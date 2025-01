Stanjura reaguje na Michla: Centrální banka má být symbolem stability. A bitcoin není stabilní aktivum

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) je zdrženlivý k možnému zařazení bitcoinu do devizových rezerv České národní banky (ČNB). Centrální banka by měla být symbolem stability a bitcoin není stabilní aktivum, řekl při představení makroekonomické prognózy. Zdůraznil ale, že rozhodnutí o tomto kroku bude na bankovní radě ČNB. O možném zařazení bitcoinu do rezerv ČNB mluvil ve středu její guvernér Aleš Michl.

„Myslím, že centrální banka má být symbolem stability. Když se podíváte na vývoj bitcoinu, určitě to není stabilní aktivum, změna ceny je příliš vysoká kterýmkoli směrem,“ řekl Stanjura.

Češi po boku Salvadoru a Bhútánu?

„Pak je odborná debata, jestli bitcoin může být součástí devizových rezerv. Osobně bych z toho měl obavy. Myslím, že jsou oblasti, kde nemusíme být první na světě, a to je jedna z nich,“ dodal ministr. Bitcoin zatím do svých devizových rezerv zařadily pouze Salvador a Bhútán.

Stanjura zároveň zdůraznil, že vláda nebude do případného zařazení bitcoinu do devizových rezerv centrální banky nijak zasahovat. „Česká národní banka je nezávislá instituce. Není kompetence vlády to nějakým způsobem řešit. Rozhodnutí je na bankovní radě,“ řekl.

Guvernér Michl ve středečním rozhovoru s listem Financial Times uvedl, že předloží bankovní radě plán investic do bitcoinu. Pokud bude schválen, mohly by bitcoiny nakonec mít na celkových rezervách banky, které nyní činí 140 miliard eur (3,5 bilionu korun), podíl až pět procent.

Analytici v reakci na návrh guvernéra ČNB upozorňovali na to, že bitcoin je výrazně rizikové aktivum, což by mohlo být při jeho zařazení do rezerv problematické. Zároveň by se podle nich mohla ČNB dostávat do určitého střetu s Evropskou centrální bankou, která označuje vnitřní hodnotu bitcoinu za nulovou. Zároveň by ale krok ČNB mohl bitcoin posunout více mezi běžná investiční aktiva.

