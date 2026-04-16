Kauza Mamut.cz: J&T Leasing žaluje Unicorn a Vladimíra Kováře o miliardy korun
Společnost J&T Leasing podala dvě žaloby na skupinu Unicorn, její firmu Plus4U a majitele Vladimíra Kováře. Domáhá se náhrady škody a splnění zákonných povinností v celkové výši přibližně 2,6 miliardy korun. Spor se týká obchodního modelu zkrachovalého e-shopu Mamut.cz, který podle žalobce fungoval na podvodném principu.
Spolupráce mezi společností J&T Leasing a firmou Mammoth ze skupiny Unicorn začala v roce 2021 s deklarovaným cílem dodávat elektroniku zaměstnancům a spolupracovníkům Unicornu a jejich rodinám. Ve skutečnosti ale podle dostupných informací zmizelo více než 400 tisíc zařízení, včetně zhruba 100 tisíc iPhonů.
J&T Leasing nyní tvrdí, že byla do projektu zatažena na základě účelového klamání. Podle jejího vyjádření měli zástupci Unicornu vědět, že skutečný obchodní model je jiný, než prezentovali, a leasingovou společnost tak uvést v omyl.
„Na základě těchto skutečností podala společnost J&T Leasing dvě samostatné žaloby. První z nich je žaloba na náhradu škody ve výši 937,5 milionu korun, v níž namítá, že byla ze strany skupiny Unicorn uvedena v omyl jednáním vykazujícím znaky podvodu. Druhá žaloba se týká uhrazení dlužné částky z titulu ručení ve výši 1,64 miliardy, a to z důvodu, že zkrachovalá společnost Mammoth není schopna hradit své závazky vůči věřitelům. Celkově se tak J&T Leasing domáhá částky přibližně 2,6 miliardy korun,“ říká Petr Sprinz, advokát zastupující společnost J&T Leasing.
Policie rozplétá jeden z největších e-shopových krachů v Česku. Kdo skutečně řídil kauzu Mamut? Veřejnost sleduje střet dvou verzí příběhu.
Spor o roli Unicornu v řízení Mammothu
J&T Leasing zároveň odmítá tvrzení skupiny Unicorn, která se od společnosti Mammoth distancuje. Podle žalobce byla firma řízena právě lidmi z Unicornu. Manažersky, účetně i technologicky.
„Společnost Mammoth sama o sobě nemohla fakticky vůbec fungovat. V době, kdy provozovala e-shop s miliardovými obraty, měla maximálně tři zaměstnance. Zatímco roční obrat firmy dramaticky rostl z desítek milionů na 2,7 miliardy korun, personální kapacity zůstávaly stejné. J&T Leasing dlouhodobě poukazuje, že řízení společnosti Mammoth bylo plně svěřeno do rukou osob ze skupiny Unicorn,“ doplňuje Petr Sprinz.
Podle zjištění měli členové top managementu Unicornu, včetně Břetislava Janouška, přístup k interním informacím a aktivně se na fungování společnosti podíleli.
Podezření na osobní profit Vladimíra Kováře
Další část žaloby se zaměřuje na roli majitele Unicornu Vladimíra Kováře. J&T Leasing uvádí, že Mammoth tvořil více než 37 procent obratu celé skupiny a z tohoto objemu mělo být Kovářovi vypláceno procento jako odměna za poradenské služby. Tyto příjmy měly výrazně růst, z 545 tisíc korun v roce 2018 až na 15,2 milionu korun, v roce 2022.
„J&T Leasing se domnívá, že Vladimír Kovář přímo profitoval na udržování zjevně podvodného schématu na úrovni společnosti Mammoth, a tedy i na újmě, která tím J&T Leasingu vznikla,“ uvádí Sprinz.
Nesoučinnost v insolvenci a podezřelé kroky
J&T Leasing zároveň upozorňuje na chování společností ze skupiny Unicorn v rámci insolvenčního řízení. Podle ní firmy neposkytují součinnost insolvenčnímu správci a činí kroky, které vyvolávají další pochybnosti.
Krátce po zahájení insolvence měla společnost Plus4U smazat klíčová data e-shopu. Přesto se následně objevily e-maily Břetislava Janouška, které měly být právě mezi těmito daty. V jiném sporu bylo zjištěno, že jeho pracovní kalendář byl kompletně vymazán.
J&T Leasing rovněž upozorňuje na převody majetku ze společnosti Plus4U a postupné stahování pohledávek vůči Mammothu ze strany Unicornu a Vladimíra Kováře.
Ddle forenzní zprávy navíc některé přihlášené pohledávky vykazují znaky fiktivnosti. Další spornou otázkou je i postavení Břetislava Janouška, kterého Unicorn nyní označuje za externistu, přestože byl podle veřejně dostupných informací až do roku 2023 součástí vrcholového managementu. Celý spor kolem zkrachovalého e-shopu Mamut.cz tak eskaluje do jedné z největších obchodních kauz posledních let.
