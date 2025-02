Českým kryptoinvestorům končí divočina, musejí se popasovat s novými pravidly. Jaká to jsou?

Obchodníky s kryptoaktivy čekají nové povinnosti. Nově už i v Česku platí zákon, který jejich fungování upravuje a nastavuje obdobná pravidla jako pro jiná aktiva. Stát tím konečně dává najevo, že i kryptoaktiva mají své místo na finančním trhu a že je třeba chránit spotřebitele před nekalými obchodníky a danit i tyto investice. Investiční riziko však zůstává i nadále na každém investorovi. Přečtěte si, jaké změny novela přináší a jak se orientovat na rostoucím trhu kryptoaktiv.

Tuzemský finanční trh se definitivně mění. Díky novele zákona o digitalizaci finančního trhu, kterou podepsal první únorový čtvrtek prezident, budou nově kryptoaktiva podléhat obdobným pravidlům, regulacím a zdanění jako jakákoli jiná aktiva na českém trhu. V praxi to znamená, že to, co dnes platí pro obchodování s dluhopisy, akciemi, deriváty a dalšími finančními aktivy, bude nově platit i pro novou měnu moderní doby, totiž kryptoměny. Tou nejznámější na světě je zatím stále bitcoin, který byl poprvé uveden na trh v roce 2009.

Bez licence od ČNB to už nepůjde

Nová podoba zákona, na které spolupracovala i Česká kryptoměnová asociace, začleňuje veškerá kryptoaktiva do regulovaného systému finančního trhu, a zvyšuje transparentnost a bezpečnost, a to pro investory i zájemce o nákup kryptoaktiv. „Tou nejzásadnější změnou bude povinnost emitentů kryptoaktiv a poskytovatelů služeb s kryptoaktivy získat licenci od České národní banky (ČNB) a splnit přísnější požadavky na transparentnost a ochranu investorů,“ upozorňuje Andreya Voglová z Haven Advisory.

ČNB tedy bude nyní dohlížet na dodržování pravidel a plnění povinností podle nových předpisů i pro kryptoaktiva. Jako regulátor by ČNB nyní měla dělat nejen podrobnou prověrku subjektů, včetně jejich nabídky a posuzování zúčastněných osob při povolovacím řízení. Měla by ale sledovat i to, jak tyto subjekty informují své investory, a jak dodržují povinnosti dle AML zákona (zákon proti praní špinavých peněz), jak dohlíží nad vnitřní organizací a nad procesy, které mají zajišťovat řádné fungování. Ministr financí Zbyněk Stanjura si od nových pravidel slibuje především pročištění trhu a doufá, že licencovaných obchodníků s kryptoaktivy budou maximálně desítky.

Nové podmínky pro firmy podnikající na trhu s kryptoaktivy současně znamenají, že budou muset navyšovat svou kapitálovou přiměřenost i počty zaměstnanců, aby splnili regulatorní požadavky. Splnění podmínek regulátora tak nejspíš omezí i začínající kryptoobchodníky. Těm, kdo licenci získají, to však může ve výsledku přinést pozitivní status u bank nehledě na tom, že tato licence bude platná v celé Evropské unii (EU).

Stejné zdanění i omezení anonymního obchodování

Kryptoaktiva už teď podléhají také stejnému daňovému režimu jako ostatní finanční nástroje. Platí tak limit příjmů i času, tedy to, co drobní investoři znají i z obchodování s podílovými fondy. Pokud z toho máte roční příjmy do 100 tisíc korun, nebudete je muset zdanit. Zavádí se i tříletý časový test, který stejně jako u jiných aktiv znamená, že když investor drží kryptoaktivum déle než tři roky, příjem z jeho prodejů se nedaní. Zároveň se plánuje i snížení daňové sazby na 15 procent. Zpřísnění regulace a povinná identifikace investorů by pak podle Voglové mělo významně omezit také anonymní obchodování, které dosud umožňovalo, aby některé příjmy zůstávaly skryté a nebyly zdaněny.

Podle čeho poznám solidního kryptoobchodníka

Zorientovat se na finančním trhu s kryptoměnami by tak mělo být pro drobné spotřebitele a investory nyní už mnohem snazší. Stačí si zjistit, zda má obchodník licenci od ČNB či nikoliv. „A to by čistě prakticky nemělo být ani nijak složité, protože bude v nejlepším zájmu každého důvěryhodného emitenta tuto licenci viditelně spotřebitelům doložit,“ podotýká Voglová a dodává, že licence tak bude jednoznačně odlišovat solidní a důvěryhodné kryptoobchodníky od poskytovatelů „šedé zóny“. Zásadní informace pro investory budou také muset být povinně zveřejněny na webu dané společnosti.

Další významnou pomocí pro lepší orientaci na trhu kryptoaktiv bude i povinné zveřejňování takzvaných „Whitepaperů“ při vydání jakékoli emise tokenů. Whitepaper totiž bude muset být transparentní, srozumitelný a obsahovat jasně definované informace o emitentech tokenu a jejich záměrech a bude muset být vydán ke každému kryptoaktivu. A pokud firma nenabízí transparentní podmínky, neuvádí jasně, kdo za ní stojí, nebo pokud je samotná konstrukce kryptoaktiva nejasná či není možné dohledat licenci od ČNB, je podle expertů na místě maximální opatrnost a případně i přesun k jinému obchodníkovi.

Jak vypadá podvodné obchodování s kryptoaktivy

Mezi nejznámější podvodné strategie s kryptoaktivy v Česku patří takzvaná Ponziho schémata, kdy investoři dostávají zisky pouze z vkladů nových účastníků, dokud se systém nezhroutí. Dalším častým podvodem jsou i falešné kryptoměnové burzy, které lákají investory na výhodné nabídky a následně jejich prostředky zcela zmizí. Častá je také podle Voglové i takzvaná „pump & dump“ strategie, kdy se uměle zvýší cena určité kryptoměny falešnými zprávami či organizovanými nákupy, aby ji organizátoři následně rychle prodali, čímž běžní investoři přicházejí o peníze.

