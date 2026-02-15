Investoři z Arete míří za vyššími výnosy do Polska. První akvizicí byla kogenerační teplárna
Fond Arete Energy Transition Sicav (AETS) má za sebou první měsíce provozu své premiérové zahraniční investice. Plynová kogenerační teplárna Bio Term v polských Świebodzicích podle fondu naplnila očekávání a ukazuje, proč se Polsko stává pro energetickou infrastrukturu výnosově atraktivnějším než stabilnější, avšak konzervativnější český trh.
Investiční fond AETS, zaměřený na infrastrukturu spojenou s energetickou transformací, zahájil svou zahraniční expanzi loni v říjnu akvizicí společnosti BIO TERM. Ta provozuje plynovou kogenerační teplárnu ve městě Świebodzice na jihozápadě Polska. Jde o první krok strategie, která má v následujících letech vybudovat širší portfolio flexibilních energetických zdrojů ve střední Evropě. Fond aktuálně spravuje aktiva v hodnotě zhruba 820 milionů korun.
První provozní měsíce: stabilita i flexibilita
Teplárna disponuje instalovaným elektrickým výkonem 6,6 MWe a tepelným výkonem 11 MWt. Teplem a elektřinou zásobuje více než pět tisíc odběratelů. Technologicky je provoz postaven na dvojici kogeneračních jednotek doplněných plynovým kotlem a akumulačními zásobníky tepla.
Právě kombinace kogenerace (kombinované výroby elektřiny a tepla) a akumulace se v prvních měsících zimy ukázala jako klíčová. Umožňuje vyrábět více v obdobích vysokých tržních cen a naopak optimalizovat provoz v době slabší poptávky.
FOTOGALERIE: Plynovou kogenerační teplárna ve městě Świebodzice
Podle fondu první topná sezona po změně vlastníka potvrdila stabilitu zařízení i očekávaný výrobní profil. Regulované příjmy z dodávek tepla vytvářejí pevný výnosový základ, zatímco prodej elektřiny na trhu umožňuje těžit z cenových výkyvů.
„Do teplárenství investujeme, protože Evropská unie prosazuje dekarbonizaci a zároveň poroste spotřeba elektrické energie. Proto budou potřeba plynové zdroje k výrobě,“ říká investiční ředitel AETS Martin Pacovský. Podle něj představují moderní kogenerační jednotky důležitý přechodový prvek mezi uhelnou energetikou a nízkoemisní budoucností.
Plynové zdroje jako stabilizační prvek
Význam flexibility se naplno projevil i během letošní topné sezony. Ta byla podle provozovatele chladnější, než se původně očekávalo, což zvýšilo poptávku po teple i elektřině.
„Letos byla chladná zima a na trhu s obnovitelnými zdroji se projevuje obrovská volatilita. Tu právě vyrovnávají plynové elektrárny, které vyrábějí v době, kdy je elektřina nejdražší,“ doplňuje ředitel teplárny Milan Severin.
Schopnost rychlého náběhu výroby činí z plynové kogenerace důležitý stabilizační prvek soustavy – zejména v obdobích nízké výroby z větru a fotovoltaiky.
Akvizice BIO TERM představuje první prvek portfolia, které chce fond postupně rozšiřovat. Vedle kogeneračních zdrojů zvažuje investice také do bateriových úložišť nebo obnovitelných zdrojů energie.
Strategickým cílem je v horizontu tří let vybudovat soubor zařízení s instalovanou kapacitou přesahující 50 MW. Klíčovou roli mají hrát flexibilní zdroje schopné reagovat na výkyvy výroby z obnovitelných zdrojů i na změny poptávky.
Polsko láká vyšším výnosovým potenciálem
Vstup na polský trh zapadá do širšího makroekonomického i energetického kontextu. Polsko patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám regionu a pro rok 2026 se očekává růst HDP kolem 3,5 procenta, zatímco česká ekonomika by měla růst zhruba o 2,4 procenta.
Zásadní roli hraje i struktura energetiky. Polsko zůstává jednou z nejvíce uhlíkově závislých ekonomik Evropské unie, což otevírá prostor pro přechodové technologie včetně plynové kogenerace.
Do budoucí ekonomiky provozu však promluví i regulatorní změny, zejména rozšíření emisního systému na sektor budov a teplárenství (tzv. ETS2). „Jak se projeví nástup povolenek ETS2, se zatím těžko predikuje. Je ale zřejmé, že zvýšené náklady nakonec zaplatí koncoví spotřebitelé,“ uvádějí zástupci energetického sektoru.
Energetika následuje průmysl a logistiku
Investice do energetické infrastruktury úzce souvisejí s vývojem průmyslu a logistiky. Polsko dnes disponuje přibližně 36,5 milionu metrů čtverečních moderních logistických ploch, téměř trojnásobkem českého trhu.
Rozvoj e-commerce, přesun výroby blíže evropským zákazníkům i proměna dodavatelských řetězců zvyšují nároky na stabilní a lokálně dostupné zdroje energie. Decentralizovaná výroba, včetně kogenerace, tak získává na významu.
Český trh zůstává stabilnější, ale nabízí nižší výnosový potenciál. Polsko naopak poskytuje vyšší zhodnocení, které vyvažuje vyšší rizikovou prémii i větší tržní volatilitu.
Další projekty ve fázi vyhodnocování
Fond nyní analyzuje několik dalších akvizičních příležitostí v Polsku i okolních zemích. Zaměřuje se především na decentralizované a flexibilní zdroje, které mohou reagovat na cenové výkyvy, podporovat integraci obnovitelných zdrojů a současně generovat stabilní výnos.
