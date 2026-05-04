Glosa Michala Noska: Dotační čáp, který odmítá odletět

Čapí hnízdo, ilustrační foto
Michal Nosek
Kauza Čapí hnízdo už dávno není jen soudní spis. Je to český politický folklor s účtenkou, rodinným albem a věčnou větou o politickém procesu. Jen čápi se mezitím stihli vystřídat několikrát.

Kdyby měli čápi na Čapím hnízdě vlastní redakci, už by nevydávali glosu, ale mnohasvazkovou kroniku. Ne o přírodě, ale o zvláštním českém fenoménu. O podnikateli, který se umí podle potřeby zmenšit, zvětšit, oddělit, propojit, zmizet z holdingu a zase se v něm zázračně objevit. Samozřejmě vždy jen v mezích nevinnosti.

Andrej Babiš po dalším soudním dějství znovu mluví o politickém procesu, objednávce a ostudě justice. To už ani není obhajoba. To je automatická hlasová schránka. Zmáčknete jedničku pro dotace, dvojku pro soud, trojku pro Agrofert. A vždy se ozve totéž: „Jsem nevinný, je to kampáň.“

Dalibor Martínek: Potvrzeno, Babiš podváděl. Čechům to nevadí

Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.

Čapí hnízdo je mimořádné místo. Normální farma má stodolu, rybník a pár zvířat. Tahle má trestní spis, evropskou dotaci, politickou mytologii a schopnost přežít víc volebních období než některé parlamentní strany. Skutečný čáp přiletí, zahnízdí a odletí. Český dotační čáp krouží nad stejným místem už tak dlouho, že by měl mít u soudu nárok na věrnostní kartu.

Pointa přitom není složitá. Když se žádalo o dotaci, projekt se tvářil jako malý a samostatný. Když se začaly klást otázky, najednou bylo všechno jen nedorozumění, útok a politická šikana. Malost byla výhodná u formuláře, velikost se hodila u vlivu, nevina se vyhlašuje u mikrofonu.

Ohraná písnička

Babišova obranná konstrukce má jednu přednost. Je dokonale univerzální. Rozsudek? Politický proces. Kritika? Kampaň. Vyšetřování? Účelovka. Kdyby na Čapím hnízdě praskla žárovka, nejspíš by za tím stála opozice, Brusel a jeden novinář s diktafonem schovaný za seníkem.

Jenže po letech už tahle deska nehraje jako protestní song. Spíš jako zaseknutý kolovrátek v čekárně u soudu. Veřejnost zestárla, děti vyrostly, čápi migrovali tam i zpátky. A kauza dál sedí na bidýlku české politiky a tváří se, že právě spadla z nebe.

Seriál, kterému dávno došel scénář

Největší kouzlo Čapího hnízda je v tom, že se pokaždé předstírá překvapení. Jako by nešlo o letitý příběh, ale o čerstvý zásah osudu. Jenže tohle není drama s nečekaným zvratem. To je seriál, kterému dávno došel scénář, takže se jen střídají právní podání, tiskové výstupy a slavnostní prohlášení o vlastní nevinnosti.

Jednou tam možná opravdu vznikne naučná stezka. První cedule vysvětlí, že malý podnik je malý hlavně tehdy, když se to hodí. Druhá, že trestní stíhání politika je vždy politické, zejména když se týká politika. A třetí návštěvníky požádá, aby nekrmili čápy. Tenhle příběh už je nakrmil až dost.

Maskot bude jasný: čáp v taláru, s dotační žádostí v zobáku a cedulkou na krku. Nejsem pták. Jsem politický proces.

Soud se vrací ke kauze Čapí hnízdo. Případ europoslankyně Nagyové začne projednávat v květnu

Stanislav Šulc: Existuje už jen jeden důvod, proč se máme dál šťourat v Čapím hnízdě. Ten ale stojí za to

Je rozhodnuto. Čapí hnízdo byl podvod

Europoslankyně Jana Nagyová
Za dotační podvod a poškození finančních zájmů EU Městský soud v Praze potrestal europoslankyni Janu Nagyovou (ANO) v kauze Čapí hnízdo tříletou podmínkou se zkušební dobou na pět let a peněžitým trestem 500 tisíc korun. Rozsudek není pravomocný, lze proti němu podat odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Nagyová v závěrečné řeči vinu opětovně odmítla, z vyhlášení rozhodnutí se omluvila.

V kauze je obžalovaný i premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš, jeho stíhání je však přerušené, protože ho Sněmovna nevydala ke stíhání. O jeho vině tak městský soud dnes rozhodovat nemohl.

Městský soud obžalované v minulosti dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí, které padlo před tím, než Babiš znovu získal poslaneckou imunitu, navíc odvolací soud zavázal městský soud k tomu, aby Babiše a Nagyovou uznal vinnými.

