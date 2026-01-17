USA a Slovensko posilují jaderné partnerství. V Bohunicích má vyrůst nový blok podle amerického návrhu
Spojené státy a Slovensko uzavřely mezivládní dohodu o spolupráci v civilní jaderné energetice. Jejím klíčovým bodem je plánovaná výstavba nového jaderného bloku v Jaslovských Bohunicích. Dohodu ve Washingtonu stvrdili zástupci obou zemí během návštěvy slovenského premiéra Roberta Fica.
Spojené státy a Slovensko podepsaly mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti civilní jaderné energetiky. Informovala o tom agentura Reuters. Slavnostní podpis se uskutečnil v budově amerického ministerstva energetiky ve Washingtonu po jednání slovenského premiéra Roberta Fica s ministrem energetiky USA Chrisem Wrightem.
Součástí dohody je plán výstavby nového jaderného bloku o výkonu 1200 megawattů v jaderné elektrárně Jaslovské Bohunice. Projekt má vycházet z amerického technologického návrhu a jeho realizaci by měla zajistit společnost Westinghouse.
„Dnešní dohoda o civilní jaderné energetice odráží náš společný závazek posílit evropskou energetickou bezpečnost a suverenitu na další desetiletí,“ uvedl americký ministr energetiky Wright. Slovenský premiér Fico dohodu označil za „jasný signál, že Slovensko a USA spojuje společné strategické uvažování o budoucnosti energetiky – o její bezpečnosti, udržitelnosti a technologické vyspělosti“.
Fico má během své návštěvy Spojených států naplánované také jednání se zástupci společnosti Westinghouse. Podle jeho dřívějších vyjádření by Slovensko mohlo smlouvu s touto firmou podepsat v průběhu příštího roku.
Záměr vlády však vyvolal kritiku slovenské opozice. Ta upozorňuje, že kabinet Roberta Fica nehodlá partnera pro výstavbu nového jaderného zdroje vybírat ve veřejné soutěži. Opoziční politici v této souvislosti poukazují na Českou republiku, která při výběru dodavatele nových bloků v Dukovanech uspořádala mezinárodní tendr. Vítězem se stala korejská společnost KHNP.
Jaderná energetika má na Slovensku klíčovou roli už nyní. Atomové elektrárny se podílejí největší měrou na výrobě elektřiny a země je díky poklesu spotřeby a spuštění třetího bloku elektrárny Mochovce v roce 2023 energeticky soběstačná. Letos se očekává i zprovoznění čtvrtého bloku Mochovců.
Elektrárny v Mochovcích i Jaslovských Bohunicích provozuje společnost Slovenské elektrárne (SE), největší výrobce elektřiny v zemi. V ní drží 66 procent akcií Energetický a průmyslový holding (EPH) českého podnikatele Daniela Křetínského, zbývající podíl vlastní slovenský stát.
