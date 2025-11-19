I malé e-shopy získají rychlost Alzy. Fulfillment.cz nastavuje nový standard v doručování
Český logistický startup Fulfillment.cz rozjíždí projekt Půlnoc. Nová síť mikrocenter v depech dopravců má e-shopům přinést rychlost velkých hráčů a zároveň zkrátit doručování i do okolních zemí.
Česká technologicko-logistická společnost Fulfillment.cz spouští projekt Půlnoc, v rámci něhož vstoupí do regionů a vybuduje síť menších fulfillmentových center přímo v překladištích dopravce. Tento krok umožní, aby se zásilky z e-shopů dostaly do nočního rozvozu po celé ČR a zákazníci je obdrželi už následující den, i při objednávce v pozdních večerních hodinách. Cílem projektu je srovnat úroveň služeb malých a středních online prodejců s největšími českými e-shopy a zároveň posílit jejich konkurenceschopnost v zahraničí.
„Nejde o to, kdy e-shop prodává, ale jak rychlé může nabídnout doručení. Projekt Půlnoc umožní všem e-shopům nabídnout stejnou rychlost jakou nabízejí největší hráči, kteří mají vlastní logistiku i infrastrukturu“ říká Petr Cinkl, spolumajitel a CEO Fulfillment.cz.
Nový standard doručování
Většina e-shopů dnes uzavírá expedici mezi 14. a 18. hodinou. Objednávky obdržené později jsou tak doručeny až o den později. Projekt Půlnoc tento model mění – umožní posunout tzv. cut-off čas až na půlnoc a zásilky rovnou napojit na noční linku dopravce.
Společnost Alza letos spustila tisícovku výdejních boxů. Provozuje jich tak více než 3000, z toho asi 2200 v Česku. Tvrdí to mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Právě rozšiřování sítě takzvaných Alzaboxů podle ní patří mezi dlouhodobé priority společnosti. Alza je největším e-shopem v Česku, primárně se zaměřuje na prodej elektroniky. V úterý oslaví 30 let od svého založení.
Alza pokračuje v rozšiřování výdejní sítě v Česku i zahraničí
Zprávy z firem
Společnost Alza letos spustila tisícovku výdejních boxů. Provozuje jich tak více než 3000, z toho asi 2200 v Česku. Tvrdí to mluvčí Alzy Eliška Čeřovská. Právě rozšiřování sítě takzvaných Alzaboxů podle ní patří mezi dlouhodobé priority společnosti. Alza je největším e-shopem v Česku, primárně se zaměřuje na prodej elektroniky. V úterý oslaví 30 let od svého založení.
Fulfillment.cz bude propojovat své sklady s třídicími uzly dopravce a budovat menší regionální centra přímo v dopravních depech. Tam budou zásilky kompletovány a okamžitě odeslány na linehaul, který v noci rozváží zásilky napříč republikou. Zákazník tak získá možnost objednat pozdě večer a zboží obdržet už následující ráno.
„Zákazník neřeší, kolik lidí za tím stojí, kolik kilometrů ujede balík nebo jak dlouho svítí světla ve skladu. Chce, aby byl balík doručený tehdy, kdy bylo slíbeno. A přesně v tom je kouzlo projektu Půlnoc – v okamžiku, kdy většina spí, se my staráme, aby se z objednávky stal splněný slib,“ vysvětluje Cinkl.
Rychlejší doručení. I za hranice
Projekt Půlnoc má dva rozměry – regionální a mezinárodní. V Česku umožní v krajských městech zavedení same-day delivery s posunutým cut-offem do dopoledních hodin. To bude velká výhoda zejména pro menší e-shopy, které dosud tak rychlé služby nabídnout nemohly.
Dalším krokem jsou předsunuté sklady u hranic, které zkrátí cestu zásilek na mezinárodní linky a umožní next-day doručení do sousedních zemí – Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. České e-shopy díky tomu mohou snadněji vstupovat na zahraniční trhy bez nutnosti budovat vlastní infrastrukturu.
„České e-shopy jsou technologicky vyspělé a mají kvalitní produkty, ale brzdí je logistická vzdálenost. Pomůžeme jim dostat se rychleji k hranicím i za ně,“ říká Cinkl.
Nižší ekologická stopa
Fulfillment.cz se vědomě vydává opačným směrem než většina logistických firem – místo budování dalších megaskladů sází na decentralizovanou síť menších center napojených na dopravce. Každé centrum bude provozováno v režimu Fulfillment.cz včetně řízení vlastním proprietárním softwarem (Warehouse Management System - WMS) a sledováním unikátních QR kódů na úrovni každého jednotlivého kusu produktu a zásilky.
Tím se zboží přesune „z regálu do klece“ během minut, bez zbytečných převozů mezi městy a sklady. Výsledkem jsou nižší náklady a menší ekologická stopa. Zároveň dochází k efektivnějšímu využití existujících kapacit dopravců – místo stavění nového betonu funguje chytřejší propojení systémů.
Růstové a jiné ambice
Projekt Půlnoc přichází v momentě, kdy Fulfillment.cz rychle roste. Firma aktuálně rozšiřuje své hlavní logistické centrum o 5 000 m², čímž dosáhne na celkových 14 000 m² skladové plochy. Během posledních dvou let více než zdvojnásobila počet klientů a rozšířila portfolio o nové segmenty od módy po elektroniku.
Aktuálně již probíhá výběrové řízení na mezinárodního dopravního partnera, který se zapojí do pilotního provozu. Pokud se model v Česku osvědčí, Fulfillment.cz plánuje jeho expanzi do dalších evropských zemí.
„Česko je ideální laboratoř pro logistické inovace – malé, rychlé, technologicky zdatné. Když to zvládneme tady, zvládneme to v celé Evropě,“ uzavírá Cinkl.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.