Soudce Jan Šott v odůvodnění dnešního rozhodnutí zopakoval, že je městský soud názorem odvolacího soudu vázán. Řekl, že městský soud není oprávněný hodnotit, nakolik přesvědčivě odvolací soud své závěry odůvodnil, nebo jak komplexní dokazování provedl. Podotkl, že z předchozích rozhodnutí trestního senátu je zjevné, že se závěry Vrchního soudu v Praze nesouhlasí, usnesení nadřízeného soudu však musí respektovat. „Nadále jsme přesvědčeni, že paní obžalovaná Nagyová by neměla být odsouzena,“ řekl Šott.

Jarní sluníčko vytáhlo na politické kolbiště staré páky. Řada politických stran odstartovala kampaně před podzimními komunálními volbami. Vynořila se esa jako Paroubek, Špidla nebo Kuba.

Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu dlouhodobě odmítají.

V trestním řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Jarní sluníčko vytáhlo na politické kolbiště staré páky. Řada politických stran odstartovala kampaně před podzimními komunálními volbami. Vynořila se esa jako Paroubek, Špidla nebo Kuba.

Vladimír Špidla, bývalý premiér, oznámil v den Svátku práce, že se vrací do ringu. Spolu s Jiřím Dienstbierem, synem slavného disidenta, a dříve ministrem, chtějí znovu zabojovat proti nespravedlnosti ve společnosti.

Má to být Nová sociální demokracie, ne ta stará, která prošustrovala politický kapitál a důvěru voličů. „Není tady dobře, je třeba to změnit,“ uvedl Špidla. Budoucí nová strana se chce zasazovat za sociálně spravedlivou společnost a klást důraz na ekologii i prosperitu. Originální.

Plnou parou back?

Jiří Paroubek, bard sociální demokracie a také bývalý premiér, by se také rád znovu zapojil. Dorazil na prvního máje na setkání levičáků na Střelecký ostrov, kde plamenně promluvil o potřebě spojení levicových sil.

Premiér Babiš s Karlem Havlíčkem právě absolvují diplomatickou misi do zemí střední Asie. Důvod je zřejmý, blíží se energetická nouze. Česko hledá náhradní zdroje surovin a produktů z ropy v době války na Blízkém východě. Za takovou snahu by vláda zasloužila pochvalu. Ale?

„Jsem rád, že máme možnost spolupracovat při přípravě kandidátek na podzimní volby do zastupitelstev obcí.“ Podle Paroubka by se pak spojená levice mohla zúčastnit i následujících sněmovních voleb. Zřejmě sny při hledění do akvária.

Lidovci k mání

Jsou tu ovšem silnější páky. V Praze Tomáš Portlík, místostarosta ODS, rozjel po boku šéfa strany Martina Kupky tažení na primátora Prahy. Do voleb půjde ODS s TOP 09. Lidovci jdou sami za sebe, a mají velké plány. Jejich nový šéf Jan Grolich chce v budoucnu dokonce vládnout, připustil toleranci Babiše.

Příběh nehorázných Macinkových zpráv prezidentovi končí. Podle policie nebyly jeho noční výplody trestným činem. Možná ne. Macinka se však navždy zapsal jako nejhorší ministr diplomacie, jakého Česko kdy mělo.

Stále méně viditelná TOP 09 patrně seznala, že by na sebe také měla upozornit. Její šéf Matěj Ondřej Holan uvedl, že pokud bude Andrej Babiš potřebovat „bypassovat“ svoje extremistické koaliční partnery v některých otázkách, jako třeba postoji k Rusku, je připraven. Co by tomu asi řekl Karel Schwarzenberg?

Kuba v Praze

Je trochu záhadou, proč se na pražských billboardech začal objevovat obličej Martina Kuby. Fakt se vám ta politika teď líbí?, klade provokativní otázku na předvolebním plakátu. Kuba má ambici uspět v parlamentních volbách v roce 2029. Také on si umí představit dialog, ne boj.

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem o účast na summitu NATO v Turecku nabírá na síle. Hrad připouští, že pokud vláda prezidentovi cestu zablokuje, může situace skončit až u kompetenční žaloby.

Jasně tím nadbíhá Babišovi pro případná budoucí koaliční jednání. Proč ale Praha? V minulosti Kuba uváděl, že hnutí nebuduje proto, aby mělo jednoho radního v Praze nebo v Plzni. Půjde tedy jen o nějakou rozcvičku?

Z jižních Čech přišla i další novinka. V Jindřichově Hradci, malebném městečku s dvaceti tisíci obyvateli, vzniká „velký tým“. Do neobvyklého předvolebního spojení se pouštějí SPD, Motoristé, Svobodní, Trikolora a PRO. Budou „z lásky k městu“ spojovat síly, oznámily partaje na prvního máje, kdy je pro lásku ideální čas. Pak nemějte rádi Jihočechy.

Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek jí vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jí jeho slova dotkla.

