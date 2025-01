Ekonomové: Bitcoin v rezervách ČNB by posunul krypto mezi běžná aktiva

Případné zařazení bitcoinu do rezerv České národní banky (ČNB), které navrhuje guvernér Aleš Michl, může posunout kryptoměny více mezi běžná investiční aktiva. Česko by se tak stalo první západní zemí, která by zařadila krypto do svých rezerv. Zároveň by se ale ČR dostala do rozporu s Evropskou centrální bankou, která je naopak ke kryptoměnám skeptická a považuje je za rizikové. Vyplývá to z vyjádření analytiků a expertů. Podle bývalého guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka je to špatný nápad, hrozí ztráta důvěryhodnosti centrální banky.

Reklama

Podle některých ekonomů je nejznámější kryptoměna stále vnímána jako rizikové aktivum s výrazně vyšší volatilitou oproti jiným. A právě to by se při rozhodování, zda bitcoin zařadit do portfolia, mohlo ukázat jako problém, řekl například Jan Berka z Roklenu.

Guvernér Michl v dnešním rozhovoru s listem Financial Times uvedl, že předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), podíl až pět procent. „Pro diverzifikaci našich aktiv se bitcoin zdá být dobrý,“ řekl Michl. Dodal, že bitcoin bude mít tendenci posilovat i bez podpory amerického prezidenta Donalda Trumpa, protože pro mnoho lidí je alternativní investicí.

„5 % v něčem experimentálním je poměrně ambiciózní cíl. A nevysílá zrovna nejšťastnější signál o standardnosti postupu jinak standardní centrální banky uprostřed "standardní" Evropy. Jinými slovy, plánované množství bitcoinu může být větší problém než samotný fakt, že ČNB nějaký chce nakoupit, míní hlavní ekonom Natlandu Petr Bartoň.

Na sociální síti X později Michl zdůraznil, že bitcoin v rezervách stojí za zvážení, ale vše je momentálně pouze ve fázi analýzy a diskuse. „Rozhoduje bankovní rada a žádné rozhodnutí nehrozí. Je potřeba promyšlená analýza,“ napsal. Dodal, že ve čtvrtek pouze požádá tým, aby dále posoudil potenciální roli bitcoinu v rezervách. „Nic víc, nic míň,“ sdělil.

Reklama

„Považuji to za špatný nápad. Devizové rezervy centrální banky malé otevřené ekonomiky s vlastní měnou jsou jeden z klíčových nástrojů k plnění základního cíle centrální banky, tedy cenové a finanční stability. Pro tento účel rozhodně nejsou vhodná extrémně volatilní a riziková aktiva, jako je například bitcoin," řekl serveru E15 Michlův předchůdce Rusnok. Na dotaz, zda je avizovaný pětiprocentní podíl hodně či málo, dodal, že je to příliš. „Devizové rezervy ČNB každopádně nejsou soukromým majetkem bankovní rady nebo guvernéra. Jedná se o veřejný statek. Mají jasně definovaný účel, a podle toho má s nimi být nakládáno. Rozhodně není tímto účelem spekulace a snaha o krátkodobý zisk,“ doplnil.

Michl pro Financial Times: Mám rád ziskovost. Chci, aby ČNB měla část rezerv v bitcoinech Money Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), podíl až pět procent. Michl to řekl v rozhovoru s listem Financial Times (FT). Dodal, že je „velmi pravděpodobné“, že banka příští týden sníží úrokové sazby o čtvrt procentního bodu. nst, ČTK Přečíst článek

Nákup bitcoinů do rezerv ČNB by mohl být vnímán jako pionýrský krok, uvedl analytik Purple Trading Petr Lajsek. Otázkou podle něj je, zda má smysl bitcoin do rezerv nakupovat. Vzhledem k jeho vysoké rozkolísanosti je toto aktivum velmi těžko předvídatelné, což by mohlo znamenat riziko pro stabilitu devizových rezerv ČNB, dodal.

Teprve třetí na světě

„Pokud bankovní rada tento krok schválí, bude to znamenat určitou revoluci v evropském kontextu,“ řekl ředitel společnosti Bit.plus Martin Stránský. Česko bude podle něj první zemí s částí rezerv v kryptu, zároveň však bude v opozici vůči evropské měnové politice. „Na druhou stranu jde o pozitivní signál pro další investory do krypta, který posílí jejich důvěru,“ uvedl Stránský.

Analytik poradenské společnosti Deloitte a poradce prezidenta Petra Pavla David Marek naproti tomu upozornil na to, že Česko by bylo teprve třetí zemí na světě, která by část svých devizových rezerv investovala do bitcoinu. „Hned po Salvadoru a Bhútánu,“ vyjmenoval na síti X.

Podle manažera fondu Dopamine Investment Tomáše Pacalta by vzhledem k velikosti české státní rezervy mělo poměrově jít o jednu z největších bitcoinových státních rezerv na světě. Podle Berky z Roklenu je přitom z měnověpolitického hlediska bitcoin centrální bance k užitku asi jako zlato. Toto srovnání bude mít podle něj zřejmě přesah i do investičního hlediska, kde Michl argumentuje diverzifikací.

Tuzemská centrální banka se podle ekonoma Trinity Bank Lukáše Kovandy dostává do určitého střetu s Evropskou centrální bankou (ECB), jenž by mohl zesílit, pokud by se ČR rozhodla přijmout euro. „Podle ECB je totiž vnitřní hodnota bitcoinu nulová,“ dodal Kovanda.

Bitcoin za poslední rok zvýšil cenu o 134 procent a v současnosti se obchoduje okolo 101 tisíc dolarů. V lednu dosáhl rekordních 109 tisíc dolarů.