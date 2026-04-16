Kauza Mamut.cz: J&T Leasing žaluje Unicorn a Vladimíra Kováře o miliardy korun

V případu Mamut.cz zmizelo přes 400 tisíc kusů zařízení včetně asi 100 tisíc iPhonů
Společnost J&T Leasing podala dvě žaloby na skupinu Unicorn, její firmu Plus4U a majitele Vladimíra Kováře. Domáhá se náhrady škody a splnění zákonných povinností v celkové výši přibližně 2,6 miliardy korun. Spor se týká obchodního modelu zkrachovalého e-shopu Mamut.cz, který podle žalobce fungoval na podvodném principu.

Spolupráce mezi společností J&T Leasing a firmou Mammoth ze skupiny Unicorn začala v roce 2021 s deklarovaným cílem dodávat elektroniku zaměstnancům a spolupracovníkům Unicornu a jejich rodinám. Ve skutečnosti ale podle dostupných informací zmizelo více než 400 tisíc zařízení, včetně zhruba 100 tisíc iPhonů.

J&T Leasing nyní tvrdí, že byla do projektu zatažena na základě účelového klamání. Podle jejího vyjádření měli zástupci Unicornu vědět, že skutečný obchodní model je jiný, než prezentovali, a leasingovou společnost tak uvést v omyl.

„Na základě těchto skutečností podala společnost J&T Leasing dvě samostatné žaloby. První z nich je žaloba na náhradu škody ve výši 937,5 milionu korun, v níž namítá, že byla ze strany skupiny Unicorn uvedena v omyl jednáním vykazujícím znaky podvodu. Druhá žaloba se týká uhrazení dlužné částky z titulu ručení ve výši 1,64 miliardy, a to z důvodu, že zkrachovalá společnost Mammoth není schopna hradit své závazky vůči věřitelům. Celkově se tak J&T Leasing domáhá částky přibližně 2,6 miliardy korun,“ říká Petr Sprinz, advokát zastupující společnost J&T Leasing.

Kauza e-shopu Mamut. Miliardy v trapu a nová tvrzení v případu

Policie rozplétá jeden z největších e-shopových krachů v Česku. Kdo skutečně řídil kauzu Mamut? Veřejnost sleduje střet dvou verzí příběhu.

Spor o roli Unicornu v řízení Mammothu

J&T Leasing zároveň odmítá tvrzení skupiny Unicorn, která se od společnosti Mammoth distancuje. Podle žalobce byla firma řízena právě lidmi z Unicornu. Manažersky, účetně i technologicky.

Společnost Mammoth sama o sobě nemohla fakticky vůbec fungovat. V době, kdy provozovala e-shop s miliardovými obraty, měla maximálně tři zaměstnance. Zatímco roční obrat firmy dramaticky rostl z desítek milionů na 2,7 miliardy korun, personální kapacity zůstávaly stejné. J&T Leasing dlouhodobě poukazuje, že řízení společnosti Mammoth bylo plně svěřeno do rukou osob ze skupiny Unicorn,“ doplňuje Petr Sprinz.

Podle zjištění měli členové top managementu Unicornu, včetně Břetislava Janouška, přístup k interním informacím a aktivně se na fungování společnosti podíleli.

Podezření na osobní profit Vladimíra Kováře

Další část žaloby se zaměřuje na roli majitele Unicornu Vladimíra Kováře. J&T Leasing uvádí, že Mammoth tvořil více než 37 procent obratu celé skupiny a z tohoto objemu mělo být Kovářovi vypláceno procento jako odměna za poradenské služby. Tyto příjmy měly výrazně růst, z 545 tisíc korun v roce 2018 až na 15,2 milionu korun, v roce 2022.

J&T Leasing se domnívá, že Vladimír Kovář přímo profitoval na udržování zjevně podvodného schématu na úrovni společnosti Mammoth, a tedy i na újmě, která tím J&T Leasingu vznikla,“ uvádí Sprinz.

Nesoučinnost v insolvenci a podezřelé kroky

J&T Leasing zároveň upozorňuje na chování společností ze skupiny Unicorn v rámci insolvenčního řízení. Podle ní firmy neposkytují součinnost insolvenčnímu správci a činí kroky, které vyvolávají další pochybnosti.

Krátce po zahájení insolvence měla společnost Plus4U smazat klíčová data e-shopu. Přesto se následně objevily e-maily Břetislava Janouška, které měly být právě mezi těmito daty. V jiném sporu bylo zjištěno, že jeho pracovní kalendář byl kompletně vymazán.

Kauza e-shopu Mamut. Majetek mizí, dluhy zůstávají

Změna názvu, přesuny firem a miliardové dluhy. V kauze zkrachovalého eshopu Mamutu se rozjíždí boj o majetek. Insolvenční správce řeší, kam mizí majetek firem napojených na skupinu Unicorn Vladimíra Koláře. Věřitelé zbystřili.

