN v New Yorku rozhovor, který dal Pavel bruselskému webu Politico.

„Je to výrok takového typu, který nemá nic společného s působením normálního politického činitele,“ řekl Lavrov, jenž nyní zasedání RB OSN řídí díky rotačnímu předsednictví, které tento měsíc připadlo Rusku.

Pavel v rozhovoru pro Politico řekl, že mír na Ukrajině v tuto chvíli není v zájmu Číny, protože válka Pekingu umožňuje nutit Rusko k ústupkům. „Nemyslím si, že by Čína měla skutečný zájem válku v krátké době ukončit,“ citoval server českého prezidenta. „Myslím si, že je v zájmu Číny prodlužovat status quo, protože může tlačit Rusko k různým ústupkům,“ řekl Pavel.

Rusku tento měsíc připadlo předsednictví v patnáctičlenné Radě bezpečnosti OSN, což vyvolává kritiku zejména ze strany Kyjeva vzhledem k tomu, že Moskva už přes rok vede invazi na Ukrajine. Pozice Pekingu ve vztahu k válce budí dlouhodobě na Západě obavy.