J&T Leasing rovněž upozorňuje na převody majetku ze společnosti Plus4U a postupné stahování pohledávek vůči Mammothu ze strany Unicornu a Vladimíra Kováře.

Ddle forenzní zprávy navíc některé přihlášené pohledávky vykazují znaky fiktivnosti. Další spornou otázkou je i postavení Břetislava Janouška, kterého Unicorn nyní označuje za externistu, přestože byl podle veřejně dostupných informací až do roku 2023 součástí vrcholového managementu. Celý spor kolem zkrachovalého e-shopu Mamut.cz tak eskaluje do jedné z největších obchodních kauz posledních let. 

AI hlad po čipech sílí. Nvidia, Apple i AMD tlačí TSMC k rekordům

Čipový gigant TSMC oznámil za první čtvrtletí výrazný růst hospodaření. Čistý zisk společnosti meziročně vzrostl o 58 procent na zhruba 18 miliard dolarů, čímž překonal očekávání analytiků a znamenal už čtvrté po sobě jdoucí rekordní čtvrtletí.

Tržby dosáhly přibližně 35 miliard dolarů a rovněž překonaly odhady trhu. Meziročně vzrostly o 35 procent, uvádí web CNBC. Výsledky potvrzují pokračující silnou poptávku po pokročilých polovodičích, zejména v oblasti umělé inteligence.

Společnost těží z objednávek od klíčových zákazníků, mezi které patří například Apple. Významnou roli hraje také spolupráce s firmami jako Nvidia nebo AMD, pro které TSMC vyrábí špičkové procesory.

Největší podíl na tržbách má divize vysoce výkonného výpočetního výkonu zahrnující aplikace pro AI a 5G, která tvořila 61 procent celkových příjmů. Pokročilé čipy o velikosti 7 nanometrů a menší se na tržbách podílely zhruba 74 procenty, přičemž nejmodernější čipy pod 3 nanometry představovaly čtvrtinu příjmů.

Intel je opět miláčkem trhů, Oracle zpět v nemilosti

Rozšiřování výrobních kapacit

Firma zároveň rozšiřuje výrobní kapacity. Nový závod na pokročilé čipy vzniká ve městě Tainan na Tchaj-wanu, aby společnost dokázala držet krok s rostoucí poptávkou.

Navzdory obavám z narušení dodavatelských řetězců kvůli konfliktu na Blízkém východě vedení firmy uvedlo, že neočekává v krátkodobém horizontu dopad na své operace.

TSMC zároveň potvrdila ambiciózní investiční plány. Kapitálové výdaje by letos měly dosáhnout horní hranice dříve oznámeného rozpětí 52 až 56 miliard dolarů, což odráží očekávání dalšího růstu poptávky po čipech.

CSG bere další miliardový kontrakt. Evropa objednává munici ve velkém

Skupina CSG získala významný kontrakt na dodávky velkorážové munice pro evropského zákazníka. Hodnota zakázky dosahuje téměř 300 milionů eur, tedy 7,3 miliardy korun. Společnost o tom informovala v tiskové zprávě, detaily o odběrateli ani rozsahu dodávek ale kvůli citlivosti projektu nezveřejnila.

Podle skupiny jde o další z řady kontraktů, které potvrzují její silnou pozici na evropském trhu s velkorážovou municí. CSG zároveň zdůrazňuje, že díky rozšiřování výrobních kapacit dokáže rychle reagovat na rostoucí poptávku ozbrojených sil.

Klíčový výrobce

CSG patří mezi klíčové evropské výrobce velkorážové munice. Významnou roli v tomto segmentu hraje její dceřiná společnost MSM Group, která sdružuje výrobní podniky napříč Evropou a produkuje munici podle standardů NATO. Firma v posledních letech investuje do modernizace závodů, rozšiřování kapacit i technologického rozvoje, což jí umožňuje posilovat kontrolu nad výrobou i stabilitu dodavatelského řetězce.

Nový kontrakt navazuje na další velké zakázky. Na začátku letošního roku například společnost Excalibur International uzavřela smlouvu na dodávky desetitisíců kusů dělostřelecké a minometné munice pro členskou zemi NATO v hodnotě stovek milionů eur.

Colt CZ vstoupil na burzu v Amsterdamu, bez dramatu. Akcie se drží blízko otevírací ceny

Akcie české zbrojovky Colt CZ se nově obchodují i na burze v Amsterdamu. Firma si od duálního listingu slibuje širší okruh investorů i lepší přístup ke kapitálu.

Skupina zároveň rozšiřuje své aktivity i mimo Evropu. Nedávno oznámila kontrakty na dodávky systémů protivzdušné obrany v hodnotě téměř 2,5 miliardy dolarů pro zákazníky v jihovýchodní Asii. Součástí těchto projektů je i výcvik personálu, logistická podpora, dodávky náhradních dílů a budování infrastruktury.

Tyto zakázky podle firmy potvrzují její rostoucí význam na globálním trhu obranného průmyslu. Dalším impulsem pro růst byl i vstup CSG na burzu v Amsterdamu na začátku letošního roku.

